Semana del sur de California 0 calendario de fútbol de la escuela secundaria

Semana de la semana 0 horario de fútbol de la escuela secundaria

(Juegos a las 7 pm a menos que se indique)

JUEVES

Sección de la ciudad

Que no es ligera

North Hollywood en Granada Hills

Sección Sur

Que no es ligera

Aliso Niguel en Beckman

Arrowhead Christian en Yucca Valley

Ayala en la cumbre, 7:30 pm

Bloomington en Perris, 7:30 pm

Bosco Tech en Rosemead

Siglo en Gabrielino

Citrus Hill en Redlands, 7:30 pm

Aguas termales del desierto en Rubidoux, 7:30 pm

Eisenhower en el valle de Moreno, 7:30 pm

El Cajón Christian en Rancho Mirage

El Segundo en South Pasadena

Estancia en West Covina, 5:30 pm

Foothill en Anaheim

Fontana en San Bernardino, 7:30 pm

Fullerton en Anaheim

Glendora en Chino Hills

Glenn en Mountain View

Hawthorne vs. Lawndale en el estadio Sofi, 8:30 pm

Patrimonio en Elsinore, 7:30 pm

Huntington Beach en Orange

Playa de Laguna en Chino

La Puente en Covina

Mayfair vs. Yorba Linda en el estadio Sofi, 5 pm

Newport Harbour en Murrieta Mesa

Vista al mar en Fountain Valley

Orange Vista en Apple Valley, 7:30 pm

Ramona en Riverside

Preparación de Riverside en Big Bear

Salesiano en Western

San Jacinto en Beaumont, 7:30 pm

Santa Ana Foothill en Marina

Sabana en Bolsa Grande

Tahquitz en Hemet

Temple City en Whittier

Vista Murrieta en Great Oak, 7:30 pm

Warner en Public Safety Academy, 6 pm

Whittier Christian en San Gabriel

Interseccional

Narbonne en Los Osos

8 hombres

Sección Sur

Santa Clarita Christian en Cornerstone Christian, 6 pm

Interseccional

Milken en East Valley

VIERNES

Sección de la ciudad

Que no es ligera

Arleta en Westchester

Prohibir en el sudeste

Chatsworth en Monroe

Contreras en Rivera, 4 pm

Rock Eagle en Kennedy

Fairfax en Crenshaw

Fulton en Canoga Park

Hawkins en Bernstein, 7:30 pm

Jefferson en Reseda

King/Drew en Jordan, 7:30 pm

Artes manuales en Locke

Maywood CES en Legacy

Panorama en Chávez

Santee en Poly

Universidad en Lincoln, 7:30 pm

Verdugo Hills en Márquez

Wilson en Grant

Sección Sur

Que no es ligera

Alemany en Calabasas

Arcadia en El Monte, 6:30 pm

Arlington en St. Margaret’s

Barstow en Capistrano Valley

Beverly Hills en Vásquez

Obispo Diego en Lancaster

Bonita en Muir

Bosco Tech en Rosemead

Brentwood en Monrovia

Buena vs. Saugus en la universidad de los cañones

Burbank en San Dimas

Cajón en Norco

Instituto Militar de California en Redlands East Valley

Corazón sagrado de María en Pasadena

Capistrano Valley Christian en Claremont

Castaic en Adelanto

Catedral en Loyola

Chaminade en Oaks Christian

Chaparral en San Juan Hills

Charter Oak en Canyon Country Canyon

Colonia en Ontario Christian

Colton en Jurupa Valley

Compton Centennial en Compton Early College

Corona Santiago en Yucaipa

Ciprés en Cerritos

Damien en Aquinas

Del Sol en San Marcos

Capilla del Desierto en Desert Mirage

Don Lugo en Buena Park

Downey en Sherman Oaks Notre Dame

Duarte en Azusa

El Modena en Troy

El Rancho vs. South Hills en el estadio Sofi, 8:30 pm

Fillmore en Royal

Firebaugh en Santa Clara

Gahr en Valley Christian

Ganesha en Diamond Ranch

Gardena Serra vs. Palos Verdes en El Camino College

Garden Grove en Los Amigos

Garden Grove Pacifica en La Palma Kennedy

Garden Grove Santiago en Saddleback

Golden Valley en Westlake

Gran terraza en Etiwanda

Heritage Christian en San Marino

Highland en Oak Hills

Hillcrest vs. Corona en el estadio Sofi, 5 pm

Hueneme en Thousand Oaks

Indio en Shadow Hills

Jserra en Sierra Canyon

Kaiser en Carter

Keppel en Baldwin Park

LAGUNA HILLS EN EL CANYON DE ANAHEIM

Lakeside en Pomona

La Puente en Covina

La Salle en La Canadá

La Sierra en Miller

