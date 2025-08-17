Semana del sur de California 0 calendario de fútbol de la escuela secundaria

Semana de la semana 0 horario de fútbol de la escuela secundaria
(Juegos a las 7 pm a menos que se indique)
JUEVES
Sección de la ciudad
Que no es ligera
North Hollywood en Granada Hills
Sección Sur
Que no es ligera
Aliso Niguel en Beckman
Arrowhead Christian en Yucca Valley
Ayala en la cumbre, 7:30 pm
Bloomington en Perris, 7:30 pm
Bosco Tech en Rosemead
Siglo en Gabrielino
Citrus Hill en Redlands, 7:30 pm
Aguas termales del desierto en Rubidoux, 7:30 pm
Eisenhower en el valle de Moreno, 7:30 pm
El Cajón Christian en Rancho Mirage
El Segundo en South Pasadena
Estancia en West Covina, 5:30 pm
Foothill en Anaheim
Fontana en San Bernardino, 7:30 pm
Fullerton en Anaheim
Glendora en Chino Hills
Glenn en Mountain View
Hawthorne vs. Lawndale en el estadio Sofi, 8:30 pm
Patrimonio en Elsinore, 7:30 pm
Huntington Beach en Orange
Playa de Laguna en Chino
La Puente en Covina
Mayfair vs. Yorba Linda en el estadio Sofi, 5 pm
Newport Harbour en Murrieta Mesa
Vista al mar en Fountain Valley
Orange Vista en Apple Valley, 7:30 pm
Ramona en Riverside
Preparación de Riverside en Big Bear
Salesiano en Western
San Jacinto en Beaumont, 7:30 pm
Santa Ana Foothill en Marina
Sabana en Bolsa Grande
Tahquitz en Hemet
Temple City en Whittier
Vista Murrieta en Great Oak, 7:30 pm
Warner en Public Safety Academy, 6 pm
Whittier Christian en San Gabriel
Interseccional
Narbonne en Los Osos
8 hombres
Sección Sur
Santa Clarita Christian en Cornerstone Christian, 6 pm
Interseccional
Milken en East Valley
VIERNES
Sección de la ciudad
Que no es ligera
Arleta en Westchester
Prohibir en el sudeste
Chatsworth en Monroe
Contreras en Rivera, 4 pm
Rock Eagle en Kennedy
Fairfax en Crenshaw
Fulton en Canoga Park
Hawkins en Bernstein, 7:30 pm
Jefferson en Reseda
King/Drew en Jordan, 7:30 pm
Artes manuales en Locke
Maywood CES en Legacy
Panorama en Chávez
Santee en Poly
Universidad en Lincoln, 7:30 pm
Verdugo Hills en Márquez
Wilson en Grant
Sección Sur
Que no es ligera
Alemany en Calabasas
Arcadia en El Monte, 6:30 pm
Arlington en St. Margaret’s
Barstow en Capistrano Valley
Beverly Hills en Vásquez
Obispo Diego en Lancaster
Bonita en Muir
Bosco Tech en Rosemead
Brentwood en Monrovia
Buena vs. Saugus en la universidad de los cañones
Burbank en San Dimas
Cajón en Norco
Instituto Militar de California en Redlands East Valley
Corazón sagrado de María en Pasadena
Capistrano Valley Christian en Claremont
Castaic en Adelanto
Catedral en Loyola
Chaminade en Oaks Christian
Chaparral en San Juan Hills
Charter Oak en Canyon Country Canyon
Colonia en Ontario Christian
Colton en Jurupa Valley
Compton Centennial en Compton Early College
Corona Santiago en Yucaipa
Ciprés en Cerritos
Damien en Aquinas
Del Sol en San Marcos
Capilla del Desierto en Desert Mirage
Don Lugo en Buena Park
Downey en Sherman Oaks Notre Dame
Duarte en Azusa
El Modena en Troy
El Rancho vs. South Hills en el estadio Sofi, 8:30 pm
Fillmore en Royal
Firebaugh en Santa Clara
Gahr en Valley Christian
Ganesha en Diamond Ranch
Gardena Serra vs. Palos Verdes en El Camino College
Garden Grove en Los Amigos
Garden Grove Pacifica en La Palma Kennedy
Garden Grove Santiago en Saddleback
Golden Valley en Westlake
Gran terraza en Etiwanda
Heritage Christian en San Marino
Highland en Oak Hills
Hillcrest vs. Corona en el estadio Sofi, 5 pm
Hueneme en Thousand Oaks
Indio en Shadow Hills
Jserra en Sierra Canyon
Kaiser en Carter
Keppel en Baldwin Park
LAGUNA HILLS EN EL CANYON DE ANAHEIM
Lakeside en Pomona
La Puente en Covina
La Salle en La Canadá
