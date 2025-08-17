‘El fútbol está muerto ahora’ – Fans furiosos cuando Var ‘rescata’ Robert Sánchez Howler gracias a la regla poco conocida

Los fanáticos están en alboroto después de que el tiro libre de Eberechi Eze contra el Chelsea fue rechazado debido a la invasión de la pared.

La estrella de Inglaterra criticó el Palacio de Cristal delante desde el principio con la pelota atravesando las manos del portero Robert Sánchez.

1 Marc Guehi fue penalizado por la invasión de la pared

Pero Var intervino porque Marc Guehi infringió en la pared del Chelsea.

El árbitro anunció la razón detrás de la decisión, diciendo: “Después de la revisión, el número seis está a menos de un metro de la pared cuando se toma el disparo.

“Por lo tanto, es un tiro libre indirecto y un gol no permitido”.

Los jugadores tienen prohibido invadir una pelota defensiva en el momento en que se toma un tiro libre.

La ley 13 en el sitio web de la FA establece: “Si, cuando se toma un tiro libre, un jugador de equipo atacante está a menos de 1 m (1 yd) de un ‘muro’ formado por tres o más jugadores de equipo defensores, se otorga un tiro libre indirecto”.

Esta es una historia en desarrollo.

The Sun es tu destino para las mejores noticias de fútbol, boxeo y MMA, historias de la vida real, fotos asombrosas y video imperdible.Me gusta en Facebook en https://www.facebook.com/thesunfootball y síguenos desde nuestra cuenta principal de Twitter en @Thesunfootball.