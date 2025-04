Ex campeón mundial de billar, de 54 años, cuya ceguera de color lo hizo cometer faltas ahora es un sanador profesional

Peter Ebdon fue una vez conocido por ser mejor que todos.

Ahora quiere mejorar a todos.

7 Peter Ebdon pasó 29 años como jugador profesional de billar Crédito: PA: Asociación de prensa

7 La fuerza ganó el Campeonato Mundial de Snooker en 2002, venciendo a Stephen Hendry 18-17 Crédito: PA: Asociación de prensa

Apodado The Force, Ebdon fue el campeón mundial de billar en 2002, venciendo a Stephen Hendry 18-17 en una emocionante final de crisol.

Siguió eso con los campeonatos del Reino Unido 2006 y dos 147 descansos en sus 29 años de carrera, retirándose en 2020.

Pero mientras se preparaba para la vida lejos del Baize, el londinense se convirtió en un sanador profesional.

Sin embargo, eso apenas toca los lados de la historia de uno de los personajes más extravagantes de billar …

Carácter colorido

Lo primero es lo primero, Ebdon superó sus propias dificultades para llegar a la cima de su deporte, porque está a la vista de los ojos a la izquierda y es de color ciego.

Naturalmente, eso presenta muchos desafíos en el billar donde hay ocho colores diferentes en la mesa y es muy importante golpear el punto correcto de la bola de señal.

Particularmente luchó para diferenciar entre rojo y marrón, lo que llevó a algunas faltas accidentales cuando simplemente apuntó al color incorrecto sin querer.

Ebdon le dijo al Times de la India: “Lo he hecho en varias etapas a lo largo de toda mi carrera.

“En todas y cada una de las ocasiones, pensé que estaba cocinando la pelota correcta y muy a menudo me ha costado marcos y probablemente coincidentes en el pasado.

“Mi color ceguera es severo. Es poco mejor que ver en blanco y negro y probablemente no demasiado mejor.

7 A veces se hizo faltas debido a su ceguera de color Crédito: PA: Asociación de prensa

“Es bastante vergonzoso cuando crees que has jugado un buen tiro y, a veces, lo primero que escucho es ‘asqueroso’.

“Muy a menudo, no puedo ver rojo para marrón o marrón por un rojo y hago errores. Si tengo alguna duda, le pregunto al árbitro dónde está el marrón antes de jugar el tiro”.

Ky es el límite

Además de ser un gran snooker de todos los tiempos, alcanzando su punto máximo en No3 en el mundo y ganando nueve títulos de clasificación, Ebdon ha tomado algunas de la próxima generación de estrellas del deporte bajo su ala.

Mentió a personajes como Shaun Murphy, Jack Lisowski e incluso el campeón mundial de 2024 Kyren Wilson, jugando por primera vez contra el guerrero cuando tenía seis años.

Ebden le dijo al BBC Después de que Wilson venció a Jak Jones en la final de Crucible del año pasado: “Estar tan cerca de él en un sentido profesional y verlo pasar y convertirse en un campeón mundial, sabiendo lo duro que es, fue mágico. No podría estar más feliz por él.

“Puso el trabajo y llegó a través de todas las pruebas con colores voladores. Fue, con mucho, el mejor jugador en el Crucible este año y un campeón muy, muy digno.

“Tenía el ingrediente tan importante, creía en sí mismo”.

Lento a un carril rápido

Ebdon se ganó una reputación por su estilo de juego increíblemente lento alrededor de la mesa, a menudo enfureciendo a sus oponentes.

Pero está disfrutando de un cambio de equipo significativo en la jubilación como consultoría de carreras de caballos de pedigrí de pura sangre.

Ha criado a varios ganadores a lo largo de los años y ahora ha lanzado su propia compañía, Pedigrees de diseñador, dando consejos a los criadores sobre qué sementales deberían visitar sus purasanculos.

Ebdon le dijo al Puesto de carreras: “Decidí establecer un negocio para poder compartir mi conocimiento con los criadores con el fin de ayudarlos a criar caballos grupales y, con suerte, futuros campeones.