La Sierra en Miller
Leuzinger vs. Long Beach Poly en el estadio Veterans
Loara en Godinez
Long Beach Cabrillo en Artesia
Long Beach Wilson en Portola
Los Altos en Hacienda Heights Wilson
Magnolia en Costa Mesa
Maranatha en Arroyo
Marshall en Hoover, 5:30 pm
Misión Viejo en Santa Margarita
Montclair en Indian Springs
Moorpark en Río Mesa
Newbury Park en Millikan
Nogales en California
Norte Vista en Silverado
Northwood en Irvine
Norwalk en Montebello
Parque de roble en Agoura
Pacífico en Nuview Bridge
Palmdale en Hesperia
Patriota en Chaffey
Península en Alta Loma
Pionero en Santa Fe
Rancho Cucamonga en el valle de Murrieta
Rancho Verde en Corona del Mar
Rialto en Ontario
Riverside Notre Dame en Banning
Riverside Poly en Vista del Lago
Preparación de Riverside en Big Bear
Roosevelt en Riverside King
San Clemente en Tustin
San Gorgonio en Victor Valley
Santa Ana en Bellflower
Valle de Santa Ana en Katella
Santa Bárbara en Camarillo
Santa Paula en Grace
Schurr en Rio Hondo Prep
Segerstrom en Palm Springs
Servite en Corona Centennial
Valle Simi en Valencia
Sonora en Brea Olinda
San Bonaventura en San Francisco
San Pablo en Bishop Amat
Sultana en Granite Hills
Colinas soleadas en Westminster
Temescal Canyon en el valle de Paloma
Valle de Temecula en Liberty
Tesoro en El Toro
Tierras altas en La Habra
Punto de vista en las islas del canal
Nuez en Garey
West Ranch en Oxnard Pacifica
West Valley en Valley View
Woodbridge en la capilla de Santa Ana Calvary
Trabajador en Western Christian
Preparación de Xavier en Linfield Christian
Interseccional
Campana en Bell Gardens
Brawley en Palm Desert
Cleveland en Harvard-Westlake
Clovis West en Edison
Valle de Coachella en Vista
Crespi en Gardena, 4 pm
Desert Oasis (NV) en Dana Hills, 6 pm
El Centro Southwest en Canyon Springs
Franklin en Lynwood
Garces en Paraclete, 7:30 pm
Hart en Birmingham
Parque Huntington en Village Christian
Imperial en Serrano
Inglewood en Central East
Jurupa Hills en Central
Caballero en El Camino Real
Lakewood en Carlsbad
La Marshall en Glendale
La Roosevelt en Paramount
La Serna en Rancho Bernardo, 7:15 pm
Los Alamitos en Kapolei (hola), 10:30 pm
Méndez en Bassett
Mission Hills en Quartz Hill
Imperio de montaña en Anza Hamilton
Mullen (CO) en Crean Lutheran
Nordhoff en Taft
Northview en Green Valley (NV), 6 pm
Oxnard en Mission College Prep
Rancho Christian en University City
Rancho Domínguez en Compton
Ridgecrest Burroughs en Tehachapi, 7:30 pm
Rosamond en Eastside
Santa Ynez en Dos Pueblos
Puerta sur en La Mirada
San Juan Bosco en Manatee (FL), 4:30 PM
Santa Mónica en Venecia
San Pío X-St. Academia Matthias en Sierra Vista (NV), 6 pm
Summit Academy (UT) en North Torrance
Torrance en San Pedro
Valhalla en la Academia de San Jacinto Valley
Warren (Downey, CA) en Farrington (hola), 10 pm
8 hombres
Sección Sur
Calvario Bautista en Victor Valley Christian
Desert Christian en Vista Meridian, 5 pm
Interseccional
Academia de Carreras y Exploración en Horizon Prep
Avalon en Fresno Christian
Valle de Cuyama en Frazier Mountain, 7:30 pm
New Designs University Park en Southlands Christian, 4 pm
Tehillah Christian Academy en Valley Oaks CES
SÁBADO
Sección Sur
Que no es ligera
Ciudad de la Catedral en la Academia Santa Rosa, 6 pm
El Dorado en Diamond Bar
South El Monte en Alhambra
Interseccional
Academia clásica de San Fernando vs. Trinity en la universidad de los cañones, 6 pm
Obispo Montgomery vs. St. Louis (hola) en Radford, 10 pm
Carson vs. Villa Park en el estadio Fred Kelly
Mater Dei en Aquinas (FL), 12:30 pm
Lutheran naranja en Northwestern (FL), 4 pm
8 hombres
Sección Sur
Lutheran de California en Temecula Prep
Capilla de Downey Calvary en el emprendedor