WSU QB Julian Dugger puede ser “relajado”. Su juego es cualquier cosa menos

Pullman – Julian Dugger habla sobre su juego con el entusiasmo de un estudiante de álgebra aburrido. Describe sus movimientos viciosos de Juke como “libres”, su decisión de evadir la presión y empujar el campo arriba como solo “intensificando el bolsillo”, la oportunidad de correr salvaje para un touchdown de unos 60 yardas como un “crédito a mi línea O”.

“Simplemente atravesar el bolsillo y correr hacia la zona final”, dijo Dugger.

Pero a decir verdad, el nuevo mariscal de campo del estado de Washington está siendo demasiado modesto. Una transferencia de Pittsburgh, la llegada de Dugger señala los tiempos cambiantes en la ofensiva de los Cougars, que es priorizar a los llamadores de señales de su molde: atletas de doble amenaza que se sienten tan cómodas haciendo jugadas con las piernas como con sus pies.

Dugger es uno de los cuatro quarterbacks que compiten por las tareas de QB iniciales de WSU, junto con los retornados Zevi Eckhaus y Jaxon Potter y su compañero transferido Ajani Sheppard. Durante el campamento de otoño de 14 prácticas de los Cougars, que terminó el viernes, Eckhaus parece el líder gracias a una combinación de experiencia, talento del brazo y movilidad mejorada.

En un esfuerzo por proteger las ventajas competitivas, el entrenador de WSU Jimmy Rogers y el personal han sido reacios a detallar la carrera. Rogers no hará un anuncio público sobre el titular antes de la temporada, dijo a principios de esta semana, agregando una capa de intriga a la competencia QB de cuatro vías. Si se sale con la suya, los que están fuera del equipo descubrirán el titular al mismo tiempo: cuando corra por el primer chasquido contra Idaho el 30 de agosto.

¿Será Dugger? Las señales de Fall Camp punto más hacia Eckhaus, que tiene la mayor experiencia del cuarteto, pero Dugger está dando vueltas en el rango No. 2. También es posible que los entrenadores mantengan un paquete de jugadas para Dugger, quien podría ser el mejor atleta del grupo, como mostró en un grupo de ocasiones durante el campamento de otoño.

Listado en 6 pies 3 y 208 libras, Dugger, zurdo, que corre con velocidad y fuerza, no es el tipo de jugador que a menudo ha jugado mariscal de campo para el estado de Washington. Pero está presionando por el tiempo de juego, e incluso si Eckhaus gana el trabajo inicial, Dugger aún podría ver el campo. Con la mejora de la precisión del brazo y el devastador potencial de gran juego con sus piernas, los entrenadores podrían no tener una opción.

“Lo que se presente en sí mismo, lo que sea necesario, puedo hacer”, dijo Dugger, un nativo de Pittsburgh. “Si necesito lanzar la pelota, lo haré. Pero también, si una jugada se rompe, o hay una jugada que tengo que correr una pelota, puedo hacerlo también. Son ambos”.

Dugger tiene exactamente un juego universitario en su haber, una aparición contra Toledo en el Sports Bowl del año pasado, que Pittsburgh perdió en un asunto salvaje de seis tiempos extravagantes. Números finales de Dugger: 7 de 13 pases para 72 yardas, dos touchdowns y una intercepción, más 21 acarreos para 88 yardas y un puntaje en el suelo.

Debido a que ese fue el único juego de Dugger de la temporada, conservó su camiseta roja, dándole un año extra de elegibilidad. Pero también habla de la falta de experiencia para Dugger, quien ingresó al portal de transferencia después de la temporada, lo que le da la oportunidad de conversar con Rogers sobre una oportunidad en WSU.

En el teléfono, Rogers le dijo a Dugger lo que le dijo a muchos de los reclutas que los Cougars buscados fuera del portal, a menudo a resultados prometedores: Dugger no tendría exactamente un punto de partida encerrado si viniera a Pullman.

“Pero él dijo que podría competir si vengo aquí”, dijo Dugger, “y eso es todo lo que estaba buscando, una oportunidad. Y sentí que estaba siendo honesto. Siento que muchos entrenadores no pueden ser por adelantado, y pude sentir que estaba siendo honesto conmigo”.

“Julian, es suave, hombre. Es un corredor suave”, dijo el coordinador ofensivo de WSU, Danny Freund. “Tiene un brazo muy preciso. Jugó en el juego de tazón el año pasado para Pitt, y obviamente (antes) tuvo la gran carrera. Pero ha sido un tipo que creo que tiene un montón de potencial y un montón de alza, por lo que continuamos desarrollándolo”.

Desde que llegó al Palouse este verano, Dugger dice que ha tenido que trabajar en sus intangibles. Podría tener el atletismo crudo para jugar de inmediato, pero una de las cualidades que Rogers y Freund buscan en su titular es una capacidad para comandar el grupo, reunirse a compañeros de equipo y ganarse su respeto.

Eso puede no llegar naturalmente a un jugador universitario de segundo año en su primer año en un nuevo equipo. Ni siquiera es natural para Dugger, quien se describió a sí mismo como una “persona relajada”. Se presenta en la forma en que habla en la conversación, en la forma en que describe su puro atletismo con los términos más vainilla.

Todo desmiente la verdad, Dugger es un atleta convincente con potencial de fascinante. ¿Verá el campo este año en Crimson y Gray? Eso no está claro, pero cuanto más crece, más probable es que se vuelva un resultado.

“Realmente solo lidera, trabajando para liderar a los muchachos”, dijo Dugger sobre su reciente desarrollo. “Simplemente hablar con todos y solo tratar de convertirse en un líder, más vocal, solo ese aspecto. Eso significa mucho como mariscal de campo”.