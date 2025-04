Vista previa de los playoffs: LeBron James y Lakers preparados para una carrera por el título

El fondo llegó en Minnesota en la segunda noche de juegos consecutivos a principios de diciembre, LeBron James mostrando señales de que el kilometraje que había compilado durante 22 temporadas de baloncesto de la NBA estaba comenzando a erosionar su invencibilidad.

Las señales se habían estado construyendo antes de esa invernal el lunes por la noche. El juego anterior, intimidó las no coincidentes en el cuarto trimestre de una victoria de un punto contra el jazz de Utah que fue mucho más difícil de lo que debería haber sido. Era malo contra el trueno, medio contra los Spurs y sacudió contra los Suns y Nuggets.

Durante un tramo de ocho juegos desde el 19 de noviembre hasta esa noche en Minnesota, los Lakers fueron 104 puntos peores que sus oponentes cuando James estaba en la cancha.

El final, por primera vez, parecía que estaba corriendo hacia James en lugar de al revés. Esa noche en Minnesota, James tuvo que rayar por cada uno de sus 10 puntos, cada una señorita arrastrando los hombros que siempre fueron construidos para llevar tanto hacia el suelo.

Como laker, nunca se ha visto peor.

“Es todo”, dijo sobre lo que estaba mal. “Es el ritmo. Simplemente me siento fuera del ritmo”.

Esa noche en Minnesota sintió que sucedió hace para siempre cuando James habló después de la práctica final de los Lakers antes del Juego 1 de los playoffs: una serie apropiada que llevará al equipo de regreso a Minnesota para los Juegos 3 y 4. Hablar con una mezcla de enfoque e intensidad en su cara, James miró a la cancha de práctica y se le preguntó si los ingredientes necesarios para ganarlo un quinto de NBA estaban en la habitación.

“Sí”, dijo rotundamente. “Por supuesto.”

Si esa creencia será o no recompensada en junio es tanto en el futuro como esa miserable noche de Minnesota está en el pasado, pero el compromiso de James al equipo, a la nueva identidad de los Lakers y para sí mismo y sus compañeros de equipo, sin duda, han impulsado al equipo al lugar donde cree creíblemente que puede ser el último.

James, dijo el entrenador JJ Redick, volvió a la pista en pérdidas ante Miami y Atlanta antes de usar el descanso de la semana de los Lakers durante el torneo de temporada para lidiar con un pie enfermo y recalibrar su mentalidad.

Se convirtió en uno de los defensores más impactantes del equipo. Consistentemente hizo todas las pequeñas cosas que conducen a ganar, en los siguientes 35 juegos, los Lakers ganaron 25 veces. Durante ese tramo, James dijo que parte de su esfuerzo constante en el ala defensiva fue mostrar a su hijo, Bronny, lo que se necesitó para ganar en la liga.

“Sus ejemplos se muestran mejor a veces que las palabras”, dijo el 20 de febrero después de llevar a los Lakers a una victoria en la segunda noche de juegos consecutivos en Portland. “Entonces, espero estar en posición ahora para hacer ambas cosas, poder darle palabras de consejo y también mostrarle con el ejemplo”.

Sin embargo, ha sido más que eso, la sensación de que James se había dado completamente a lo que los Lakers necesitaban. Cuando significaba disparos a Anthony Davis y Austin Reaves, lo hizo. Cuando significaba controlar el vidrio con Davis lesionado, lo hizo. Y cuando requirió moverse fuera del camino para dejar espacio para Luka Doncic después de que los Lakers sorprendieron a todos, incluyó James, al adquirirlo, lo hizo.

Terminó la temporada con un promedio de 24.4 puntos, 7.8 rebotes y 8.2 asistencias. Según BasketballReference.com, es la 29a vez desde 1960, un jugador ha promediado al menos 24 puntos, siete rebotes y ocho asistencias en una temporada. Nadie mayor de 31 años, aparte de James, lo ha hecho, y lo ha hecho seis veces desde que cambió esa edad.

Y de alguna manera, en su 22ª temporada, todavía encontraba formas de mejorar, disparando el mejor porcentaje de tiros libres (78.2%) de su carrera.

A medida que los Lakers seguían ganando, ya que seguían mostrando a los mejores equipos en Occidente que eran capaces de vencerlos, la resolución de que los Lakers pueden ganar solo se volvieron más fuertes.

“La creencia está allí”, dijo Redick sobre James el viernes. “… Creo que la confianza de LeBron, la creencia en sí mismo, en sus compañeros de equipo, cuando eso está allí, faculta aún más al grupo. Entonces, si el resto de los muchachos lo creen, y LeBron lo cree, eso realmente fortalece esa resolución y sentimiento”.

James duplicó su papel en la ofensiva de los Lakers el viernes, simplificando cualquier pregunta persistente sobre la jerarquía ahora que los playoffs están aquí.

“Dale la pelota a Luka”, dijo. “Y si nos mantenemos listos, nunca tenemos que prepararnos”.

James dejó en claro el viernes que su creencia no significa nada cuando se trata de los goles de los Lakers de ganar 16 veces más esta temporada, goles que comienzan venciendo a Minnesota a cuatro victorias.

“Obviamente quieres estar sano yendo a una carrera de postemporada”, dijo. “Eso es lo más importante. Y entonces quieres poder jugar a un alto nivel durante la mayor parte de la temporada, en los juegos de intensidad de tipo de playoffs, y tuvimos eso.

“Pero al final del día, puedo hablar tanto como ustedes quieren que hable, pero el juego se gana entre las cuatro líneas. No me importa cuánto sabes sobre un equipo, cuánto saben sobre ti. Todo lo que habla, no se trata de eso. Es una vez que se pone al piso, el juego se gana entre las cuatro líneas”.

El sábado, James caminará entre ellos con su mejor oportunidad de quedarse allí hasta las Finales de la NBA desde que ganó un anillo en 2020 con los Lakers. Y para una persona que ha recorrido un largo camino en su carrera y que logró recorrer un largo camino esta temporada, eso es especial.

“Es una bendición. No doy por sentado para poder jugar en la postemporada a mi edad y cuántos años he jugado en este juego”, dijo James. “Para ser uno de los 16 equipos para entrar con este equipo y saber de lo que somos capaces, todo lo que puede hacer es pedir la oportunidad de poder competir al más alto nivel y poder competir por lo último. Y ese es el trofeo Larry O’Brien.

“Simplemente no lo das por sentado”.