Leuzinger vs. Long Beach Poly en el estadio Veterans

Loara en Godinez

Long Beach Cabrillo en Artesia

Long Beach Wilson en Portola

Los Altos en Hacienda Heights Wilson

Magnolia en Costa Mesa

Maranatha en Arroyo

Marshall en Hoover, 5:30 pm

Misión Viejo en Santa Margarita

Montclair en Indian Springs

Moorpark en Río Mesa

Newbury Park en Millikan

Nogales en California

Norte Vista en Silverado

Northwood en Irvine

Norwalk en Montebello

Parque de roble en Agoura

Pacífico en Nuview Bridge

Palmdale en Hesperia

Patriota en Chaffey

Península en Alta Loma

Pionero en Santa Fe

Rancho Cucamonga en el valle de Murrieta

Rancho Verde en Corona del Mar

Rialto en Ontario

Riverside Notre Dame en Banning

Riverside Poly en Vista del Lago

Preparación de Riverside en Big Bear

Roosevelt en Riverside King

San Clemente en Tustin

San Gorgonio en Victor Valley

Santa Ana en Bellflower

Valle de Santa Ana en Katella

Santa Bárbara en Camarillo

Santa Paula en Grace

Schurr en Rio Hondo Prep

Segerstrom en Palm Springs

Servite en Corona Centennial

Valle Simi en Valencia

Sonora en Brea Olinda

San Bonaventura en San Francisco

San Pablo en Bishop Amat

Sultana en Granite Hills

Colinas soleadas en Westminster

Temescal Canyon en el valle de Paloma

Valle de Temecula en Liberty

Tesoro en El Toro

Tierras altas en La Habra

Punto de vista en las islas del canal

Nuez en Garey

West Ranch en Oxnard Pacifica

West Valley en Valley View

Woodbridge en la capilla de Santa Ana Calvary

Trabajador en Western Christian

Preparación de Xavier en Linfield Christian

Interseccional

Campana en Bell Gardens

Brawley en Palm Desert

Cleveland en Harvard-Westlake

Clovis West en Edison

Valle de Coachella en Vista

Crespi en Gardena, 4 pm

Desert Oasis (NV) en Dana Hills, 6 pm

El Centro Southwest en Canyon Springs

Franklin en Lynwood

Garces en Paraclete, 7:30 pm

Hart en Birmingham

Parque Huntington en Village Christian

Imperial en Serrano

Inglewood en Central East

Jurupa Hills en Central

Caballero en El Camino Real

Lakewood en Carlsbad

La Marshall en Glendale

La Roosevelt en Paramount

La Serna en Rancho Bernardo, 7:15 pm

Los Alamitos en Kapolei (hola), 10:30 pm

Méndez en Bassett

Mission Hills en Quartz Hill

Imperio de montaña en Anza Hamilton

Mullen (CO) en Crean Lutheran

Nordhoff en Taft

Northview en Green Valley (NV), 6 pm

Oxnard en Mission College Prep

Rancho Christian en University City

Rancho Domínguez en Compton

Ridgecrest Burroughs en Tehachapi, 7:30 pm

Rosamond en Eastside

Santa Ynez en Dos Pueblos

Puerta sur en La Mirada

San Juan Bosco en Manatee (FL), 4:30 PM

Santa Mónica en Venecia

San Pío X-St. Academia Matthias en Sierra Vista (NV), 6 pm

Summit Academy (UT) en North Torrance

Torrance en San Pedro

Valhalla en la Academia de San Jacinto Valley

Warren (Downey, CA) en Farrington (hola), 10 pm

8 hombres

Sección Sur

Calvario Bautista en Victor Valley Christian

Desert Christian en Vista Meridian, 5 pm

Interseccional

Academia de Carreras y Exploración en Horizon Prep

Avalon en Fresno Christian

Valle de Cuyama en Frazier Mountain, 7:30 pm

New Designs University Park en Southlands Christian, 4 pm

Tehillah Christian Academy en Valley Oaks CES

SÁBADO

Sección Sur

Que no es ligera

Ciudad de la Catedral en la Academia Santa Rosa, 6 pm

El Dorado en Diamond Bar

South El Monte en Alhambra

Interseccional

Academia clásica de San Fernando vs. Trinity en la universidad de los cañones, 6 pm

Obispo Montgomery vs. St. Louis (hola) en Radford, 10 pm

Carson vs. Villa Park en el estadio Fred Kelly

Mater Dei en Aquinas (FL), 12:30 pm

Lutheran naranja en Northwestern (FL), 4 pm

8 hombres

Sección Sur

Lutheran de California en Temecula Prep

Capilla de Downey Calvary en el emprendedor