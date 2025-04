‘Estaba cortado por eso’ – Ben Whittaker se abre en la reacción de los fanáticos después de que Freak terminó con Liam Cameron antes de la revancha

Ben Whittaker insiste en que fue cortado para tomar la reacción que se avecinó después de su empate con Liam Cameron.

La pareja busca resolver su puntaje El domingo de Pascua en Birmingham, seis meses después de su controvertido empate en Arabia Saudita.

4 Liam Cameron y Ben Whittaker atravesaron la cuerda superior en su primera pelea Crédito: Getty

4 Whittaker no pudo continuar Crédito: Reuters

En Riad, la pelea fue prematuramente para los jueces de puntaje después de cinco rondas cuando la pareja pasó por la cuerda superior.

Whittaker lesionado no pudo continuar, y muchos sintieron que Cameron estaba en el camino hacia un malestar.

Whittaker, quien divide la opinión con su showboating en el ring, fue acusado de dejar de fumar por algunos seguidores.

Pero él le dijo Sky Sports: “Si el palo te golpea, no estás cortado por ello. Afortunadamente, me cortaron.

“La gente habla de mí porque yo soy ese tipo, la gente dice muchas cosas sobre mí porque soy ese tipo.

“Se supone que soy ese tipo, así que están hablando por una razón”.

Cameron, de 34 años, afirmó que Whittaker, de 27 años, deliberadamente se detuvo sobre la cuerda superior.

Y Whittaker agregó sarcásticamente: “La gente vio lo que vieron, algunas personas creen que eso sucedió y algunas personas no lo hicieron.

4

Casino Especial – Las mejores bonificaciones de casino de depósitos de £ 10

“Pero todo lo que sé es que terminó encima de mí y me lesioné. [Cameron] está muy calculado al respecto, es muy agradable, pero al final del día es un buen trabajo que he estado haciendo gimnasia esta vez, así que si sucede, puedo aterrizar de pie “.

El Whittaker generalmente frecuente se quedó en silencio después del controvertido sorteo, luego cambiando los entrenadores a Andy Lee en Irlanda.

Sam Eggington se enfrenta a Lee Cutler antes de la pelea

Y en medio de la reacción violenta de los fanáticos, dijo: “Vengo de humildes comienzos y ahora estoy en una posición en la que puedo cambiar sus vidas, que es lo mejor de la historia.

“Eso es lo que realmente me está poniendo a tierra y lo que me hace querer trabajar duro.

“Eso es lo que no me hace cortar esquinas porque de donde soy en Midlands realmente no te dan mucho, tienes que ir y conseguirlo tú mismo. Eso es lo que hago”.

La controversia también ha rodeado la revancha.

Cameron reveló que le enviaron un contrato para una pelea de 12 rondas, mientras que Whittaker era para diez.

El promotor Ben Shalom pareció sugerir que la disputa se había resuelto mediante una compensación financiera hacia Cameron.

Pero el ex campeón de peso mediano de la Commonwealth, ahora en peso ligero, respondió para decir que no se había llegado a ningún acuerdo.

Publicó en línea: “Boxxer tiene mis términos para aceptar cambiar la lucha a 10 rondas, pero se niegan a enviarme un contrato para variar el acuerdo y están tratando de sugerir que pueden cambiar las rondas sin un contrato.

“Entrar en la semana de la pelea sin saber cuántas rondas estoy peleando es una broma para mí y para mi oponente. Mientras publico esto sigue siendo una pelea de 12 rondas”.