Trump mantuvo su promesa de ordenar una prohibición de las atletas transgénero. Han llegado peleas judiciales

Donald Trump, el candidato, se comprometió a obtener “locura transgénero de nuestras escuelas” y “mantener a los hombres fuera de los deportes de las mujeres”.

Donald Trump, el presidente, perdió poco tiempo cumpliendo su promesa de abordar un tema que parecía resonar en las líneas del partido. Trump emitió una orden ejecutiva el día en que comenzó su segundo mandato que pidió “restaurar la verdad biológica al gobierno federal” y firmó otra el miércoles titulado “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”.

El gobierno federal ahora tiene una amplia libertad entre múltiples agencias para penalizar entidades financiadas por el gobierno federal que “privan a mujeres y niñas de oportunidades atléticas justas”.

“La guerra contra los deportes femeninos ha terminado”, declaró Trump.

Probablemente no. Los desafíos legales como los que sean con otras órdenes ejecutivas dirigidas a personas transgénero son probables y el miércoles, la administración Trump demandó a Maine por no cumplir con el impulso del gobierno para prohibir a los atletas transgénero en deportes de niñas y mujeres.

¿Qué hay en la orden ejecutiva?

La conclusión más grande es que la administración Trump ha permitido al gobierno federal a tomar medidas agresivas para perseguir entidades, ya sea una escuela o una asociación atlética y ahora un estado, que no cumplen. Se podrían extraer fondos federales y potencialmente subvenciones a programas educativos.

El umbral para el incumplimiento: cualquier entidad que niegue a “las estudiantes femeninas una oportunidad para participar en eventos deportivos y atléticos al requerirles, en la categoría de mujeres, competir con o en contra o parecer desatados ante los hombres”.

El departamento de educación anunció menos de 24 horas después de la firma de la orden de que estaba investigando la Universidad Estatal de San José, la Universidad de Pensilvania y la Asociación Atlética Interscolástica de Massachusetts, todas las cuales han tenido violaciones del Título IX en su contra por permitir que los atletas transgénero compitan. También investigó a Maine y la semana pasada remitió el caso al Departamento de Justicia.

Determinar “sexo” versus “género” y ¿cómo afectará eso el Título IX?

Cada administración tiene la autoridad de emitir sus propias interpretaciones de la legislación histórica mejor conocida por su papel para garantizar la equidad de género en el atletismo y prevenir el acoso sexual en los campus.

Dado el empuje de cómo las recientes presidencias ven el Título IX, ha creado un efecto lateral.

Joe Biden firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que interpretó el sexo como “identidad de género” bajo el Título IX, un movimiento que protegió a los atletas transgénero de ser discriminados si querían participar en un deporte que se alineó con su identidad de género, no su sexo asignado al nacimiento.

Sin embargo, tardó más de tres años en que las regulaciones del Título IX dijeran que se finalizara. Y cuando estaban, carecían de deportes específicos y fueron suspendidos por los tribunales.

La orden de Trump establece explícitamente que el sexo significa la “clasificación biológica inmutable como hombre o mujer”. ‘Sex’ no es sinónimo y no incluye el concepto de “identidad de género”. La orden agrega que “los sexos no son cambiantes y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible”.

La decisión marca un cambio significativo en la forma en que se ve el Título IX y más explícitamente, cómo se aplicará.

¿Cuántos atletas transgénero se verán afectados?

Ese número es difícil de precisar.

La NCAA, por ejemplo, no rastrea datos sobre atletas transgénero entre los 544,000 que actualmente compiten en 19,000 equipos en varios niveles en todo el país, aunque el presidente de la NCAA, Charlie Baker, declaró en el Congreso en diciembre que conocía menos de 10 atletas activos de la NCAA que se identificaron como transgénero.

Una encuesta de 2019 de estudiantes de secundaria de la Red de Educación Gay, Lesbiana y Straight (GLSEN) señaló que solo el 5% de los encuestados dijeron que participaron en un deporte que se alineó con su identidad de género. Un informe de 2022 del Instituto Williams estimó que unos 300,000 estudiantes de secundaria (edades de 13 a 17 años) identificaron como transgénero. Se desconoce cuántos de esos jóvenes participan en los deportes, pero es probable que sea una pequeña fracción.

¿El orden tiene dientes reales?

