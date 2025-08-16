Los murciélagos de los Marineros se mantienen callados una vez más en pérdida ante los Mets, el novato Nolan McLean

NUEVA YORK – La naturaleza de este equipo de Marineros parece clara por ahora. Lanza un as, un ganador de Cy Young, alguien considerado un brazo de élite y hay muchas posibilidades de que los M descubran una manera de ganar ese juego.

Pregunte a Tarik Skubal, Jacob DeGrom, Garrett Crochet, Paul Skenes o Nathan Eovaldi.

Lanza un oficial, o en el caso del sábado por la tarde, un novato muy promocionado hace su debut en las Grandes Ligas, y los murciélagos de M estarán bastante en silencio.

Esta vez fue el novato de los Mets, Nolan McLean, haciendo su debut en la liga mayor al cerrar a los Marineros en una victoria por 3-1 antes de 42,978 en Citi Field.

En algún momento en el futuro, McLean lo cerró en su primer juego podría no verse tan mal. Pero el mejor prospecto de lanzamiento de los Mets, y uno de los mejores brazos de los menores, continuó un tramo frustrante de ofensiva faltante para los Marineros a través de la primera mitad de este swing de East Coast Road.

Después de estallar durante 11 carreras y 16 hits en el primer partido el viernes, los murciélagos de los Marineros que fueron congelados la mayor parte de la serie en Baltimore regresaron, ya que lograron solo cuatro hits y no anotaron hasta que Eugenio Suárez alcanzó su 38º jonrón de la temporada con uno en el noveno en la novena entrada de los Marineros, Edwin Diaz.

El lanzamiento fue bastante bueno en ambos lados, ya que Bryan Woo permitió solo una carrera y extendió su racha de lanzar al menos seis entradas en cada inicio de este año.

Pero cuando no hay ayuda ofensiva, no hay mucho woo o ningún lanzador puede hacer.

McLean era muy apreciado por su variedad de giro para acompañar una bola rápida bastante buena. Y lo exhibió todo contra los M. Más de la mitad de los lanzamientos que lanzó estaban rompiendo lanzamientos, ya sea una barredera, una bola curva o un cortador. Hizo que los Marineros abrieran a 10 de ellos para ir junto con otros nueve que se llamaron huelgas.

McLean no renunció a un éxito hasta que Cal Raleigh conectó sencillo en la tercera entrada y Dominic Canzone tuvo el único otro golpe del derecho. Caminó cuatro, pero ponchó a ocho.

Tal es el estado de los Mets, que ganó por tercera vez en los últimos 17 juegos, que el manager Carlos Mendoza fue abucheado por los fanáticos locales cuando corrió hacia el montículo para eliminar a McLean después de que caminó por Raleigh, pero luego salpicó una bola rápida de 94 mph en la esquina exterior para que Julio Rodrígue se viera la primera en la sexta entrada.

Josh Naylor llevó a Gregory Soto a la pista de advertencia en el campo derecho antes de que Juan Soto lo corriera para el segundo fuera. Raleigh se abrió paso en la posición de anotación al robar el segundo lugar y avanzar al tercero cuando el lanzamiento de Francisco Álvarez entró en el jardín central, pero Suárez golpeó y se quedó varado en el empate a 90 pies de distancia.

La única vez que los Mets llegaron a Woo fue un lapso de dos golpes en la tercera entrada. Brett Baty conectó un sencillo. Francisco Lindor duplicó y Baty anotó. Eso fue todo, aunque los Mets tuvieron entradas donde Woo lanzó con tráfico en las bases.

La racha de lanzar seis entradas de Woo en cada inicio de este año estaba en riesgo para terminar después de dos singles de Jeff McNeil y Álvarez, y una caminata de 3-2 a Cedric Mullins cargó las bases en el sexto. Ronny Mauricio probablemente fue el último bateador de Woo cuando se tripuló en triples dígitos con su conteo de lanzamiento. Pero Woo lanzó dos buenas bolas rápidas, la segunda de las cuales Mauricio esquivó en el guante de Naylor para la final de la entrada.

Desde 2010, la racha de Woo de 24 comienzos consecutivos lanzando seis entradas o más para comenzar una temporada está empatado en quinto lugar con Jered Weaver, quien lo logró en 2011. La racha de Woo es la más larga por cualquier lanzador desde que Zack Greinke lanzó seis entradas en las 32 de sus aperturas en 2015.

Los Mets agregaron en el séptimo de Caleb Ferguson mientras el sacrificio de Soto Fly y Pete Alonso más allá del guante de buceo de Suárez colataban un par. Alonso se unió a Raleigh y Kyle Schwarber de Filadelfia como los únicos jugadores en las mayores esta temporada con 100 carreras impulsadas.