F1 2025 Calendario de carrera: horarios de inicio del Reino Unido, canal de televisión e información de transmisión en vivo como Lewis Hamilton cambia a Ferrari

La Fórmula Uno regresa para otra temporada centelleante, ya que 20 pilotos apuntan a ganar el Campeonato de pilotos 2025.

Lewis Hamilton busca ganar un octavo título mundial récord en el famoso rojo de Ferrari, rompiendo el récord del ex piloto de Ferrari Michael Schumacher.

2 Lewis Hamilton usará su famoso número 44 para Ferrari esta temporada Crédito: Alessandro Bremec/Nurphoto a través de Getty Images

2 Max Verstappen está buscando un notable quinto título mundial consecutivo Crédito: Folleto/FIA/DPPI a través de Getty Images

Max Verstappen es cuatro veces campeón del mundo después de 2024, después de haber disfrutado de uno de los hechizos más dominantes en la historia del deporte.

El piloto de McLaren, Lando Norris, lo corrió cerca, pero parece que hará una mejor pelea en 2025 después de ganar el primer partido de la temporada en Australia.

Con tantos pilotos y equipos fuertes, estamos preparados para una temporada fantástica, ¡Sunsport tiene todo lo que necesitas saber!

¿Cómo puedo ver la temporada 2025 de la Fórmula Uno?

Sky Sports posee el derecho a la Fórmula Uno y tendrá una cobertura exclusiva en sus canales.

Sky Sports tiene un canal de Sky Sports F1 dedicado, que cubrirá sesiones de práctica, calificación, sprints y carreras.

La transmisión también estará disponible a través de Sky Go y la aplicación Sky Sports.

La Fórmula Uno también permanecerá parcialmente libre para aire, gracias a una asociación entre Channel 4 y Sky Sports.

Channel 4 mostrará lo más destacado de práctica, calificación, sprints y carreras después de las sesiones.

Alternativamente, SunSport vivirá las carreras selectas del blog.

Alineaciones de conductores

McLaren: Lando Norris / Oscar Piasstri

Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc

Bull Red: Max Vertsappen / Liam Lawson

Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Lance Stroll / Fernando Alonso

