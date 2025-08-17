Jedd Fisch feliz mientras los Huskies emergen sanos del juego simulado, Fin of Camp

El objetivo principal de Jedd Fisch para el juego simulado del sábado fue simple. Mantente saludable.

Hace un año, con los Huskies preparándose para la primera temporada a cargo de Fisch, el receptor abierto Kevin Green Jr. sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo durante una de las jugadas finales del juego simulado. Finalmente fue descartado durante toda la temporada.

Así que Fisch simplemente quería asegurarse de que sus entrenadores se mantuvieran al margen lo más posible durante la iteración de este año del juego simulado. Obtuvo su deseo. Todo lo demás sigue siendo un trabajo en progreso.

“Buena oportunidad para que mejoremos”, dijo Fisch.

Washington fue el anfitrión de un juego simulado el sábado en el estadio Husky, celebrando el final del campamento de otoño con un ligero reproducción de 11 contra 11 frente a docenas de fanáticos de la UW. En solo dos semanas, Washington comenzará su segunda temporada bajo FISCH cuando reciba a Colorado State a Montlake para un patada de salida de las 8 pm el 30 de agosto.

“Tenemos mucho en qué trabajar”, dijo Fisch. “Pero estoy emocionado por hacia dónde nos dirigimos a estas próximas dos semanas”.

Aquí hay tres jugadores que han disfrutado de fuertes actuaciones en el campamento de otoño:

Menciones honoríficas: Receptor ancho de primer año Dezmen Roebuck, corredor de quinto año Zach Durfee, segundo defensivo Leroy Bryant, el esquinero de primer año Dylan Robinson, el liniero defensivo senior Ta’ita’i Uiagalelei, el corredor de primer año, Devin Hyde, el estudiante de primer año Safety Rylon Dillard-Allen-Allen-Allen-Allen-Allen-Allen-Allen-Allen,

3. Tacario Davis, esquinero senior

Tacario Davis ha sido todo lo que fue anunciado desde que subió al campo en el campamento de otoño. El esquinero de 6 pies 4 pulgadas y 200 libras ha sido pegajoso en la cobertura del hombre. Tiérgico cuando está atacado por quarterbacks en una variedad de rutas. Y usó su marco para interrumpir los pases que aparecieron fuera de su radio de captura.

Cuando ha estado en el campo.

Los Huskies han sido cautelosos con Davis desde la primavera. Han estado más que felices de dejar que el nativo de Long Beach, California, tome algunas prácticas para asegurarse de que esté sano para la próxima temporada, permitiendo que algunos de los jugadores más jóvenes detrás de él obtengan oportunidades. Es similar al enfoque del equipo con el corredor senior Jonah Coleman.

Pero Davis nunca ha abierto la puerta para que ninguno de ellos considere potencialmente tomar su punto de partida. Puntuó su fuerte campamento de otoño durante el juego simulado del sábado con una intercepción, buceando para negar al mariscal de campo de quinto año, Kai Horton, un touchdown profundo a Omari Evans, en el recurso del videur Senior Evans, por la línea lateral izquierda. Davis fue retirado inmediatamente del juego simulado, pero Fisch declaró que el esquinero está completamente saludable.

“Debería estar bien”, dijo Fisch, “prepárate para ir”.

Es una señal positiva para Davis, a quien se le desafió a sí mismo a convertir más de sus rupturas de pase en intercepciones durante su última temporada de fútbol universitario. La transferencia de Arizona ha defendido 23 pases durante sus tres temporadas con los Wildcats, pero solo tiene una intercepción.

“Sigue afilando mis herramientas”, dijo Davis el 31 de julio. “Solo tratando de ser el mejor jugador que pueda ser”.

2. Rashid Williams, receptor de segundo año

La competencia de receptor abierto sigue siendo extremadamente cercano. El entrenador de posición Kevin Cummings sugirió que todavía hay ocho jugadores en disputa por dos lugares iniciales tan recientemente como el martes.

Rashid Williams, sin embargo, ha hecho casi todo lo que le pidió este otoño. El receptor de 6-1, 190 libras entiende mejor el libro de jugadas y ha manejado bien el desafío de la competencia, dijo Cummings.

