Tyson Fury habla después de ‘Future of Boxing’ Moses Itauma destruye a Dillian Whyte con brutal Ko de primera ronda

Tyson Fury elogió a Moses Itauma como el “futuro del boxeo” después de su victoria sobre Dillian Whyte.

El Chatham Clubber se anunció al mundo como un contendiente legítimo de peso pesado con un brutal KO de primera ronda del ex Challenger de título del WBC.

5 Moses Itauma cerró cuernos con Dillian Whyte en un enfrentamiento saudí fundamental el sábado por la noche Crédito: Reuters

5 El jugador de 20 años brutalizó el peso pesado veterano en poco menos de dos minutos Crédito: Getty

5 Whyte de alguna manera volvió a ponerse de pie después de ser brutalmente derribado, pero el árbitro detuvo la pelea afortunadamente Crédito: Getty

5 Tyson Fury elogió a Itauma como el “futuro” de la división después de su brutal parada de su antiguo oponente Crédito: Instagram@Tysonfury

Whyte, de 37 años, era impotente para lidiar con la velocidad de golpe y la precisión de Itauma y se aplanó por un gancho derecho repugnante.

De alguna manera volvió a ponerse de pie, pero el árbitro Mikael Hook salió del concurso después de solo 119 segundos.

La decimación de Itauma del Body Body Snatcher de Brixton ha notificado la división.

Y el ex dos veces campeón unificado Fury reconoce que es solo cuestión de tiempo antes de que gobierna la división y se convierta en la cara del Sportl

Llevando a su Instagram para reenviar el gráfico de un ganador de Itauma, ‘The Gypsy King’ escribió: “Allí está.

“El futuro del boxeo. [I’ve] ¡Lo he estado diciendo durante años! “

Itauma ahora está en un boleto unidireccional para polvo con los grandes de la división.

Pero podría importarle poco a quién se enfrenta a continuación, rugiendo: “¡Qué sigue!

5 Moses Itauma está dispuesto a enfrentarse a todos los recién llegados en la división de peso pesado Crédito: Getty

“Honestamente, pelearé con cualquiera que pongan frente a mí.

“Si soy sincero, Joseph Parker y Agit Kabayel merecían su tiro, pero saltaría con ellos”.

Reflexionando sobre su detención de Whyte, quien ahora enfrenta un futuro incierto, Itauma dijo: “Agradezco a Dillian.

“Se necesitan dos para enredarse y me dio la oportunidad de mostrar mis habilidades.

“Para ser honesto, durante los primeros dos minutos los nervios estaban allí.

“Pero luego vi una apertura que no podía perder y ejecuté el plan de juego”.