Mikhal Johnson es uno de los muchos creadores de diferencia en línea defensiva

Sexto en una serie de historias que perfilan los mejores jugadores de fútbol de la escuela secundaria por posición. Hoy, Mikhal Johnson, liniero defensivo de Sierra Canyon.

Mikhal Johnson, de 6 pies 2 y 255 libras, ha jugado defensa toda su vida en el fútbol. Luego llegó el momento la temporada pasada cuando el entrenador de Sierra Canyon, Jon Ellinghouse, le dio la oportunidad de atrapar un pase del mariscal de campo Wyatt Becker en un juego de campeonato de la Liga de la Misión contra Gardena Serra.

Johnson lo llamó “algo fuera de una película”.

“Lo practicamos un par de veces durante la semana”, dijo Johnson. “El entrenador me llamó, ‘Estamos corriendo la obra’. Me alineé en el ala cerrada. Estaba tan emocionado.

Nada es una sorpresa para Johnson, quien también tuvo un juego de béisbol en la primavera en la que bateó dos jonrones y tuvo siete carreras impulsadas contra Camarillo.

Las escuelas de fútbol de la Ivy League han estado alineando tratando de hacer que considere su experiencia en académicos y atletismo. Tuvo 16 tacleadas por pérdidas la temporada pasada.

“Creo que es casi desbloqueable”, dijo Ellinghouse. “Lo he visto arruinar varias de mis prácticas y enfrentar a algunos de los mejores jugadores de secundaria del mundo. Es una combinación perfecta de fuerza y contracción. Tiene brazos largos y fuerza engañosa”.

Johnson es uno de los muchos linieros defensivos y corredores de borde destacados que tendrán un impacto esta temporada. La posición podría ser la más fuerte de cualquiera en el sur de California al considerar el talento y la profundidad.

Richard Wesley de Sierra Canyon cambió su clasificación a la Clase de 2026 porque ha sido un destacado desde el primer año y es un compromiso de Texas. Mater Dei tiene el liniero más dominante en Tomuhini Topui, un compromiso de la USC de 315 libras conocido por lanzar bloqueadores y corredores.

Khary Wilder de Gardena Serra, un compromiso del estado de Ohio, viene de una temporada junior en la que registró 11 tacleadas por pérdidas. Andrew Williams de Fremont es un compromiso de la USC de 6-5 y 220 libras tratando de demostrar que aún puede salir de la sección de la ciudad. El estudiante de segundo año Marcus Fakatou de Orange Lutheran y Junior Elijaharmon de Inglewood son estrellas jóvenes grandes, fuertes e intimidantes en desarrollo. Anthony Jones de Crean Lutheran es un compromiso de UCLA conocido por sus habilidades de pase.

Antes de las vacaciones de primavera, el liniero defensivo de 6 pies 2 y 255 libras Mikhal Johnson de Sierra Canyon tenía siete carreras impulsadas y dos jonrones, incluidos Grand Slam pic.twitter.com/s4ymbfa4cy – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 19 de abril de 2025

Malik Brooks de St. Pius X-St. Matthias es un tackle de 330 libras comprometido con USC que sabe cómo desarmar equipos dobles. Devyn Blake de Edison tiene el tamaño para causar estragos. Elijah Staples de Márquez es un ala defensiva que tenía 13 capturas como estudiante de segundo año. Dutch Horisk de St. John Bosco es un compromiso de Oregon que tuvo cuatro capturas la temporada pasada.

Hay muchos linieros defensivos esta temporada listos para ser fabricantes de la diferencia, y Johnson encaja perfectamente.

Ha usado béisbol para ayudarlo a sobresalir en el fútbol.

“Siento que ambos me ayudan”, dijo. “El béisbol es una buena coordinación con los ojos de manos y, debido a que soy un liniero defensivo, uso mucho mis manos. Al ver una pelota de béisbol, el tiempo de reacción es como un liniero ofensivo que usa sus manos”.

Sierra Canyon todavía está tratando de encontrar una manera de pasar a Mater Dei y St. John Bosco en los playoffs de la División 1 de la Sección Sur, un obstáculo que la mayoría de los equipos en el sur de California no han logrado pasar.

“Es un fuego debajo de nuestros traseros para continuar”, dijo Johnson. “Practicamos duro”.

Lunes: El apoyador de Ventura Tristan Phillips.

Linieros defensivos para mirar

Malik Brooks, St. Pius X-St. Matthias, 6-4, 330, Sr. USC Commit es un gran obstáculo en el medio

Marcus Fakatou, Naranja Lutheran, 6-7, 265, So. Su nivel de talento está fuera de las listas

Dutch Horisk, St. St. John Bosco, 6-3, 240, Sen. Iniciador de cuatro años es Oregon Commit

Mikhal Johnson, Sierra Canyon, 6-2, 255, Sr. tuvo 16 tacleadas por pérdidas

Anthony Jones, Crean Lutheran, 6-4, 285, Sr. UCLA Commit sigue acumulando fuerza

Simote Katoanga, Santa Margarita, 6-5, 250, Sr. Jserra Transfer es un espécimen físico

Izak Simpson, Simi Valley, 6-3, 260, Sra. Sacramento State Commit tiene 29 capturas en los últimos dos años

Tomuhini Topui, Mater Dei, 6-3, 320, Sr. USC Commit podría jugar para cualquier universidad en el país

Richard Wesley, Sierra Canyon, 6-5, 250, Sr. Texas Commit tuvo nueve capturas la temporada pasada

Khary Wilder, Gardena Serra, 6-4, 260, Hna. Ohio State Commit es titular de cuatro años que muestra cada juego