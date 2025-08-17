Seattle Storm para presentar la estatua de Sue Bird, primero para el jugador de la WNBA

Un par de guardias de puntos, Lenny y Sue, ahora protegen la entrada del clima compromiso.

El domingo se presentará una estatua en honor a la leyenda de la WNBA y al primer miembro del miembro del Salón de la Fama Sue Bird el domingo. Su estatua de 8 pies y 650 libras ocupó su lugar al lado de la semejanza de bronce del ex jugador de supersonics Lenny Wilkens, agregado a la arena en junio.

“Simplemente significa que mis huellas digitales están en toda la liga, tanto dentro como fuera de la cancha”, dijo Bird sobre el último honor.

La legendaria carrera de 21 temporadas de Bird, que pasó por completo en Seattle, incluye cuatro títulos de la WNBA, 13 selecciones de estrellas y el récord de asistencias de todos los tiempos. La tormenta es la primera franquicia en la historia de la WNBA en dedicar una estatua a un ex jugador.

“Es el más grande ‘Te lo dije’ que cualquiera de nosotros podría tener en nuestras vidas”, dijo Bird. “Porque sabíamos. Sabíamos lo que teníamos. Creíamos en eso. Solo necesitábamos a otras personas para verlo. Y lo hicieron. Y, por supuesto, se va Kaboom”.

La estatua de Bird fue creada por la escultora Julie Rotblatt-Amrany. Rotblatt Amrany Studio es el equipo artístico principal detrás de la estatua de Wilkens, además de las estatuas de Ken Griffey Jr., Edgar Martínez y Dave Niehaus en T-Mobile Park, entre otros.

Amrany tomó medidas y fotos en una sesión en persona e hizo un modelo de arcilla que Bird pudo ver antes de que progresara la soldadura. Bird eligió algunos de los detalles, incluidos las zapatillas de zapatillas, Jersey y Nike Huarache 2k que usaría.

Bird se retiró en 2022. Dos años después, se unió al grupo de propiedad de la tormenta.

“El legado de Sue no solo está escrito en campeonatos, está entretejido en la tela de Seattle”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Seattle Storm, Alisha Valavanis, en un lanzamiento del equipo. “Su liderazgo trascendió el baloncesto y ayudó a dar forma a un cambio cultural, uno que se expandió que puede liderar, quién es visto y quién se celebra”.

“Esta estatua es más que un tributo. Es una promesa de que lo que dementa Sue defiende seguirá aumentando, y los jóvenes, especialmente las niñas, siempre se verán en grandeza”.

Un festival de fanáticos y un enfrentamiento de tormenta con el Phoenix Mercury, llamado el juego “Forever Sue”, se seguirá a las 3 pm

“Realmente se necesita la reacción de otras personas para que comprenda y comprenda completamente la magnitud”, dijo Bird. “A medida que he pasado por algunos de estos en los últimos años, eso me está volviendo más claro. Tengo mi propia reacción … pero cuando veo que otras personas reaccionan a él, digo: ‘Oh, este es un gran problema’.

“Realmente estoy empezando a sentir y entender … la magnitud del momento, lo que significa una estatua, lo que significa para una mujer, lo que significa para un jugador de la WNBA”.

Esta historia se actualizará.