alpino: Pierre Gasly / Jack Doohan

Haas: Esteban Ocon / Oliver Bearman

Toros de carreras: Yuku tsunoda / isack hadjar

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

Chapoteo: Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto

Horario de carrera completa

Round One – Australia

Practica uno – viernes, 14 de marzo, 1:30 am GMT

Práctica dos – viernes, 14 de marzo, 5am GMT

Práctica tres – sábado 15 de marzo, 1:30 am GMT

CALIFICACIÓN – SAT, 15 de marzo, 5 a.m. GMT

Carrera – Sol, 16 de marzo, 4am GMT

Ganador: Lando Norris

Dos ronda – China – Sprint fin de semana

Practica uno – viernes, 21 de marzo, 3:30 am GMT

Calificación de sprint – viernes, 21 de marzo, 7:30 am GMT

Sprint – sábado 22 de marzo, 3am GMT

Calificación – sábado, 22 de marzo, 7am GMT

Carrera – Sol, 23 de marzo, 7am GMT

Ganador de Sprint: Lewis Hamilton

Ganador: Oscar Piastri

Ronda tercera – Japón

Practica uno – viernes, 4 de abril, 3:30 am BST

Practica dos – viernes, 4 de abril, 7am BST

Practica tres – sábado 5 de abril, 3:30 am BST

CALIFICACIÓN – SAT, 5 de abril, 7am BST

Carrera – Sol, 6 de abril, 6am BST

Ganador: Max Verstappen

Ronda Cuatro – Bahrein

Practica uno – viernes, 11 de abril, 12:30 pm BST

Practica dos – viernes, 11 de abril, 4pm BST

Practica tres – sábado 12 de abril, 1:30 p.m. BST

Calificación – SAT, 12 de abril, 5pm BST

Carrera – Sol, 13 de abril, 4pm BST

Ganador: Oscar Piastri

Ronda cinco – Arabia Saudita

Practica uno – viernes, 18 de abril, 2:30 pm BST

Practica dos – viernes, 18 de abril, 6pm BST

Práctica tres – sábado 19 de abril, 2:30 pm BST

Calificación – SAT, 19 de abril, 6pm BST

Carrera – Sol, 20 de abril, 6pm BST

Ronda seis – Miami – Sprint fin de semana

Practica uno – viernes, 2 de mayo, 5:30 pm BST

Calificación de sprint- Fri, 2 de mayo, 9:30 pm BST

Sprint – sábado, 3 de mayo, 5pm BST

CALIFICACIÓN – SAT, 3 de mayo, 9pm BST

Carrera – Sol, 4 de mayo, 9pm BST

Ronda siete – Emilia -Romagna

Práctica uno – viernes 16 de mayo, 12:30 pm BST

Práctica dos – viernes, 16 de mayo, 4pm BST

Práctica tres – sábado 17 de mayo, 11:30 pm BST

CALIFICACIÓN – SAT, 17 de mayo, 3pm BST

Carrera – Sol, 18 de mayo, 2pm BST

Ronda Ocho – Mónaco

Práctica uno – viernes, 23 de mayo, 12:30 pm BST

Práctica dos – viernes, 23 de mayo, 4pm BST

Práctica tres – sábado, 24 de mayo, 11:30 pm BST

Calificación – Sábado, 24 de mayo, 3pm BST

Carrera – Sol, 25 de mayo, 2pm BST

Ronda nueve – España

Práctica uno – Vie, 30 de mayo, 12:30 p.m. BST

Practica dos – viernes 30 de mayo, 4pm BST

Práctica tres – sábado, 31 de mayo, 11:30 pm BST

Calificación – Sábado, 31 de mayo, 3pm BST

Carrera – Sol, 1 de junio, 2pm BST

Ronda diez – Canadá

Practica uno – viernes 13 de junio, 6:30 pm BST

Practica dos – viernes 13 de junio, 10pm BST

Práctica tres – sábado 14, 5:30 pm BST

Calificación – SAT, 14 de junio, 9pm BST

Carrera – Sol, 15 de junio, 7pm BST

Ronda 11 – Austria

Practica uno – viernes, 27 de junio, 12:30 pm BST

Practica dos – viernes 27 de junio, 4pm BST

Práctica tres – sábado, 28 de junio, 11:30 pm BST

CALIFICACIÓN – SAT, 28 de junio, 3pm BST

Carrera – Sábado, 29 de junio, 2pm BST

Ronda 12 – Silverstone

Practica uno – viernes, 4 de julio, 12:30 pm BST

Practica dos – viernes, 4 de julio, 4pm BST

Práctica tres – sábado, 5 de julio, 11:30 pm BST

Calificación – SAT, 5 de julio, 3pm BST

Carrera – Sol, 6 de julio, 3pm BST

Ronda 13 – Bélgica – Sprint fin de semana

Práctica uno – viernes, 25 de julio, 11:30 pm BST

Calificación de sprint – viernes, 25 de julio, 3:30 pm BST

Sprint – sábado, 26 de julio, 11am BST

Calificación – SAT, 26 de julio, 3pm BST

Carrera – Sol, 27 de julio, 2pm BST

Ronda 14 – Hungría

Practica uno – viernes 1 de agosto, 12:30 pm BST

Practica dos – viernes, 1 de agosto, 4pm BST

Práctica tres – sábado, 2 de agosto, 11:30 am BST

CALIFICACIÓN – SAT, 2 de agosto, 3pm BST

Carrera – Sol, 3 de agosto, 2pm BST

Ronda 15 – Países Bajos

Práctica uno – viernes, 29 de agosto, 11:30 am BST

Practica dos – viernes, 29 de agosto, 3pm BST

Práctica tres – sábado, 30 de agosto, 10:30 am BST

Calificación – Sábado, 30 de agosto, 2pm BST

Carrera – Sol, 31 de agosto, 2pm BST

Ronda 16 – Italia

Practica uno – viernes, 7 de septiembre, 12:30 pm BST

Practica dos – viernes, 7 de septiembre, 4pm BST

Práctica tres – sábado 8 de septiembre, 11:30 am BST

Calificación – SAT, 8 de septiembre, 3pm BST

Carrera – Sol, 9 de septiembre, 2pm BST

Ronda 17 – Azerbaiyán

Práctica uno – viernes, 19 de septiembre, 9:30 am BST

Práctica dos – viernes 19 de septiembre, 1pm BST

Práctica tres – sábado, 20 de septiembre, 9:30 am BST

Calificación – SAT, 20 de septiembre, 1pm BST

Carrera – Sol, 21 de septiembre, 12pm BST

Ronda 18 – Singapur

Practica uno – viernes, 3 de octubre, 10:30 am BST

Practica dos – viernes, 3 de octubre, 2pm BST

Práctica tres – sábado, 4 de octubre, 10:30 am BST

Calificación – SAT, 4 de octubre, 2pm BST

Carrera – Sol, 5 de octubre, 1pm BST

Ronda 19 – Estados Unidos – Sprint fin de semana

Práctica uno – viernes, 17 de octubre, 6:30 pm BST

Calificación de sprint – viernes, 17 de octubre, 10:30 pm BST

Sprint – SAT, 18 de octubre, 6pm BST

Calificación – SAT, 18 de octubre, 10pm BST

Carrera – Sol, 19 de octubre, 8pm BST

Ronda 20 – México

Practica uno – viernes, 24 de octubre, 7:30 pm BST

Practica dos – viernes, 24 de octubre, 11pm BST

Práctica tres – sábado, 25 de octubre, 6:30 pm BST

Calificación – SAT, 25 de octubre, 10pm BST

Carrera – Sol, 26 de octubre, 8pm GMT

Ronda 21 – Brasil – Sprint fin de semana

Práctica uno – viernes, 7 de noviembre, 2:30 pm GMT

Calificación de sprint – viernes, 7 de noviembre, 6:30 pm GMT

Sprint – sábado, 8 de noviembre, 2pm GMT

CALIFICACIÓN – SAT, 8 de noviembre, 6pm GMT

Carrera – Sol, 9 de noviembre, 5pm GMT

Ronda 22 – Las Vegas

Práctica uno – viernes, 20 de noviembre, 12:30 am GMT

Práctica dos – viernes, 20 de noviembre, 4am GMT

Práctica tres – sábado 21 de noviembre, 12:30 am GMT

CALIFICACIÓN – SAT, 21 de noviembre, 4 am GMT

Carrera – Sol, 22 de noviembre, 4am GMT

Ronda 23 – Qatar – Sprint fin de semana

Práctica uno – viernes 28 de noviembre, 1:30 pm GMT

Calificación de sprint – viernes 28 de noviembre, 5:30 pm GMT

Sprint – sábado, 29 de noviembre, 2pm GMT

CALIFICACIÓN – SAT, 29 de noviembre, 6pm GMT

Carrera – Sol, 30 de noviembre, 4pm GMT

Ronda 24 – Abu Dhabi

Practica uno – viernes, 5 de diciembre, 9:30 am GMT

Practica dos – viernes, 5 de diciembre, 1pm GMT

Práctica tres – sábado, 6 de diciembre, 10:30 am GMT

Calificación – Sábado, 6 de diciembre, 2pm GMT

Carrera – Sol, 7 de diciembre, 1pm GMT