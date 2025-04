En medio de AI, Masters 2025 equilibra la tradición y la tecnología

Los teléfonos celulares están prohibidos en el Masters. Los precios de los alimentos y la bebida están felizmente atascados en la década de 1970, $ 1.50 por un sándwich de queso pimento, un encantador remanente de antaño. Y las tablas de clasificación pintadas se actualizan a mano.

Mientras tanto, detrás de escena, es Jones (Bobby) se encuentra con Jetson (George). Los drones son las cajas de tee. Los fanáticos de todo el mundo pueden rastrear cada disparo de cada jugador, incluidas las pelotas revisadas en el campo de manejo. Tan pronto como alguien termina su ronda, sus aspectos destacados del día son compilados instantáneamente por AI.

El desafío en este torneo legendario es tan complicado como un putt cuesta abajo en 15. ¿Cómo se inclina Augusta National a las tecnologías emergentes sin comprometer su tradición histórica?

Sea creativo y podrá hacer crecer el juego. Ve demasiado lindo y puedes dañar la marca.

“Es un equilibrio”, dijo Fred S. Ridley, presidente de Augusta National. “Y no siempre es fácil”.

Eso significa moverse de manera similar a la maestría, que por aquí implica operar tan silenciosamente y eficientemente que los cambios parecen aparecer mágicamente.

“Ciertamente queremos progresar”, dijo Ridley. “Queremos probar cosas nuevas. Queremos continuar nuestra misión de llegar y hacer crecer el juego. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes del hecho de que parte de la magia de este lugar son esas tradiciones y la mística”.

El viernes, tres jugadores familiares buscaron dejar su propia marca en la tradición de Masters. Justin Rose disparó un 71 para mantener su liderazgo a las ocho bajo la par. Bryson Dechambeau Disparó un 68 y es uno de regreso, y Rory McIlroy, que necesita una chaqueta verde para completar un Grand Slam de su carrera, tuvo un 66 para mudarse a seis debajo.

“Hay un poco de sensación de que el curso está jugando un poco diferente hoy”, dijo Rose. “Un poco más ventoso, seguro, fuera de una dirección ligeramente diferente. Así que solo tratando de hacer algunos de esos ajustes. Creo que fue un viento bastante favorable para el campo de golf en general, por lo que creo que estás viendo algunos buenos puntajes”.

Los puntajes se publican a mano en la tabla de clasificación principal en el Torneo de Golf Masters. (Julia DeMaree Nikhinson/Associated Press)

En un sentido más amplio, los vientos de cambio en los Masters han estado estiegos durante algún tiempo.

Al otro lado de la calle de Augusta National, a través de un túnel debajo de Washington Road, se encuentra el centro de contenido, casi 90,000 pies cuadrados de estructuras coloniales que albergan equipos de producción de CBS y ESPN, así como los muchos medios de comunicación que supervisa el club, como Masters.comProgramas de YouTube, podcasts, redes sociales y similares. En el interior, con sus paredes blancas revestidas y pisos de roble oscuro, es tan lujoso y bien equipado como un hotel de Four Seasons.

Esta casa para los medios de transmisión no debe confundirse con el Centro para otros medios nacionales e internacionales, como Los Angeles Times y muchos más, que está más cerca del curso y de manera similar.

El centro de contenido no está abierto al público, pero a menudo tiene visitantes, invitados del club, y durante una semana al año amontonan la actividad desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer. En la parte posterior hay casi 50 camiones de producción que forman un pueblo de transmisión que se trasladó del área detrás del curso Par-Three.

Entra en el piso principal del centro de contenido y es como entrar en una deformación del tiempo en el tiempo, un Smithsonian de punto dulce, con fotos, murales, quioscos con pantalla táctil y la débil banda sonora de la radio Masters de Generations Gone.

“La tradición lo es todo en Augusta National, todo”, dijo Verne Lundquist, quien cubrió el Masters durante 40 años para CBS antes de retirarse el año pasado.

Camine por el pasillo y encontrará un reconocimiento de la primera ceremonia de la chaqueta verde en 1949, una cita del periodista deportivo Herbert Warren Wind cuando acuñó “Amen Corner” en 1958, y una foto de cabaña de mayordomo en 1965. Aquí, por aquí, hitos más modernos como la primera transmisión (1966), el primer sitio web de maestros (1996), la primera transmisión (2006) y la primera aplicación móvil (2009).

