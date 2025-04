La ofensiva de los Dodgers continúa luchando en pérdida ante los Cachorros

Es demasiado temprano, dicen los Dodgers, para sonar cualquier campana de alarma. Creen que su alineación es demasiado talentosa para que la narración no eventualmente gire.

Pero en este momento, el mayor problema del equipo no es difícil de diagnosticar.

Su lista de $ 400 millones no está golpeando, simple y llanamente.

Y en un 4-2 derrota Para los Cachorros de Chicago el domingo, les costó una tercera pérdida consecutiva de la serie a raíz de su rugiente inicio de temporada 8-0.

“No estoy demasiado preocupado en este momento, dado donde estamos en el calendario”, dijo el manager Dave Roberts, reflejando el estado de ánimo frustrado, pero no en pánico, de su equipo.

“Creo que no nos hemos sincronizado ofensivamente”, agregó. “Va a suceder. Es solo en este último tramo de nueve y 10 juegos, simplemente no lo ha hecho”.

Durante el invicto bombardeo de los Dodgers para comenzar la defensa del título de la Serie Mundial de este año, su alineación repleta de estrellas estaba funcionando como se esperaba, incluso si el equipo sintió que no se hacía clic en todos los cilindros.

Shohei Ohtani y Mookie Betts pusieron la pauta en la parte superior. Teoscar Hernández, Tommy Edman y Will Smith cobraron corredores en la base. Y a pesar de las luchas desde la parte inferior del orden de bateo, los Dodgers seguían promediando más de 5 ½ carreras por juego, apenas parecían notar la ausencia temprana de Freddie Freeman.

En los últimos nueve juegos, sin embargo, la ofensiva se ha detenido; Promedio de apenas tres carreras por concurso durante su actual rutina 3-6.

Ohtani y Betts han sido sólidos, pero lejos de ser sobrehumanos. Todos los demás están caminando, si no están trabajando a través de una depresión plana.

“Siento que tenemos más chicos peleadores que los tipos que se sienten realmente bien en el plato”, dijo Kiké Hernández, uno de los cinco clientes habituales en la alineación de los Dodgers que bateó .225 o peor.

“Es cuestión de tiempo. Vamos a salir de eso y vamos a comenzar a vaporizar a las personas. Solo estamos pasando por un pequeño parche”.

En opinión de Roberts, la raíz de tales peleas ha sido una falta de “turno al turno del equipo” de calidad, con el gerente lamentando la tendencia de sus bateadores a perseguir lanzamientos fuera de la zona y facilitar la vida de los lanzadores opuestos.

“Nuestro ADN como ofensiva, hacemos un muy buen trabajo al vencer al titular y obtener el recuento de lanzamientos y llegar al ‘bolígrafo”, dijo Roberts. “No es que los chicos no estén tratando de golpear la pelota con fuerza. Pero sí creo que si miras los últimos 10 días, no ha habido mucho contacto fuerte. Solo construyendo entradas, creando estrés, simplemente no hemos hecho eso”.

Esa realidad aleccionadora se convirtió en el domingo más aparente, cuando los Dodgers (11-6) hicieron poco contra el lanzador titular de los Cachorros Colin Rea; Un swingman del bullpen con una efectividad de 4.52.

Rea le dio a los Dodgers muchos buenos lanzamientos para golpear temprano en el enfrentamiento del “Sunday Night Baseball”. Aproximadamente una docena de veces, Rea ofreció una bola rápida de mph de mediados de los 90 cerca del corazón del plato.

El lanzador de los Cachorros, Ryan, reacciona a presión después de que Shohei Ohtani se pone a tierra para terminar el juego. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Pero de los 16 calentadores totales, los Dodgers giraron contra Rea, un diestro de 6 pies y 5 de 6 pies y 5 con un punto de liberación engañosamente bajo, pisaron seis veces, pusieron solo tres en juego y registraron solo un hit en un sencillo de Michael Conforto en el segundo.

