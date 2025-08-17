¿Otro revés para Matthew Stafford? Rams vs. Chargers Takeaways

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, camina en el campo antes de una victoria de pretemporada sobre los Dallas Cowboys el 9 de agosto. (Kyusung Gong / Associated Press)

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, tenía previsto hacer ejercicio el sábado, una oportunidad para que el profesional de los 17 años ponga a prueba sus lesionados.

Pero antes de que los Rams jugaran a los Chargers en el estadio Sofi, cuando se le pidió que confirmara si Stafford realizó el entrenamiento, un funcionario de los Rams declinó hacer comentarios y dijo que el entrenador Sean McVay abordaría la situación el lunes.

Fue el último giro misterioso y potencialmente problemático en una saga que comenzó al comienzo del campamento de entrenamiento y continúa mientras los Rams se preparan para su primer partido del 7 de septiembre contra los Houston Texans en el estadio Sofi.

Stafford, de 37 años, está trabajando a través de un disco agravado, según McVay, una situación que le ha impedido practicar con el equipo.

El sábado pasado, antes de la apertura de pretemporada de los Rams contra los Dallas Cowboys, Stafford realizó un entrenamiento en Woodland Hills que incluía más de 60 pases, dijo McVay después de la victoria del 31-21 de los Rams. El plan era que Stafford participara en simulacros individuales dos días después.

Pero Stafford no practicó la semana pasada. Y después de una práctica conjunta con los New Orleans Saints el jueves, McVay dijo que Stafford pasaría por otro entrenamiento en Woodland Hills el sábado.

Aubrey Pleasant, el entrenador en jefe asistente de los Rams, sirvió como entrenador en jefe para el juego contra los Chargers y apareció para la conferencia de prensa posterior al juego. McVay no se puso a disposición de los periodistas.