“Estoy decidido a convertirme en un mejor consultor de pedigrí profesional que nunca como profesional de billar”.

7 La estrella de billar ha lanzado su propia empresa de consultoría de cría de caballos Crédito: News Group Newspapers Ltd

Cambio de carrera positivo

Pero además de ser un jugador profesional de billar y consultor profesional de cría de caballos, Ebdon también se ha convertido en un sanador profesional.

Después de haber completado sus dos años de entrenamiento, ahora es un “sanador espiritual y energético” certificado en la Facultad de Curación en Malvern, Worcestershire, entregando más de 1,000 sesiones de curación.

En el sitio web de la universidad, Ebdon dice: “Ofrezco curación, curación distante, limpieza de energía negativa y protección cuando sea necesario”.

En su propio monólogo de video de dos horas, dijo: “Como sanador entrenado, es maravilloso para mí poder usar la energía de la vida energética universal para el bien más alto y mayor de otra persona.

“No hay nada más que pueda hacer como ser humano que canal ese amor incondicional. Eso significa más para mí que cualquier cosa que haya logrado en mi carrera de billar”.

Con Jonny Wilkinson’s Soy podcast En 2024, Ebdon agregó: “Aunque fue maravilloso y fantástico ser campeón mundial, obtengo mucha más recompensa de ayudar a las personas a través de la curación.

“Soy una parte singular de la única conciencia. Todos estamos conectados a través del amor incondicional.

“Todos somos realmente geniales, creo que todos contenemos esa chispa de Dios y la capacidad de hacer cosas increíbles, para ser sanadores si elegimos ser sanadores.

“No tengo ningún recuerdo de vidas anteriores, pero dos curanderos profesionales muy experimentados dijeron que sentían que había sido un sanador en una vida anterior.

7 Ebdon se ha convertido en un sanador profesional certificado Crédito: Getty – Colaborador

“Siempre he sido un poco solitario, introvertido, por lo que fue un verdadero desafío ir a la Facultad de Curación, pero dentro de los desafíos están el crecimiento personal.

“Soy un gran softy, realmente lo soy y tienes que ser para ser un sanador, con compasión. Nunca permití que esa suavidad saliera jugando snooker”.

También practica yoga y reiki, una técnica de reducción y relajación del estrés japonés.

Gurú de la salud

La triste muerte del padre de Ebdon del cáncer en 2011 llevó al as de billar a explorar su propia dieta y salud.

Eventualmente estaba convencido de recurrir al veganismo, así como a varias teorías de conspiración controvertidas y salvajes, y dijo: “Después de todo, somos primates. Si nos mantenemos lo más cerca posible de la naturaleza al comer tantas frutas y verduras orgánicas, es cuando estamos buscando tener el sistema inmunitario más fuerte posible.

“Si me enfermara gravemente, ni siquiera consideraría los tratamientos estándar”.

Parte de su gran impulso de fitness también parece que continúa nadando una milla todos los días.

7 Se ha vuelto vegano y tiene varias opiniones de teoría de la conspiración.

Cantando el blues, los rosas y los negros

Además de su mano deportiva constante, también tiene la oreja y la voz para la música.

Tanto es así que Ebdon, que emigró a Dubai de 2005 a 2009, ha lanzado varios sencillos musicales a lo largo de los años.

Su portada de David Cassidy’s I Am A Payaso en 1996 casi irrumpió en el Top 40 del Reino Unido.

Su debut Single Fall of Paradise salió en 2002 antes de coproducir una versión acústica de Love Everlasting con Steve Ellis en ayuda de The Teenage Cancer Trust.

Él dijo: “No descartaría otro sencillo o tal vez incluso un álbum en el futuro.

“Amo mi música y, aunque desafortunadamente no tengo la voz de Andrea Bocelli, puedo ‘sostener una nota’, como comentó una vez mi ex gerente, el ex cantante pop Troy Dante”.