Conforto finalmente llegó a anotar en un sencillo de Hernández, dando a los Dodgers una ventaja temprana de 1-0. Pero, en un día, una vez más estaban sin Freeman (que tuvo un día libre programado después de su regreso de la lista de lesionados al comienzo del fin de semana), no hizo mucho para comenzar la ofensiva.

“Cada tipo está tratando de encontrar su swing individual”, dijo Roberts. “Cuando obtienes tipos que están buscando, se ven más ansiosos de lo que creo que estamos típicamente”.

En el montículo, Tyler Glasnow se recuperó de la frustrante salida de la semana pasada en Filadelfia, cuando implosionó durante una ducha de lluvia de tercera entrada para un desastroso colapso de cinco carreras.

“Estaba frustrado consigo mismo, con razón”, dijo Roberts antes del juego, después de haber buscado Glasnow esta semana para asegurarse de que había descargado cualquier decepción persistente. “Está entrando hoy con un poco de chip en el hombro”.

Durante un fuerte comienzo de seis entradas y dos carreras, Glasnow acaba de hacerlo, ponchando a siete bateadores, caminando solo uno y rindiendo solo tres hits a pesar de sentirse con su mecánica.

“En general, cuando siento eso, generalmente termina mucho peor”, dijo Glasnow, señalando su incapacidad para localizar lanzamientos precisamente como quería. “Muy contento de poder superarlo”.

El único problema: dos de los éxitos Glasnow arrojaron el patio.

El jardinero Kyle Tucker y el segundo base Nico Hoerner no pueden encontrar este sencillo de Mookie Betts. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Pete Crow-Armstrong lanzó un jonrón solista que empató en el polo de falta de campo derecho en el tercero. El prospecto del ex dodgers Michael Busch terminó un bat de nueve lanzamientos en el sexto con un disparo en solitario al bullpen.

Eso le dio a Busch seis hits en su regreso a casa de Chávez Ravine este fin de semana, y los Cachorros su primera ventaja del día en 2-1.

Los Dodgers sacaron a Glasnow del gancho para la pérdida en la parte inferior de la sexta. Conforto conectó nuevamente para liderar la entrada. Smith duplicó la línea para establecer a Max Muncy para una mosca de sacrificio de empate.

Pero los Dodgers, como han sido tan a menudo en las últimas semanas, no lograron.

Eso permitió a los Cachorros (11-7) retomar la ventaja con una pelota más larga en la parte superior de la séptima, con el lanzamiento de Crow-Armstrong en un cortador colgante de Blake Treinen para centrarse en su segundo jonrón del día.

Los Dodgers luego eliminaron una carrera de seguros con los Cachorros en el octavo, renunciando a otro puntaje después de que Conforto perdió una pelota de vuelo cerca de la línea de campo izquierdo para un doble inicial.

Sin embargo, dada la forma en que los Dodgers han balanceado los murciélagos, Chicago no lo necesitaba. Durante sus últimos tres viajes al plato, el único Baserunner de los Dodgers llegó a través de una caminata de la séptima entrada varada desde Betts.

“Esta no es la primera vez que apestamos durante dos semanas”, dijo Betts. “Simplemente sucede que es ahora mismo. Si entramos en pánico, las cosas empeoran. Si no entra en pánico, parece que no nos importa”.

Panic ciertamente no es lo que sintieron los Dodgers después del juego, con Roberts y sus jugadores enmarcando las últimas dos semanas como un error temporal.

Claro, tres derrotas consecutivas en la serie (algo que solo sucedió una vez la temporada pasada, también en abril) podrían haber sido una sorpresa. Su promedio de bateo de equipo de .218 en ese tramo ciertamente no se esperaba.

Pero en general, un récord de 11-6 es uno que Roberts dijo que felizmente “habría depositado” si se le devolviera antes del día de apertura.

Y mientras se “picará” después de un inicio de 8-0, admitió, prácticamente no hay escenario en el que ve que la ofensiva se rasga a largo plazo.

“Sé que vamos a golpear. Sé que vamos a anotar carreras, cosas así”, dijo Roberts. “Tenemos que volver a quienes somos”.