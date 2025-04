Lo que Seattle Kraken debe lograr esta temporada baja para recuperar la relevancia

No puedes culpar a los jugadores por proteger a sus compañeros de equipo.

Nadie iba a señalar deficiencias individuales o áreas donde el equipo necesita reforzar.

Entonces, en su última reunión con los medios de comunicación el miércoles, escucharía a los jugadores de Kraken hablar de “identidad” o falta de confianza, o tener “el plan para el éxito basado en los últimos 19 juegos de la temporada, durante el cual Seattle fue 9-8-2.

Entonces diré lo que no pueden. El equipo simplemente no tenía el talento para competir por un lugar en los playoffs esta temporada, que es algo peligrosamente cerca de convertirse en un tema recurrente.

La primavera de 2023 ahora parece tan distante como la aguja espacial es a South Beach. Eso, por supuesto, es cuando el Kraken conmocionó a la liga no solo llegando a los playoffs en su segundo año de existencia, sino también al eliminar al campeón defensor de la Copa Stanley Avalanche en la primera ronda.

La ciudad de Seattle, que demostró ser un semillero de hockey instantáneo basado en las ventas de boletos de temporada iniciales, explotó con interés. Las clasificaciones de la historia del Times indicaban tanto, con el Kraken dominando a los Seahawks y los Marineros durante su carrera de postemporada. Ese rara vez es el caso en estos días. Esa temporada sobresaliente comienza a parecer un caso atípico.

Desde entonces, los Kraken han estado en tendencia sur. Acumularon 81 puntos la temporada pasada y se perdieron los playoffs por 17 puntos. Este año, terminaron con 76 puntos, empatados en la cuarta menor cantidad en la NHL. La defensa parecía ser el principal culpable, con Seattle terminando 22 de 32 equipos en goles permitidos por juego, pero teniendo en cuenta que eran solo 16 en goles marcados, la ofensiva estaba muy lejos de desalentador. Esto es lo que sucede cuando te falta poder de estrella de primer nivel, como lo han hecho el Kraken desde su inicio. Los jugadores como el portero Joey Daccord pueden decir que las deficiencias del equipo “no son tan grandes” como pueden parecer, pero a simple vista sabe mejor. El CEO de Kraken, Tod Leiweke, también parece.

Leiweke se puso a disposición el martes para discutir la reducción de los precios de las entradas para la mayoría de los titulares de boletos de temporada, junto con planes de boletos renovados y descuentos en concesión. Fue un movimiento encomiable de la organización, y ciertamente no es algo que tenía que hacer. Pero Leiweke es tan consciente como cualquiera que, por mucho que la experiencia de los fanáticos se pueda mejorar más allá del hielo, es lo que sucede dentro de esos tableros lo que más importa.

Entonces, en una respuesta a una pregunta sobre Yanni Gourde, el capitán asistente cambió hacia el final de la temporada pasada, Leiweke ofreció una respuesta que los fanáticos probablemente quieran escuchar.

“Marque mis palabras, esta será una de las costas más activas y ocupadas en nuestra corta historia, y vamos a reemplazar la” A “(Gourde) con otro jugador digno”.

Las palabras, por supuesto, son muy diferentes a las acciones, pero al menos el CEO está registrado. Lo que más importará es si el gerente general de Kraken, Ron Francis, el que realmente está a cargo del personal de jugadores, puede entregar.

A diferencia de los Marineros, no puedes culpar al Kraken por no desembolsar dinero. Regularmente gastan en la tapa salarial. Ese gasto simplemente no ha producido una lista ganadora.

Philipp Grubauer parecía una camioneta razonable en el portero cuando firmó un contrato de seis años y $ 35.4 millones después de su temporada nominada al Trofeo Vezina en Colorado, pero aparte de su brillantez de postemporada hace dos años, ha estado subparte. El centro Chandler Stephenson, una adquisición de agente libre fuera de temporada, ha sido útil, pero no tan productivo como lo fue durante sus mejores años en Las Vegas.

Mientras tanto, los ex jugadores de Kraken como Morgan Geekie y Ryan Donato han visto que sus estadísticas se disparan desde que dejó a Seattle. ¿Es porque tienen mejores compañeros de equipo, o Francis no reconoció algo?

Sentí que la temporada pasada fue maquilladora para este equipo, pero la siguiente parece aún más, especialmente con el regreso de Sonics parecía inminente. Otro récord perdedor para el Kraken, y los fanáticos casuales tendrán una opción fácil cuando se trata de su entretenimiento de deportes de invierno.

Entonces, ¿qué deberían esperar Kraken Hards?

Por un lado, vea que su joven talento se desarrolla rápidamente. El centro Matty Beniers ganó el Trofeo Calder en su temporada de novato, pero no ha igualado esa potencia ofensiva en ninguno de los últimos dos años. El compañero centro Shane Wright registró 19 goles y 25 asistencias en su primera temporada completa el año pasado, pero parece tener talento acorde con más producción. Sería una bonanza si cualquiera de esos dos estallara el próximo año, pero eso es un gran si.

Lo que el Kraken realmente necesita hacer es aprovechar su borrador de capital para alcanzar un verdadero anotador o dos. Gracias a su descarga de la línea de oficio, tienen cinco selecciones de primera ronda y cuatro selecciones de segunda ronda en los próximos tres borradores. No voy a jugar GM, pero eso parece una amplia munición para hacer algunos movimientos, y el Kraken necesita hacerlos.

Construir un equipo desde cero no es fácil. Pero esta organización no puede estar complacida con dónde está hasta el año 4, al menos no en el hielo. Ganar lleva tiempo, sí, pero el tiempo se está agotando.