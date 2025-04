Por qué el futuro parece brillante para el centro de Kraken Shane Wright

Ha sido una campaña de Kraken 2024-25 olvidable de muchas maneras, pero la primera temporada de la NHL de Shane Wright merece ser revisada.

“Tenemos un juego más, pero mirando hacia atrás en la temporada, será un año positivo y esperanzador para Shane Wright”, dijo el entrenador Dan Bylsma.

Los juegos acumulados durante las llamadas dispersas de Kraken en las últimas dos temporadas lo descalificaron como un verdadero novato. Si ese no fuera el caso, Wright (19 goles, 24 asistencias) sería cuarto en goles y empató en el quinto lugar en puntos entre los novatos de la liga con Anaheim Ducks Winger Cutter Gauthier. Eso es cinco goles y 14 puntos detrás del total de Matty Beniers en 2022-23, cuando Beniers fue nombrado All-Star y ganó el Trofeo Calder como el Novato del Año de la NHL.

Beniers pasó toda esa temporada como el centro de primera línea de un equipo de Kraken de 100 puntos, vinculado a los playoffs, donde aparentemente todos estaban teniendo un año profesional. Wright no estaba muy lejos durante su propia primera temporada, donde nunca se quedó con Linemates por mucho tiempo, rara vez jugaba en el trío superior y las luchas generalizadas comenzaron casi de inmediato. Eso es igualmente impresionante.

Esta temporada, Wright y Pro Beniers de tercer año pusieron 19 goles. Beniers tiene una asistencia menos. Beniers todavía juega en la línea superior de facto de Kraken y promedia 4:40 por juego más que Wright, aunque en un papel más centrado en la defensa. Ambos ven minutos de juego de poder.

Wright es cuarto en el equipo de anotar detrás del líder perenne Jared McCann (22 goles, 38 asistencias) y los veteranos Chandler Stephenson (13 goles, 38 asistencias) y Jaden Schwartz (25 goles, 23 asistencias). Wright lidera el Kraken en goles de poder con siete.

Si anota en el final de la temporada de Kraken el martes por la noche, Wright podría convertirse en su cuarto anotador de 20 goles esta temporada y el único jugador de primer año además de Beniers para llegar a ese punto de referencia. Por segundo año consecutivo, Seattle no alcanzará los playoffs.

Burlington, el nativo de Ontario, Wright, fue uno de los pocos raros que obtuvo una exención para comenzar su carrera de hockey junior temprano, luego disfrutó de una carrera de la Liga de Hockey de Ontario de Ontario. Se proyectó que iría primero en general a los Montreal Canadiens en el draft de 2022, luego se deslizó al Kraken en el cuarto.

Debutó como un joven de 18 años después, pero finalmente regresó al OHL. Pasó la temporada 2023-24 jugando para Bylsma en la Liga Americana de Hockey y entró en el campo de entrenamiento Kraken del otoño pasado más grande, más fuerte y conducido. Gracias a los comentarios públicos del gerente general Ron Francis y otros, era un conocimiento público que el lugar de la lista era de Wright para perder.

“Al entrar en esta temporada, muchos ojos estaban puestos en él. Continuamente, desde hace dos años hasta ahora”, se corrigió Bylsma.

“Solo mucho crecimiento y desarrollo en él como jugador y él como persona durante todo el año”.

La temporada de novatos no oficial de Wright no estuvo exento de hipo. Mientras estaba en una sequía de 13 puntos de juego, fue banca por tres juegos del 17 al 23 de noviembre para reflexionar, reagruparse y “reiniciar”. Bylsma conoce bien el juego de Wright y no le gustó lo que estaba viendo del delantero de entonces 20 años. Quería que volviera a su mentalidad de campamento de entrenamiento y disparara más el disco.

Wright volvió a entrar en la alineación, anotó en su primer juego y agregó cinco goles más en los próximos siete juegos. Desde esa semana, cuando era un rasguño saludable, ha liderado el Kraken en puntos con 41.

“No es perfecto, pero está jugando sin gravación”, dijo Bylsma después. “No está pensando en lo correcto y lo incorrecto”.

Ese tenía que ser un momento incómodo, pero desde un punto de vista en el hielo, Wright fue mejor para eso. Dijo que todavía le gusta jugar para Bylsma. Todo es más serio e intenso en el nivel de la NHL que en el valle de Coachella, pero Bylsma todavía trata de mantener la atmósfera suelta.

Ha habido mucho crecimiento, mucho aprendizaje y muchos buenos momentos. Pasa el rato en gran medida con el “Escuadrón de pájaros”, que consta de compañeros de equipo de Coachella Valley Joey Daccord, Ryker Evans y Tye Kartye.

Además de los rasguños saludables, Wright no se ha perdido un juego esta temporada.

“Ha sido una rutina, seguro. Es una temporada larga”, dijo Wright. “Estás recibiendo éxitos y te estás desgastando. Así que tienes que manejar eso y cuidarte correctamente”.

Bylsma dijo que había visto el potencial centro de primera línea de Kraken mejorar drásticamente durante la temporada.

“Shane ha demostrado mucho con este año”, dijo Bylsma. “Y no solo los números crudos, sino la reacción y el regreso, desde un gran campamento de entrenamiento hasta un comienzo no tan bueno de la temporada, para no jugar en tres juegos. Solo el crecimiento mental de pasar por los altibajos de una liga nacional de hockey (temporada) y convertirse en un profesional … ha demostrado que puede hacer eso.

“En general, muestra muchas esperanzas de lo que sigue”.

El sábado por la noche contra St. Louis Blues, Wright no confió en su habilidad tanto como su ingenio en el objetivo que empató el juego a las 3 y forzó el tiempo extra. Sus célebres manos no tenían nada que ver con eso. Calló la red y empujó el disco a través de la línea de gol con su patín. Una larga revisión confirmó la legalidad de la misma.

“El objetivo de esta noche no es quizás un gol típico de Shane Wright, pero es una indicación de determinación y determinación y querer ser un tipo que va a la red y nos anota un gran objetivo”, dijo Bylsma.

El Kraken ganó en un tiroteo, 4-3. Wright recibió la llamada en la quinta ronda, pero su disparo fue salvado por el portero de St. Louis, Jordan Binnington.

Por su parte, Wright dijo que está más orgulloso de su progreso en el final de Kraken. Está acostumbrado a los minutos de primera línea, cubos de objetivos y contribuciones de carrete destacadas regulares. Pero centrarse en las responsabilidades defensivas de un centro le dará más minutos en el futuro. Promedia poco más de 14, el tercero más bajo entre los delanteros que han pasado al menos la mitad de la temporada en Seattle. Solo Kartye y Brandon Tanev jugaron menos todas las noches.

“Estás jugando contra los mejores delanteros del mundo, así que estás pasando tiempo en tu propio fin”, dijo Wright. “Poder manejar eso y jugar bien en su propio extremo y realmente cuidar de eso ha sido un área de crecimiento que he visto”.

Ya sea una temporada de “novato” de 20 goles o una campaña de casi 20 goles, fue buena. Tiene una oportunidad más de apuntar al número de ronda.

“Cada oportunidad tengo que poner el disco en la red, trato de hacerlo”, dijo Wright.