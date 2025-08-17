New Look Match of the Day sin que Gary Lineker comienza cuando Wayne Rooney se une a Mark Chapman para comenzar la temporada

Un partido nuevo del día se emitió por primera vez desde la salida de la BBC de Gary Lineker anoche, con Mark Chapman en el asiento caliente para comenzar la nueva temporada.

Chapman, de 51 años, se unió a los ex delanteros de Inglaterra Alan Shearer y Wayne Rooney mientras analizaban los juegos, incluido el viaje de Man City a Wolves y Aston Villa, anfitriones de Newcastle.

El favorito de los fanáticos “Chappers” fue elegido como un “par de manos seguras” para enfrentar el primer episodio posterior a la línea del programa de larga duración, dijeron TV Insiders.

Compartirá deberes de anfitrión con Gabby Logan y Kelly Cates mientras los jefes de la BBC llenan el vacío dejado por Lineker después de 26 años en el famoso estudio.

Ex Man Utd y Everton Player Rooney, de 39 años, un experto invitado enormemente popular la temporada pasada, firmaron un acuerdo de £ 800,000 BBC y parecían cómodos junto a Shearer, de 55 años, y Chapers.

Una fuente de televisión dijo: “Querían que las cosas tuvieran un comienzo suave y los chappers se consideran de las manos populares y seguras.

“Shearer también proporcionó estabilidad, mientras que Wayne ha sido un verdadero éxito entre los espectadores hasta ahora y aparecerá regularmente.

“Fue bastante sorprendente tener un panel de hombres en la actualidad, pero Kelly y Gabby estarán al frente del espectáculo pronto”.

En mayo le contamos cómo Lineker, de 64 años, estaba dejando la BBC por acuerdo mutuo después de 26 años después de una fila antisemitismo.

La estrella, que había estado frente a la cobertura de la Copa Mundial 2026 de Beeb, se está mudando a ITV Saturday Prime Time Show, The Box.

Su nuevo programa verá 12 celebridades en cajas y se les dio desafíos atrevidos, y es promocionado como el sucesor de Ant & Dec’s Sábado por la noche para llevar.

Se ha descrito como un cruce entre Soy una celebridad y SAS: Quién atreva victorias.