Williams ha jugado principalmente en el lugar del receptor Z ocupado por Jeremiah Hunter hace una temporada, y dijo que ha requerido que sea mejor en sus tareas de bloqueo, ya que generalmente está emparejado con el ala cerrada y las carreras se dirigen hacia ellos. Williams dijo que se siente significativamente más fuerte esta temporada, que ha incluido alrededor de 10 libras más pesado, y dijo que pasó la temporada baja enfocada en mejorar su ruta en funcionamiento.

El trabajo claramente ha valido la pena porque Williams ha prosperado sin importar qué mariscal de campo está bajo el centro. Jugó casi exclusivamente con la mejor ofensiva durante el juego simulado. No adquirió ninguno de sus tres objetivos del mariscal de campo de segundo año Demond Williams Jr., pero dos de ellos no fueron atrapables, incluido un lanzamiento que el esquinero de primer año Dylan Robinson interceptó durante el primer viaje del juego.

Incluso su tercer objetivo, una ruta de excavación donde el apoyador junior Xe’ree Alexander rompió el pase. No estaba en un gran lugar ya que Demond Williams Jr. luchó con su precisión durante el juego simulado.

1. Alex McLaughlin, Junior Safety

Parecía evidente que Washington se había decidido por un dúo de seguridad hace meses. La senior de sexto año Makell Esteen y la transferencia de FIU, CJ Christian, pasaron esencialmente toda la primavera jugando uno al lado del otro con la defensa superior, y con ambos ingresos al campamento de otoño no había razón para esperar ningún cambio.

Pero Alex McLaughlin volteó el guión.

La seguridad junior, que se transfirió a UW desde el norte de Arizona durante el período de portal de invierno, pasó todo el campamento de otoño jugando con la principal asociación de defensa Esteen.

McLaughlin, un nativo de Chandler, Arizona, Arizona, que obtuvo una consideración All-American FCS en 2024 después de registrar 96 tacleadas, forzó dos balones sueltos, agarró dos intercepciones y tuvo 5.5 capturas, se pusieron de peso significativo. Agregó alrededor de 15 libras desde que se inscribió mientras se prepara para hacer la transición del fútbol de FBS, y ha sido la seguridad de la primera selección del coordinador defensivo Ryan Walters durante el otoño.

“Me siento muy cómodo en comparación con la primavera”, dijo McLaughlin el 5 de agosto. “Siento que solo lo estaba sintiendo”.

McLaughlin ha sido particularmente efectivo que cubre los alas cerradas, coincidiendo bien con el estudiante de segundo año degraaf durante las últimas semanas. Ha acumulado varias rupturas de pases contra DeGraaf durante las últimas prácticas, particularmente en rutas más rápidas y la costura.

Su habilidad de cobertura, junto con su tamaño, ha permitido que Walters sea flexible con su personal defensivo. Los Huskies han experimentado con algunos looks de tres seguridad durante el otoño, casi exclusivamente junto con las líneas defensivas de cinco jugadores. El esquema depende de McLaughlin, que cae en el segundo nivel junto al apoyador, generalmente Taariq “Buddah” al-Uqdah, mientras que Esteen y Dillard-Allen o el estudiante de segundo año Vincent Holmes se unen a él.

“Es un gran jugador de fútbol”. El entrenador de Safeties, Taylor Mays, dijo el 5 de agosto. “Es otro tipo que, a pesar de todo el fútbol que ha jugado, su techo aún es mucho más alto. Naturalmente entiende el fútbol y tiene instintos. Si podemos atar un poco más técnica y detalle a su juego, hacerlo un poco más pulido, es un tipo que podría ser un jugador especial”.

McLaughlin estaba por todo el campo durante el scrimmage del sábado. Probablemente habría golpeado a Horton por una pérdida durante una jugada de doble paso si se permitía un contacto completo, luego obtuvo ambas manos después de acechar bajo un pase de Horton destinado al receptor de primer año, Dezmen Roebuck, pero no pudo asegurar la intercepción durante la siguiente jugada.

La transferencia de NAU casi se le ocurrió una selección más tarde en el juego simulado, nuevamente contra Horton, cuando el apoyador de segundo año Deven Bryant desalojó el pase de Horton para Evans. McLaughlin, en plena extensión, estaba a centímetros de atrapar la pelota, pero no pudo asegurar la pelota antes de golpear el suelo.

“Es capaz de estar en el lugar correcto en el momento correcto”, dijo Fisch. “Pero él viene cuesta abajo, y él te golpeará”.