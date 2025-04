¿Qué sigue para el agente libre restringido de Kraken Kaapo Kakko? | Computadora portátil

Si el resurgimiento de Kaapo Kakko, de 24 años, continuará en Seattle, todos deben firmar en la línea punteada. Parece que el Kraken y su extremo de primera línea, una adquisición comercial de mitad de temporada, están en él.

El acuerdo de un año y $ 2.4 millones Kakko firmó como miembro de los New York Rangers expira este verano. Es un agente libre restringido, lo que significa que sus derechos todavía están en manos del Kraken. Puede firmar con un nuevo equipo, pero Seattle tiene la opción de igualar la oferta.

Se debe proporcionar una oferta de calificación al jugador antes del 30 de junio. Es elegible con arbitraje, por Puckpedia.

“Acabo de estar jugando y pensando en los juegos”, dijo Kakko el miércoles mientras los jugadores de Kraken hicieron sus entrevistas de salida y limpiaban los casilleros. “Esas cosas pueden venir durante el verano”.

Los Rangers se tambalearon en diciembre y habían ganado tres de sus últimos 13 juegos cuando Kakko se puso sincero con la prensa de Nueva York. La segunda selección general en 2019 fue un rasguño saludable en un juego contra los St. Louis Blues, y compartió sus pensamientos sobre el proceso de selección.

“Sé que tienes que hacer algo como entrenador cuando estás perdiendo juegos, pero es fácil elegir al joven y sacarlo”, dijo Kakko al Athletic. “Así es como me siento.

“Nadie está jugando muy bien en este momento. No he estado demasiado en el hielo cuando anotan un gol. No he sido el peor”.

Sus comentarios circularon. Ya sea que tuvieran un impacto o no, el hecho es que él estaba en movimiento esa misma semana, cambió al Kraken por el defensa Will Will Borgen y dos selecciones de draft.

El sentido en Seattle era Borgen, una selección de draft de expansión, no iba a volver a firmar. Su tiempo de hielo bajó mientras se deslizaba hasta el tercer emparejamiento del Kraken. Borgen firmó un contrato de cinco años y $ 20.5 millones con los Rangers poco después de la llegada.

El día de pago de Kakko es el siguiente, y parece probable que Seattle salga a resolver algo. “Haremos un acuerdo con él después de la temporada”, dijo el gerente general Ron Francis a KJR el mes pasado.

Ni los Rangers ni el Kraken llegaron a los playoffs, por lo que no hay celos allí. En los primeros meses, parece que el comercio proporcionó un cambio de escenario necesario para Borgen y Kakko. Ambos querían roles más grandes y los obtuvieron.

Kakko estaba con una correa más corta en Nueva York. Cuando llegó a Seattle, le dijeron que iban a suceder errores, pero “todavía tienes que tratar de hacer jugadas”.

“Como si fuera algo así, no lo sé, asustado? Pero simplemente no intenté hacer jugadas”, dijo Kakko.

Kakko lo llamó un nuevo comienzo y dijo que se había sentido “bastante bien” desde el oficio. Recibió cierta confianza en Seattle. Ese rasguño saludable, injusto, en sus ojos, sacudió su confianza un poco. Tal vez estaba arraigado en su falta de producción de puntos.

“Confían más en mí aquí”, dijo. “Realmente siento que tuve la oportunidad aquí. La confianza es algo bastante grande.

“Siento que hubo algunos días a principios de esta temporada allí e incluso en temporadas anteriores (donde) no me sentí tan bien. Pero aquí, cada juego tuvimos una buena oportunidad”.

Como con cualquier trabajo nuevo, las primeras semanas fueron una rutina. Tuvo que aprender un nuevo sistema sobre la marcha, y en medio de un tramo particularmente ocupado de su horario, el Kraken no tuvo tiempo para una práctica en la que pudiera orientarse.

Kakko se vinculó con Matty Beniers y Jaden Schwartz, quienes finalmente fueron anotadores de 20 goles. Jugó casi cuatro minutos más por noche que en Nueva York en promedio. Kakko terminó la temporada con 10 goles y 20 asistencias en 49 juegos de Seattle, en comparación con cuatro y 10, respectivamente, en 30 juegos con los Rangers.

Seattle le recuerda a su país de origen de Finlandia más que la ciudad de Nueva York, sin duda. Se reconectó con el extremo de Kraken, Eeli Tolvanen, un ex compañero de equipo en el juego internacional, y vivió con él al principio.

Kakko regresa a Finlandia durante su primera temporada baja en cuatro años. Queda por ver si se trata de un proceso de negociación contractual suave, pero se espera que vuelva en el otoño.

“Creo que este es un buen lugar para mí”, dijo Kakko.

¿Otra ronda para Mahura?

Es menos una apuesta segura, pero Josh Mahura también está interesado en regresar al Kraken. El agente libre sin restricciones pendiente fue su sexto defensa durante la mayor parte de la temporada.

“Me ha encantado estar aquí”, dijo Mahura, de 26 años. “Me encantó ser parte de esta organización y todos los que están involucrados en ella”.

Con un poco de aliento del amigo y ex compañero de equipo Brandon Montour, quien recientemente había firmado un acuerdo a largo plazo en Seattle, Mahura acordó un contrato de un año mínimo de la liga. Fuera del campo de entrenamiento, fue la única opción en el séptimo defensa debido a las limitaciones de límite de salario. Pero debido a las lesiones y la partida de Borgen, Mahura siguió jugando y se mudó a un papel de tiempo completo, donde fue una sorpresa bienvenida.

Apareció en 64 juegos, más del doble que la temporada anterior con los Florida Panthers. Mientras acumulaba nueve asistencias, nunca encontró el fondo de la red.

“Los jugadores lo amaban. Ojalá puedan resolver algo en la cima”, dijo Montour. “Obviamente está fuera de mi control, pero seguiré respondiendo por él. Es mi chico”.

McCann ‘limpia el cuerpo’

Durante un fuerte final de la temporada, Jared McCann estaba luchando contra una lesión no identificada y tendrá un procedimiento el lunes que lo dejará de lado durante seis semanas. Por primera vez en su década en la NHL, no se perdió un solo juego esta temporada.

En los últimos 14 juegos de Kraken, McCann aportó seis goles y 10 asistencias para llegar a 22 y 39 en la temporada, respectivamente. Lideró al equipo en puntos y asistencias.

Grubauer planea por delante

Según los informes, el portero de Kraken Philipp Grubauer representará a Alemania en el Campeonato Mundial del IIHF, co-anfitrión por Estocolmo, Suecia y Herning, Dinamarca del 9 al 25 de mayo. Luego planea “entrenar duro y regresar aún más fuerte” después de una temporada en la que se quedó atrás de Joey Daccord en la tabla de profundidad de Kraken e incluso pasó un mes en los menores.

Fue “definitivamente extraño” estar de regreso en la American Hockey League casi 10 años después de que se graduó en la NHL, pero Grubauer aprovechó la oportunidad para obtener una acción del juego.

Insistió en que la confianza no era su problema esta temporada, sino la falta de tiempo de juego cuando Daccord asumió la mayor parte del trabajo. Grubauer comparó jugar cada dos o tres semanas con un debut de pretemporada “Scramble”, donde te arrojan a Rusty y se espera que se desempeñen.

“Se está metiendo en el ritmo y jugando constantemente”, dijo Grubauer. “Creo que ese fue el mayor problema”.

Le quedan dos años en su contrato pero es un candidato de compra rumoreado. Si eso sucede, sería libre de buscar más tiempo de juego en otro lugar.