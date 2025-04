Kawhi Leonard de Clippers todavía tiene ‘amor’ para el juego de baloncesto

La alegría del juego de baloncesto sigue siendo fuerte para Kawhi Leonard.

Las lesiones que lo han robado por el tiempo de juego no han quitado la pasión de Leonard por el juego. La incapacidad de jugar esta temporada debido a una lesión de rodilla derecha que tuvo que manejar no ha disminuido la felicidad de Leonard por el baloncesto.

Tiene 33 años y ha pasado los últimos cinco de su carrera en la NBA de 13 años con los Clippers, y su “amor” por el juego solo ha crecido.

Eso es lo que ha motivado a Leonard a través de todo y es en lo que se apoyará cuando los Clippers se enfrenten a los Nuggets en el Juego 1 del Playoffs de la Conferencia Oeste A partir del sábado por la tarde en Denver.

“Me encanta el juego. Me encanta el juego y todavía tengo una pasión por ello. Me encanta competir. Entonces, eso es más o menos lo que me impulsa de regreso”, dijo Leonard después de la práctica el miércoles. “Sabes, todo tiene sus altibajos. Tienes que pasar por ellos en la vida y continúas, de verdad”.

Esta fue otra temporada de altibajos para Leonard.

Se perdió los primeros 34 juegos y jugó en solo 37, incluyendo solo un conjunto de juegos consecutivos.

Sin embargo, Leonard nunca vaciló.

Eso no sorprendió a su compañero de equipo Norman Powell. Los dos eran compañeros de equipo en el equipo de Toronto Raptors que ganó el campeonato de la NBA en 2019.

Powell vio cómo Leonard manejaba las cosas en ese momento y ahora.

“Creo que todos tenemos amor por ello”, dijo Powell. “Creo que el viaje y el camino de todos son diferentes y lo que enfrentan y lo que ven y cómo se sienten al respecto. No es solo él. Siento que sucede mucho con diferentes tipos.

“Pero con él, sé que es una persona muy sensata y entiende cosas que no están bajo su control y simplemente controla lo controlable. Ese es el mejor atributo de él. Es un jugador de baloncesto talentoso, pero su fortaleza mental y su dureza, dentro y fuera del piso, todas las cosas por las que ha pasado en su vida, todo lo que ha sido en el piso, lo hace en el piso. Otro obstáculo que va a pasar y lo descubrirá y eso es lo que más me gusta de él.

Leonard promedió 21.5 puntos, 5.9 asistencias y 3.1 asistencias por juego esta temporada. Disparó 49.6% desde el campo, 41.1% desde el rango de tres puntos.

En los dos juegos de los Clippers Must Win para cerrar la temporada regular, Leonard fue una fuerza. Promedió 30.5 puntos y jugó 44.5 minutos en victorias en Sacramento y Golden State.

A los ojos del entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, esa era solo otra señal del competidor Leonard y cuánto significa el juego para su estrella delantero.

“Sí, quiero decir, solo dice mucho sobre él, sobre su dedicación al juego”, dijo Lue. “Dije que es un gran trabajador. Pero como dije, continuaremos dándole mucho crédito a nuestro personal médico. Lo pusieron a través de muchas cosas y no lo dejaron atacar, revisaron cada caja antes de que regrese y él se ha sentido bien. Así que estoy contento con eso también”.

Leonard se perdió los últimos ocho juegos de temporada regular la temporada pasada y jugó en solo dos de los seis juegos de playoffs de los Clippers contra los Mavericks debido a la inflamación derecha de la rodilla.

No jugó en su primer juego con los Clippers esta temporada hasta el 4 de enero y ha sido una acumulación lenta para llevar a Leonard a este punto.

Pero está de vuelta en los playoffs y listo para jugar el juego que ama.

“Estoy feliz de haber podido llegar aquí, y mis compañeros de equipo hicieron un gran trabajo en ese último tramo”, dijo Leonard. “Y sí, tal como dije, simplemente no aproveche la oportunidad por sentado e intentes jugar lo mejor que pueda y eso es todo. Me estoy divirtiendo”.