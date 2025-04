‘Parecía un trabajo a tiempo parcial’: Carlo Ancelotti revela que rechazó un papel importante con el futuro real Madrid en duda

Carlo Ancelotti ha revelado que rechazó la oportunidad de asumir un gran papel gerencial porque parecía “un trabajo a tiempo parcial”.

El entrenador italiano, de 65 años, espera maestrar por un impresionante regreso de 3-0 hacia abajo para el Real Madrid contra el Arsenal el miércoles, aunque los preparativos han sido todo menos suaves.

Carlo Ancelotti ha dicho que rechazó el trabajo del equipo nacional italiano en 2018

Dijo que pensó que podría 'hacerme perder un poco de mi pasión'

Ancelotti ha estado con el club desde 2021, pero ahora ha abierto cómo rechazó el concierto del equipo nacional italiano en 2018, antes de que finalmente nombraran a Roberto Mancini.

Hablando con la emisora ​​suiza RSIdijo que rechazó el papel porque temía que le hiciera “perder un poco de pasión”.

Él explicó: “Dije que no porque no me gustaría.

“Realmente me gusta estar en el campo diariamente para preparar sesiones de entrenamiento, y el equipo nacional parecía un trabajo a tiempo parcial que me haría perder un poco de mi pasión.

“Esa es la única razón”.

El contrato de Ancelotti con los gigantes españoles se extiende hasta 2026.

Sin embargo, el club enfrenta una subida de montaña para defender su corona de la Liga de Campeones y está arrastrando a Barcelona en La Liga por cuatro puntos.

También juegan a sus archirrivales en la final de la Copa Del Rey a finales de este mes, y si no superan al Barcelona en al menos una de las competiciones nacionales, podrían dejarse sin trofeos esta temporada.

Si eso sucede, los jefes de clubes despiadados pueden no perder ningún tiempo al aliviarlo de sus deberes como gerente a pesar de su récord estelar durante su segundo hechizo en Madrid.

Periodista Fabrizio Romano ha afirmado que el Real Madrid hará un movimiento para Xabi Alonso de Bayer Leverkusen si Ancelotti se va.

Ancelotti dijo que discutiría su futuro con el club al final de la temporada, diciéndole a los periodistas: “No debería hablar sobre cosas sobre mi futuro, porque el contrato es bastante claro.

“Sea lo que sea, se discutirá al final de la temporada. El club siempre me apoya, especialmente en momentos difíciles”.

Desde que regresó para administrar Los Blancos, Ancelotti ha ganado 11 títulos, incluidas dos ligas de campeones, dos títulos de liga, la Copa del Rey y la Copa Mundial de Clubes.

El ex gerente de AC Milan y Chelsea se unió al club desde Everton, y reveló que inició el contacto a través de un regreso.

Añadió: “En realidad, yo fui yo quien los llamó.

“El año anterior, me había comunicado para ver si tenían algún jugador disponible, y terminamos firmando a James Rodríguez.

“Sabía que estaban buscando un entrenador al año siguiente.

“Hablé con el director y dije que necesitaban obtener uno bueno”.

Ancelotti también admitió que antes de unirse a los Toffees, su sueño era manejar el Liverpool, pero después de experimentar la rivalidad de los Merseysiders de primera mano, ahora era “absolutamente” un fanático del Everton.

Él dijo: “Mi sueño era entrenar a Liverpool, pero luego me encontré en Everton y experimenté su rivalidad, y ahora soy absolutamente un fanático del Everton.

“Realmente me gustó el medio ambiente, porque hay una pasión espectacular por los colores.

“También notas el sufrimiento que tiene el fanático para el Liverpool, que durante muchos años y todavía hoy se destaca en la Premier League”.