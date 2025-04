Deje de obsesionarse con el entrenador de la pieza ‘Messiahs’: el fútbol de primera clase siempre se tratará de estrellas especiales como Declan Rice

¿Quieres saber lo mejor de los dos magníficos tiros libres de Declan Rice contra el Real Madrid?

Es que ahora todos podemos dejar de obsesionarse con los entrenadores de la pieza, y el supuesto ‘Messiah’ de Arsenal, Nico Jover, en particular.

6 El fútbol siempre será sobre las mejores estrellas Crédito: Getty

6 Tenemos que dejar de obsesionarnos con la llamada set-set ‘Messiah’ Like Nico Jover Crédito: Rex

6 Los grandes jugadores hacen grandes cosas en el calor del momento. Crédito: Getty

Me encantó el hecho de que Declan salió en su entrevista televisiva posterior al partido y reveló que Jover había querido que cruzara la pelota en lugar de disparar desde 28 yardas.

Y también que Declan, de 26 años, le había dicho a Bukayo Saka: “Me gusta esto”. Y Saka había respondido: “Continúa, entonces. Póngase a partir”.

Los estadísticos, los científicos deportivos, los crujientes numéricos y los gurús del entrenamiento habrían dicho: “Has jugado 400 juegos ODD como futbolista profesional, Declan, y nunca has anotado un tiro libre directo, por lo que no has tomado uno contra Madrid en un cuarto de final de la Liga de Campeones”.

Pero aquí había dos excelentes futbolistas, Rice y Saka tomando una decisión instintiva, fuera del hábil y en el campo en un partido enormemente consecuente.

De eso se tratará siempre el fútbol de primera clase: grandes jugadores que hacen grandes cosas en el calor del momento. Y aún más especial fue el hecho de que Declan fue y lo hizo dos veces.

La cobertura del fútbol se está volviendo demasiado intelectualizada por las personas en los medios de comunicación que quieren hacer sonar inteligentes al complicar demasiado un juego que es simple y caótico.

Los grandes entrenadores pueden controlar ese factor del caos, pero la mayoría de los objetivos provienen de elementos de brillo individual que no pueden ser entrenados, o de errores defensivos graves que no se pueden predecir.

Los partidarios del Arsenal pintaron un mural de jover en una pared cerca de los Emiratos. ¿Pero seguramente ahora podemos dejar de mitologizar estos tipos?

Los mejores casinos en línea – Sitios principales en el Reino Unido

6

Los Gunners son buenos en las piezas de la misma razón por la que ciertos equipos siempre han sido buenos en las piezas, una excelente entrega y una gran capacidad de encabezado.

Saka, Rice y Martin Odeegaard pueden entregar una pelota muerta y Gabriel, en particular, es muy bueno para entregarlos. Las rutinas de Jover no son ciencias espaciales.

‘Get del teléfono’ se ajusta a Troy Deeney después de que su esposa lo llamó en vivo en el aire sobre el comentario del Arsenal

Desde las esquinas, el Arsenal generalmente coloca a un grupo de jugadores más allá del palo trasero, una pareja se mueve hacia el poste cercano, un par hasta las áreas centrales y algunos permanecen en el poste lejano para que todas las áreas estén cubiertas.

Es más o menos lo mismo que siempre. Los entrenadores de la pieza se convirtieron en una parte importante del juego hace unos siete u ocho años, cuando estaba jugando en la Premier League.

Los mejores son los tipos que se dan cuenta de que no son las estrellas del espectáculo, que están entrenando para ofrecer una breve sesión de 20 minutos sin tratar de aburrir los pantalones de todos, porque muy pocos futbolistas disfrutan practicando piezas.

Estos entrenadores a veces pueden darle a un equipo un uno por ciento adicional. Pero no están reinventando la rueda.

Creo que el entrenador set de Newcastle debe mantenerse para sí mismo porque cuando Dan Burn marcó el gol de apertura en la final de la Copa Carabao, no escuchamos sobre el genio del entrenamiento.

Acabamos de ver a Kieran Trippier, uno de los mejores comerciantes de bola muerta del negocio, cruzándolo al tipo más alto del parque, que lo volvió loco.

Cuando se trata de tomar tiros libres directos, esa es una verdadera forma de arte.

Me hubiera gustado que me anotara en el entrenamiento, pero hacerlo en un partido, levantando la pelota y sobre una pared de tipos de 6 pies 3 pulgadas, o alrededor de ellos, frente a una casa llena es un asunto diferente.

En Watford tuvimos tres tomadores de tiro libre particularmente buenos: Gerard Deulofeu, Tom Cleverley y Jose Holebas.

6

Hubo momentos en que, como capitán, tuve que intervenir cuando discutían sobre quién iba a tomar uno.

Y dado que era sustancialmente más grande que los tres, ahí fue donde terminó el argumento.

Gerard querría tomar cada uno, pero algunos días no estaba en eso y tendría que decirle tanto.

Antes del primer gol de Rice contra Madrid, él y Saka tenían una confluencia con Odeegaard y Mikel Merino.

El capitán Odeegaard les decía que Jover quería que la pelota se cruzara, mientras que Rice simplemente iba con su instinto.

No cree que sea nadie especial, a pesar de que es un jugador muy especial. Troy Deeney

Pero si el Arsenal obtiene un tiro libre alrededor de 25 yardas contra Brentford hoy, no se necesitarán conversaciones. Declan lo tomará.

Para Declan anotó dos tiros libres directos en 12 minutos, el martes convirtió en una noche que define su carrera.

Después de haber jugado contra él y haberlo conocido, es imposible no gustarme de diciembre. Estaba encantado de que fuera él.

Aquí hay un niño que aprecia plenamente la vida de un futbolista profesional y que lo disfruta mucho.

No hay sentido de derecho. No cree que sea nadie especial, a pesar de que es un jugador muy especial. Es encantador cuando las cosas buenas le suceden a las buenas personas.

Especialmente cuando han tratado un momento crucial en los cuartos de final de la Liga de Campeones como si estuvieran teniendo un patada con sus compañeros en el parque.

“Me gusta esto, voy a tener un pop aquí”, y no solo una vez, sino dos veces. Ese es el tipo de instinto que simplemente no puedes entrenar.