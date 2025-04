Luka Doncic tuvo un momento de playoffs el año pasado; Podría pasar de nuevo

En la noche, Luka Doncic regresó a Dallas, los Mavericks condensaron su carrera de baloncesto estadounidense en dos minutos llenos de ganadores del juego, pases destacados y tiros de trucos que ayudaron a conectar a la estrella eslovena con la ciudad de Texas.

Mientras Doncic observaba las imágenes, ocasionalmente ocultando sus ojos detrás de una toalla blanca llena de lágrimas, un momento en particular se destacó como el más especial.

Era el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste 2024, su equipo por dos puntos, los últimos segundos marcaban el reloj. Rudy Gobertel cuatro veces jugador defensivo del año de la liga se destacó en la línea de tres puntos que intentaba evitar que ocurra lo inevitable.

Doncic, en uno de los momentos más importantes de su carrera, se trasladó a Gobert a la izquierda, a la derecha y luego de regreso hacia la pintura, abriendo una ventana para que Doncic hiciera la gran oportunidad en el gran momento.

Celebró con un grito, alegría y enojo que se combinaron por una pasión incontenible y una imagen que definirá Doncic.

“Me gustan los grandes juegos”, dijo Doncic con un medio cambio el jueves. “Los playoffs son un momento divertido”.

Los Lakers están a punto de ver si la reputación de Doncic como uno de los principales jugadores de la liga se traslada a su escenario. Después de que lo trataron de los Mavericks, algunas personas se preguntaron cómo Doncic encajaría en Los Ángeles, el jugador estrella que vive principalmente en las sombras fuera de la cancha. ¿Querría incluso el tipo de estrellato que Los Ángeles podría darle?

Esa fue la pregunta equivocada. No se trataba de ser una estrella; Se trataba de tener el escenario.

Luka Doncic anota sobre Rudy Gobert en los últimos segundos del Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste de 2024.

“Por lo general, a los muchachos que aman estar en el escenario y aman el aspecto de rendimiento, suele ser jugadores de élite y grandes jugadores”, dijo el entrenador JJ Redick a The Times después de la victoria de los Lakers en Dallas. “Y como cuando pienso en Luka, es el arte de performance. Está en el escenario. Está, de alguna manera, está en la alimentación … y hay un elemento de arte. De la misma manera que un actor en un espectáculo de Broadway sube al escenario. Es el aspecto en vivo de poder actuar y luego alimentar la energía en el edificio”.

Y ese momento con Gobert encapsula cuán eléctricas pueden ser esas actuaciones.

Dado que Doncic es tan grande y debido a que tiene el control de la ofensiva, los equipos se ven obligados a probar todos los diferentes tipos de estrategias defensivas para frenarlo. A veces, los equipos duplicarán el equipo. A veces, los equipos lo golpearán a varios jugadores para forzar el pase. Y, a veces, los equipos se rendirán y cambiarán, poniendo a jugadores como Gobert en una isla contra uno de los mejores jugadores individuales de la NBA.

“Siempre desde que llegué a la liga, me gusta jugar Pick and Roll”, dijo Doncic. “Me gusta tener un centro de mí. Eso es lo que he estado haciendo desde que entré en la liga”.

A través de la experiencia y la inteligencia inherente, se ha convertido en un experto en cómo diseccionar las formas en que los equipos intentan detenerlo.

“Él piensa que no hay una persona en el mundo que pueda protegerlo”, dijo Redick el miércoles. “Así que creo que se toma eso en serio”.

Desde que era novato, Doncic ha jugado con tremenda confianza cuando los momentos fueron los más duros, dijo Dorian Finney-Smith.

“Siempre quiere la pelota en las grandes situaciones. Siempre quiere ese momento”, dijo Finney-Smith. “Lo he visto desde el principio desde su año de novato. Hubieras dicho como Harrison [Barnes] Probablemente fue nuestro chico de referencia, pero el final del juego, mágicamente se convirtió en su momento de brillar “.

La guardia de los Lakers, Luka Doncic, se presenta como titular antes de un juego contra los Pelícanos de Nueva Orleans el 4 de abril. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Si bien los Timberwolves tienen una de las mejores defensas de la NBA y múltiples jugadores que usarán para tratar de detener a Doncic, los Lakers tienen el lujo de difundir la responsabilidad ofensiva a una estrella emergente en Austin Reaves y el máximo goleador de todos los tiempos de la NBA en LeBron James como opciones complementarias.

Después de algunos minutos difíciles para los tres en el piso, las alineaciones de Doncic-James-Reaves son más de 10.8 puntos por cada 100 posesiones durante 103 minutos en sus últimos cinco juegos de la temporada.

Y los Lakers y Doncic entienden que todavía hay formas para que esos tres jugadores desarrollen aún más química a las ganancias que ya han logrado.

Mientras que Doncic estaba lejos de derribar a Minnesota en las finales de la Conferencia Oeste hace un año, estaba en el centro del centro de atención.

“Es un equipo diferente”, dijo Gobert a los periodistas el jueves. “Pero sigue siendo Luka Doncic”.

Hoja informativa Todas las cosas Lakers, todo el tiempo. Obtenga todas las noticias de los Lakers que necesita en el boletín semanal de Dan Woike. Ingrese la dirección de correo electrónico Inscríbeme Ocasionalmente puede recibir contenido promocional de Los Angeles Times.

Y no debería ser una sorpresa si termina allí nuevamente, otra actuación de su programa y sus escenas favoritas, con todos viéndolo tratar de derribar a un defensor gigante.

“En ciertos puntos del juego, siente que nadie puede protegerlo. Incluso si el entrenador nos dice que pongamos a ciertos tipos en la acción, a Luka no le importa”, triste a Finney-Smith. “A veces solo está gritando, ‘solo tráigslos Doe’. No me importa quién sea.

“A veces se mete en un modo en el que conoces a quien sea delante de él es solo un cono”.

Y a veces, ese cono tiene que escuchar a Doncic celebrar con un grito.