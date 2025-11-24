3 impresiones de la victoria de los Seahawks contra los Titans | Análisis

Tres impresiones instantáneas después de que los Seahawks derrotaran a los Titans 30-24 para mejorar a 8-3:

Descuidado, pero esperado

¿Debería alguien sorprenderse de que la victoria resultó ser un poco más desafiante de lo que probablemente se esperaba?

En realidad, un juego que fue principalmente un trabajo duro es exactamente el tipo de juego para el que todos deberían haberse preparado.

Había una resaca general en torno a la decepción por la derrota de la semana pasada ante los Rams. Hubo otro viaje a través del país que requirió salir el viernes (y aún quedan dos más por hacer el próximo mes). También estaba el malestar de jugar contra un equipo 1-9 frente a un estadio parcialmente vacío, aunque con muchos fanáticos de los Seahawks presentes.

No fue un esfuerzo decepcionante de ninguna manera por parte de los Seahawks. Pero parte del descuido general, algunas de las tareas perdidas, el fracaso en los equipos especiales, todo no fue sorprendente. Los Seahawks fueron penalizados 11 veces. Tuvieron un par de triples en ofensiva en la segunda mitad y terminaron con solo 22:35 de posesión. La defensiva permitió que Cam Ward fuera una plaga constante, pareciéndose un poco al mariscal de campo que era en la universidad en Washington State y Miami. Los equipos especiales permitieron la primera devolución de despeje para touchdown en más de seis años.

Lo bueno para Mike Macdonald es que un juego como este brinda mucha enseñanza y una oportunidad para que su equipo mejore su enfoque y al mismo tiempo disfrute de una victoria.

JSN, ¿MVP?

¿Necesitamos empezar a observar lo que está haciendo Jaxon Smith-Njigba en el mismo contexto de lo que Cal Raleigh hizo por los Marineros?

Raleigh armó una temporada nunca antes vista por un jugador en su posición y estuvo merecidamente en la conversación para el MVP de la liga; Podría decirse que debería haberlo ganado.

Lo que está haciendo Smith-Njigba está empezando a caer en un marco similar. Es uno de los tres receptores abiertos en la historia de la liga en tener al menos 75 yardas recibiendo en los primeros 11 juegos de la temporada. Le tomó menos de 11 juegos completos establecer el récord de la franquicia en yardas recibidas en una sola temporada. Está liderando la liga en esa categoría y no está particularmente reñido.

Poner a Smith-Njigba en la conversación sobre el Jugador Más Valioso parece justo en este momento. Es casi seguro que irá a parar a un mariscal de campo (casi siempre es así), pero si Smith-Njigba puede mantener esto durante las próximas semanas, y especialmente con algunos de los juegos importantes aún por venir, esa conversación se volverá un poco más real.

Es una temporada que se parece cada vez más a la que hizo su compañero Cooper Kupp en 2021 con los Rams. Kupp terminó obteniendo un voto de Jugador Más Valioso esa temporada, pero fue nombrado jugador ofensivo del año de la NFL.

un buen cero

Es una cosa pequeña en el gran esquema de un juego que terminó siendo más reñido de lo esperado, pero los Seahawks no cometieron ninguna pérdida de balón. Ese es un gran paso después de las cuatro intercepciones de Sam Darnold la semana pasada contra los Rams y las 12 pérdidas de balón en total en los cuatro juegos anteriores.

El número total de pérdidas de balón sigue siendo más alto de lo que le gustaría a cualquiera asociado con los Seahawks, pero evitarlo contra los humildes Titans es un paso positivo.