Este muro honra los momentos famosos en el curso, desde el doble águila de Gene Sarazen en 15, apodado “The Shot Heard ‘Round the World”, hasta la quinta victoria de Tiger Woods Masters en 2019.

La sala de trabajo principal de Masters.com parece una sala de redacción moderna, con unos 200 narradores de narradores de la nueva era que generan todo tipo de contenido durante la semana del torneo. (El lugar está bastante vacío las otras 51 semanas del año). Hay podcasters, equipos de producción de video y audio, editores de fotos, diseñadores gráficos, editores web, un equipo de redes sociales y representantes internacionales que crean material en español, japonés, coreano, tailandés y chino, entre otros idiomas.

El rumbo de la habitación hay estudios para espectáculos como el diario “Mornings at the Masters” en el canal de YouTube del torneo, y el podcast “Foring Please! Ahora conduciendo”.

Es una política del club que ningún empleado habla sobre el registro, pero las personas que trabajan en el centro de contenido le informarán sobre su proceso de desarrollo de “rastrear, caminar, ejecutar” en el que no se apresurarán a poner una tecnología en su lugar, sino que la perfeccionarán y la pulirán antes de la presentación. Por ejemplo, el Masters tuvo brevemente una cuenta de Twitter en 2009, luego la detuvo y la refinaron durante varios años antes de relanzar.

La capacidad de mostrar cada toma en el torneo estaba disponible mucho antes de que los Masters lo presentaran en 2019, pero se retuvo para hacer mejoras de calidad. La fuerza impulsora, dice el club, es un compromiso con la relevancia, la excelencia y la integridad de la narración de cuentos.

El gran béisbol Ken Griffey Jr., centro, habla con el ex jugador de la NFL Ryan Fitzpatrick, a la izquierda, y un patrón durante la segunda ronda de los Masters. Griffey es un fotógrafo acreditado para el evento. (Ashley Landis / Associated Press)

IBM realiza la vanguardia de las tecnologías de Masters, que ha creado un “gemelo digital” de Augusta National utilizando encuestas aéreas y analizó nueve años de datos de torneo, casi un millón de disparos, con datos estadísticos de pelota y contornos modelados ultra detallados de cada verde.

Con unos pocos clics en una pared de video gigante, alguien que opera el sistema puede mostrarle, por ejemplo, que Woods nunca hizo un bogey o águila en el número 13 durante los nueve años estudiados. (En comparación, Rory McIlroy Eagled 13 el viernes por sexta vez en su carrera de Maestría).

En la descripción general de tipo videojuego del agujero, un usuario puede acercar en cada ruta de vuelo y lugar de aterrizaje de cada disparo de bosque.

Utilizando la tecnología de IA y ese gran tamaño de muestra, junto con los datos de viento y clima, el programa puede pronosticar de manera bastante confiable qué agujeros jugarán más difíciles en un día determinado. Los modelos predictivos están basados ​​en campo, no específicos del jugador. IBM dice que se debe al interés de Augusta National en mantenerse neutral.

La tecnología es exclusiva de las demostraciones en el sitio y aún no es pública, aunque hay discusiones en curso para un acceso más amplio a los fanáticos.

IBM usa AI para proporcionar una alimentación en vivo en la que se transmiten en línea las mejores y más emocionantes tomas en el curso. Las computadoras seleccionan disparos en parte basados ​​en la reacción de la multitud y los gestos de los jugadores, como una bomba de puño o un putter elevado. La misma tecnología se utiliza para improvisar rápidamente el carrete destacado diario de un jugador que encapsula su ronda completa en unos tres minutos.

“Es un equilibrio, y si volvemos a lo básico”, dijo Ridley, “volvemos al hecho de que tenemos que seguir mejorando, tenemos la obligación bajo nuestra misión de promover los valores y las virtudes del juego, y tenemos la obligación de respetar la tradición”.

“Entonces, cuando juntas todo eso, la forma en que lo miro es que estamos usando la tecnología para contar la historia de quiénes somos, para contar la historia de los maestros, para explicar a las personas tal vez eso, particularmente las personas más jóvenes, de qué se trata los maestros y por qué es importante para el juego de golf”.