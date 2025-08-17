‘Quién firmó esto’ – El ex capitán de la Liga Premier explota una nueva regla debutada durante Sky Sports ‘Man Utd vs Arsenal Cobertura

El ex capitán de Stoke, Glenn Whelan, ha lanzado una nueva regla de la Premier League durante la derrota del Manchester United ante el Arsenal.

El ex mediocampista se opuso a una decisión de transmisión tomada por Cielo Deportes.

Martin Odegaard fue entrevistado a medio tiempo en Sky Sports

El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, fue entrevistado en el medio tiempo y se le pidió que pensara sobre el período de apertura mientras estaba en el túnel.

Whelan se enfureció por el cambio, tuiteando: “🤬🤬🤬🤬 ffs … quién ha firmado esto apuesto a que nunca han usado un par de fútbol americano botas“

Sky Sports El nuevo acuerdo de televisión con el Prem otorga a la emisora un mayor acceso que nunca.

Ellos emitirán medio tiempo entrevistas con jugadores y gerentes y tener más acceso a la vestuario.

La entrevista de Odegaard fue la primera en aparecer en Cielo Deportes esta temporada.

Los equipos de la Premier League tendrán que permitir que los emisores accedan a una de las nuevas mejoras al menos dos veces por temporada.

Sin embargo, los clubes podrán negar el acceso a sus vestuarios si están perdiendo, como se describe en la Sección K del último manual de la liga.

Los clubes también podrán tener la última palabra sobre si audio desde el interior del vestuario se registra.

Si se niega el acceso, los clubes tendrán que acomodar otra solicitud de acceso más adelante en la temporada.

El proceso de agregar las nuevas mejoras ha sido mapeado a fondo por la liga, lo que describe el procedimiento que los clubes y locutores tendrán que tomar.

Las emisoras deben solicitar un acceso mejorado al menos cinco días antes del partido para el que quieran, identificando qué tipo de acceso preferirían.