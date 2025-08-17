Home Deportes Fútbol de bandera de la escuela secundaria: resultados de viernes y sábado

Fútbol de bandera de la escuela secundaria: resultados de viernes y sábado

Enrique Salazar
Fútbol de la bandera de la escuela secundaria


Fútbol de la bandera de la escuela secundaria

Resultados del viernes

Sección de la ciudad

Huntington Park 20, Kennedy 7

Sotomayor 21, New Designs University Park 0

Sotomayor 8, New Designs University Park 7

Wilson 37, Huntington Park 6

Wilson 38, Kennedy 0

Sección Sur

Aliso Niguel 13, Long Beach Poly 6

Academia Clásica 53, Mission Viejo 0

Dos Pueblos 12, Aliso Niguel 0

Dos Pueblos 20, Fullerton 6

Esperanza 19, Woodbridge 6

Esperanza 19, Mira Costa 0

Fullerton 20, Long Beach Poly 6

Gahr 34, Cypress 13

Hacienda Heights Wilson 13, Villa Park 12

Lancaster 19, Saugus 12

Long Beach Cabrillo 33, Glenn 22

Long Beach Jordan 42, Mayfair 6

Mater Dei 25, Mission Viejo 0

Mission Hills 30, Santa Mónica 0

Norwalk 13, Western 6

Orange Lutheran 32, Warren 6

Orange Lutheran 12, Western Christian 0

Sage Hill 15, Garden Grove Pacifica 0

Segerstrom 33, Garden Grove Santiago 0

San Antonio 12, San Pablo 7

Vásquez 33, PACS 0

Villa Park 12, Hacienda Heights Wilson 13

Western Christian 20, Warren 6

Interseccional

La Marshall 35, Alemany 6

Mission Hills 30, Santa Mónica 0

Vincent Memorial 28, Mira Costa 6

Vincent Memorial 21, Woodbridge 19

Resultados del sábado

Sección Sur

Agoura 20, Ayala 6

Agoura 48, Oxnard Pacifica 7

Anaheim Canyon 12, Upland 0

Anaheim Canyon 25, Upland 6

Ayala 39, Oxnard Pacifica 6

Beaumont 51, Shadow Hills 16

Bishop Amat 20, Hart 6

Bonita 25, West Covina 12

Bonita 45, San Gabriel 0

Bonita 48, Sierra Vista 0

Buena Park 14, Nogales 7

California 32, Montebello 0

Camarillo 26, Sherman Oaks Notre Dame 8

Camarillo 33, Westlake 22

Canyon Springs 19, Yucaipa 7

Chaparral 33, Ontario Christian 8

Chino 13, Colton 0

Citrus Valley 23, Los Osos 19

Corona Santiago 6, El Dorado 0

Esperanza 20, Aliso Niguel 14

Fillmore 24, Calabasas 7

Fullerton 7, Mission Viejo 6

Keppel 12, Baldwin Park 12

La Sierra 23, Instituto Militar de California 6

Los Osos 50, Victor Valley 2

Mater Dei 20, Esperanza 19

Mission Viejo 14, Long Beach Poly 13

Newbury Park 44, Highland 16

Norco 18, Murrieta Valley 0

Orange Lutheran 26, Aliso Niguel 0

Oxnard 52, Thousand Oaks 6

Oxnard 54, St. Bonaventure 0

Rio Mesa 28, Fillmore 0

Rio Mesa 46, Calabasas 0

Riverside Poly 21, Canyon Springs 0

Riverside Poly 24, Yucaipa 7

San Marcos 52, Highland 6

San Marcos 33, Newbury Park 12

Santa Margarita 13, San Marcos 0

Santa Margarita 44, Newbury Park 12

Sierra Vista 25, San Gabriel 15

Temescal Canyon 2, Norco 0

Temecula Prep 20, Chaparral 12

Temecula Prep 32, Temecula Valley 0

Temple City 28, Arroyo 6

Thousand Oaks 19, St. Bonaventure 14

Tierras altas 19, South Hills 13

Tierras altas 26, Corona Santiago 19

Warren 13, Mira Costa 6

Warren 12, Fullerton 7

Westlake 28, Camarillo 6

Woodbridge 13, Mission Viejo 0

Woodbridge 20, Warren 0

Interseccional

Castaic 7, San Fernando 0

Bonita Vista 18, Downey 2

North County San Marcos 27, Santa Mónica 0

Valencia 26, Kennedy 12



