Cómo funciona el torneo de juego de la NBA y cuándo comienza

Con la temporada regular terminando el domingo, la postemporada de la NBA comenzará el martes con el torneo de juego.

Los Lakers, que terminaron terceros en la Conferencia Oeste, y los Clippers (quinto) se clasificaron para la primera ronda de los playoffs, que comienzan el próximo fin de semana.

El torneo inaugural de juego de la NBA se produjo durante la temporada 2019-20 interrumpida por Covid-19 como una forma de hacerlo más competitivo cuando la temporada regular se reanudó en la burbuja en el complejo deportivo de Walt Disney World cerca de Orlando, Florida. Después de otra postemporada experimental utilizando el torneo de juego, la Junta de Gobernadores de la NBA votó en julio de 2022 para mantener el Formactor de la Formación.

Aquí está el formato de dos rondas y tres juegos en cada conferencia:

Los seis mejores equipos en cada conferencia al final de la temporada regular se clasifican para la primera ronda de los playoffs, mientras que los equipos de séptimo a décimo lugar ingresan al torneo de juego de martes a viernes para los dos últimos lugares de playoffs.

El equipo No. 7 recibe al No. 8 con el ganador ganando la séptima semilla en los playoffs, mientras que el equipo No. 9 recibe al No. 10 en un juego de eliminación. El perdedor del juego 7-8 luego presenta al ganador del juego 9-10 con ese ganador que ganó la octava semilla.

Aquí está el horario de juego (equipos, tiempos a determinar):

Primera ronda

Martes 15 de abril

Este: No. 8 Atlanta en el No. 7 Orlando, Time TBD, TNT (ganador sembrado 7º)

Oeste: No. 8 Memphis en el No. 7 Golden State, Time TBD, TNT (ganador sembrado 7º)

Miércoles 16 de abril

Este: No. 10 Miami en el número 9 de Chicago, Time TBD, ESPN (perdedor eliminado)

Oeste: No. 10 Dallas en el No. 9 Sacramento, Time TBD, ESPN (perdedor)

Segunda ronda

Viernes 18 de abril

East 9-10 ganador en East 7-8 Loser, Time TBD, TNT (ganador sembrado 8º)

West 9-10 ganador en West 7-8 Loser, Time TBD, ESPN (ganador sembrado 8º)