Rory McIlroy hace que la historia de Masters sea una racha de anotación impresionante lo deja con un brazo con esquiva chaqueta verde

Rory McIlroy desató la explosión más explosiva en los 91 años de historia de los Masters, y irrumpió en una ventaja de dos disparos.

McIlroy abrió su tercera ronda en Augusta ayer con SEIS sucesivos tres, una carrera que incluyó un águila y tres birdies.

5 Rory McIlroy tuvo los primeros seis hoyos récord mientras irrumpió en la delantera en Augusta Crédito: Getty

5 McIlroy ahora es el favorito para finalmente usar una esquiva chaqueta verde Crédito: EPA

Lideró por cuatro tiros después de seis hoyos del día tres.

Y después de un parche pegajoso alrededor del turno, un segundo águila a los 15 lo llevó claro nuevamente, con un segundo 66 sucesivo que lo llevó a 12 bajo.

Con Bryson Dechambeau como su retador más cercano en diez debajo de un 69, McIlroy ahora tiene una mano firmemente en la esquiva chaqueta verde, y la victoria que lo convertiría en el sexto golfista para completar el Grand Slam de su carrera.

Los escépticos señalarán que McIlroy tuvo una ventaja más grande en el último día en 2011, cuatro tiros, pero se derrumbó con un cierre de 80.

Seguramente historia No se puede repetir, no con Supermac en esta forma.

El comienzo de McIlroy no fue solo récord, fue sensacional.

Le tomó solo dos hoyos eliminar el déficit de dos disparos con el que comenzó, y golpear el frente por primera vez esta semana.

Y tres más para poner agua clara entre él y el resto, mientras sacaba tres tiros por delante.

McIlroy es uno de los pocos hombres en el juego capaz de llevar el búnker de calle por el lado derecho del primer hoyo, e hizo exactamente eso con un monstruo de 331 yardas.

Eso dejó al mundo no 2 una mera película al verde desde 104 yardas.

Lo golpeó a menos de diez pies de la bandera y el putt birdie nunca parecía desaparecido.

5 McIlroy disparó un increíble 66 para disparar a la cima de la clasificación Crédito: Reuters

5 Bryson Dechambeau encerró un putt de birdie monstruo en 18 para ir dos detrás de McIlroy Crédito: Reuters

El rugido que saludó que la salva de apertura no fue nada en comparación con el DIN después de su águila en el segundo.

Esta vez musculó un impulso de 369 yardas cuesta abajo, volando a otro búnker de la calle simples miedo a los mortales, y la adrenalina claramente estaba bombeando mientras golpeaba un hierro a mediados de hierro a través del green desde 220 yardas.

Ningún problema. Un delicado chip justo a la derecha de la bandera giró lentamente hacia el agujero. Y la erupción del ruido te dijo que encontró que era objetivo.

El tercero del breve par, fue a merced de McIlroy en este estado de ánimo. Efectivamente, un pie de siete pies para Birdie entró y, después de comenzar a las seis menores, Rory ahora tenía diez debajo.

Dechambeau, que se quitó a uno detrás de su compañero de juego, Justin Rose a los siete debajo, debe haberse preguntado qué más tenía que hacer.

Apretó una bomba de 45 pies en el primero, luego puso de dos 70 pies para otro birdie en el segundo para llegar a nueve debajo, pero todavía fue el segundo mejor.

Y cuando se volvió demasiado lindo con un chip de 65 yardas en el tercero, lo que volvió a la pendiente, le costó un bogey.

Adelante, McIlroy parecía casi disgustado cuando su carrera caliente se estancó.

Un largo putt birdie en el cuarto se detuvo 7 pulgadas de la bandera.

5 El líder de la noche a la mañana, Justin Rose, sufrió un día frustrante para caer Crédito: Reuters

Pero al ver que ese par tres se había extendido a 247 yardas, y cedió solo tres birdies todo el día, un par era aceptable.

Un mensaje apareció en tableros de notificación que decía que McIlroy fue el sexto jugador en jugar los tres hoyos iniciales en cuatro bajo par.

Pero nadie tuvo ALGUNA VEZ Comenzó con cinco tres tríos consecutivos, hasta ahora.

El quinto de 495 yardas en Augusta es otro temible agujero cargado de búnker.

Pero es mucho menos desalentador cuando sacas un trozo de 342 yardas.

El segundo disparo de McIlroy lo dejó un pie de 18 pies para Birdie y en él fue.

Los tableros de mensajes apenas tenían tiempo para mostrar que Rory fue el primer jugador en comenzar con cinco tres antes de que tuviera que ser enmendado a seis.

Pero solo después de la primera alarma de la ronda. La camiseta del líder en el par tres sextos volvió hacia atrás por una pendiente y terminó 48 pies de la bandera. Un intento de birdie demasiado entusiasta dejó nueve pies para el par. McIlroy hinchó las mejillas en alivio a medida que entraba.

La carrera terminó en el séptimo. Y también lo hizo la diversión, ya que el juego comenzó a verse mucho más difícil.

El golpe de camiseta de McIlroy voló bien, hacia los árboles. Una pequeña brecha le permitió golpear su pelota hacia un lado del verde y salvar una par.

Pero un Cuatro. Jadear. ¡Qué comedown!

McIlroy luego ofreció la esperanza de sus rivales al hacer un desastre en el sexto par, tropezando con un bogey seis.

Pero Dechambeau, Rose y Shane Lowry también arrojaron tiros.

McIlroy se perdió un pie de cinco pies para Birdie a las nueve, y luego puso el décimo para un segundo fantasma.

McIlroy terminó una espera de ocho hoyos para un birdie en el 13. Y después de alcanzar un disparo de 220 yardas disparado a seis pies para águila el 15, de repente volvió a mirar a cierto ganador.

Rose dejó caer un tiro en el último para terminar cinco debajo como la épica birdie de Dechambeau cortó la ventaja de Rory.