El alcance del Título IX se extiende mucho más allá de la participación de los atletas transgénero. Se cree que el incumplimiento está muy extendido.

La Fundación de Deportes Femeninos señaló en un informe de 2022 que todavía había “inequidades de género brutas” en todas las divisiones universitarias y que “había preocupación por el incumplimiento generalizado del Título IX en los programas atléticos de la escuela secundaria y universitaria y universitaria”, incluso antes de que el Covid-19 Pandemic fuera a los deportes de las mujeres aún más vulnerables.

Sin embargo, hasta la fecha, ninguna escuela en ningún nivel ha rescindido su financiación federal para no cumplir con los estándares del Título IX que requieren que las instituciones brinden a las mujeres igual acceso y tratamiento, dijo Cheryl Cooky, profesora de la Universidad de Purdue que estudia la intersección de género, deportes, medios de comunicación y cultura. Se preguntó dónde todo este apoyo a los deportes femeninos en general, y no en este tema específicamente, ha estado durante las últimas cinco décadas.

“Todas estas otras desigualdades han existido y ahora estás en una posición de poder para abordar esas oportunidades y esto es lo que estás abordando?” Cooky dijo a principios de este año. “El hecho de que este sea el problema por el que le preocupa la administración dice mucho en términos de cómo valoramos a las mujeres en esta sociedad y cómo valoramos los deportes de las mujeres en esta sociedad”.

Sin embargo, dado el enfoque impredecible de Trump para el gobierno, el precedente y la historia podrían no aplicarse.

¿Cómo funcionará esto a nivel estatal?

Aproximadamente la mitad de los estados ya han promulgado una legislación que impide efectivamente que los atletas transgénero compitan en la categoría que se alinea con su identidad de género. La AP informó en 2021 que en muchos casos, los estados que introdujeron la prohibición de los atletas transgénero no podían citar casos en los que su participación era un problema.

Algunos estados ya planean impugnar la orden de Trump en la corte. El Fiscal General de Connecticut, William Tong, calificó la orden de “mal estado e ilegal” y pidió a los que se oponen a la orden de “estar juntos y defenderse”.

Lo que también no está claro es si una agencia federal puede perseguir organizaciones específicas, como las asociaciones deportivas estatales de la escuela secundaria, que no reciben dinero directamente del gobierno federal.

¿Cómo afectará esto a los deportes universitarios?

La Junta de Gobernadores de la NCAA se movió rápidamente, enmendando su política de participación transgénero para limitar la competencia en los deportes femeninos a las atletas asignadas a mujeres al nacer. La NCAA tiene más de 500,000 atletas compitiendo por unas 1,100 escuelas.

“Creemos firmemente que los estándares de elegibilidad claros, consistentes y uniformes servirían mejor a los estudiantes atletas de hoy en lugar de un mosaico de leyes estatales y decisiones judiciales en conflicto”, dijo Baker entonces. “Con ese fin, la orden del presidente Trump proporciona un estándar nacional claro”.

La Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial, el órgano de gobierno para más de 200 pequeñas escuelas en todo el país, votó por unanimidad en 2023 para prohibir efectivamente a los atletas transgénero competir en deportes femeninos.

¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos?

En un movimiento que la mayoría vio venir una vez que Trump ganó un segundo mandato, su administración aún logró escabullirse en una bola curva.

La orden pide que la Oficina del Secretario de Estado utilice “todas las medidas apropiadas y disponibles” con la esperanza de que el Comité Olímpico Internacional presente una política transgénero uniforme. La organización ha pasado el dinero durante años, aplazando a las federaciones internacionales para cada deporte.

Kirsty Coventry, el ministro de deportes de Zimbabwe, ha reemplazado a Thomas Bach como presidente del COI. Una nadadora de dos veces campeona olímpica, le dijo a la BBC antes de su elección que es el deber del COI garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia.

“No creo que podamos hacer eso basado en la investigación médica y científica que he visto si agregamos o permitimos que las mujeres transgénero compitan en la categoría femenina en este momento”, dijo entonces. “Está muy claro que las mujeres transgénero son más capaces en la categoría femenina y pueden quitar las oportunidades que deberían ser iguales para las mujeres”.

___

El escritor deportivo AP Graham Dunbar y el escritor de Associated Press Geoff Mulvihill contribuyeron a este informe.