Baserunning Mastores cuestan a los Marineros en pérdida de Blue Jays

TORONTO – Los márgenes por los cuales los marineros encuentran el éxito o el fracaso son lo suficientemente estrechos como para que algo como un flub significativo en las bases pueda terminar siendo costoso.

¿Qué tal tres?

Los Marineros se abrieron paso en problemas en las bases en múltiples ocasiones el viernes por la noche, cayendo a Toronto 3-1 antes de una venta de 40,263 en el Rogers Center en el primer partido de la serie de fin de semana con los Blue Jays.

Seattle terminó haciendo cuatro outs a través de Baserunning y con un equipo aparentemente destinado a jugar solo juegos cerrados, los que se sumaron a ser dañinos.

Antes del juego del viernes, se le preguntó al manager Dan Wilson sobre el valor de obtener 90 pies adicionales cuando los corredores base pueden.

“Ir de primero y entrar en una posición de puntuación es grande y no importa en qué época estás jugando. Especialmente con nuestro club, hablamos mucho de eso en nuestro enfoque, entrar en una posición de puntuación es grande y nuestros muchachos han sido muy expertos en eso”, dijo Wilson.

Pero el abridor contra los Blue Jays reforzó la importancia de tener en cuenta ese equilibrio en las bases entre agresivo e imprudente.

Dos errores significativos tuvieron lugar en la cuarta entrada con otra recorte en el quinto. Y todos permitieron al abridor de Toronto Bowden Francis la oportunidad de liberarse de posibles problemas.

Cal Raleigh fue el primer hipo de base cuando fue expulsado tratando de estirar un sencillo en un doble con uno en el cuarto. Raleigh sacó un lanzamiento fuera de velocidad de 107.9 mph en la esquina del jardín derecho, pero el jardinero derecho Addison Barger jugó el carom de la pared perfectamente y fácilmente arrojó a Raleigh a la segunda.

Randy Arozoena fue atropellado por un lanzamiento y Luke Raley siguió con un disparo en la misma esquina que Raleigh. Arazoarena llegó fácilmente al tercer lugar, pero fue agitado por el entrenador de la tercera base Kristopher Negrón. Arozoena llegó a la mitad del plato antes de darse cuenta de que no puede hacerlo y se encontró en un resumen que finalmente terminó con una etiqueta para terminar la entrada.

Una entrada más tarde, Rowdy Tellez fue demasiado agresivo tratando de avanzar al tercer lugar en la mosca de Ben Williamson a la derecha y un golpe perfecto de Barger cortó fácilmente al pesado primera base, terminando otra amenaza potencial.

Y aunque no era un error, Julio Rodríguez fue atrapado robando tratando de tomar el segundo lugar con uno en la parte superior del octavo en un lanzamiento y etiqueta perfectos del receptor Alejandro Kirk y el campocorto Bo Bichette.

Tellez le proporcionó a Seattle su única carrera con su segundo jonrón de la temporada en la segunda entrada.

El abridor de los Marineros, Bryan Woo, fue derribado a veces, pero limitó el daño a tres carreras en siete entradas y terminó con un florecimiento retirado de los últimos nueve bateadores que enfrentó.

A veces, Woo parecía trabajar, especialmente temprano cuando la bola rápida alta no estaba siendo llamado a su favor. A veces navegó. Las dos primeras carreras de Toronto llegaron a través de singles iniciales que finalmente anotaron en las moscas de sacrificio en cada una de las dos primeras entradas.

Woo necesitaba solo cinco lanzamientos para retirar a Vladimir Guerrero Jr., Anthony Santander y Andrés Giménez en la tercera entrada, pero vio a George Springer el doble en el primer lanzamiento de la cuarta entrada y puntaje cuando Kirk golpeó un deslizamiento de 0-2 de la placa hacia el medio para una sola RBI y una ventaja de 3-1 Toronto.

Woo vio alcanzar los dos primeros bateadores para abrir la quinta entrada, pero salió de ese atasco, incluido un ponche clave de Springer. Woo terminó su salida con su cuarto ponche del juego, haciendo que Santander finalice el séptimo.

Junto con juzgar mal su intento de estirar el sencillo en un doble, Raleigh también tuvo un raro error detrás del plato que condujo a una carrera de Toronto.

Si bien no es tan vasto como el Old Oakland Coliseum, el territorio de falta alrededor de los refugios en el Rogers Center es amplio. Llevando la segunda entrada, Springer ensució un lanzamiento de 0-2 en territorio de falta hacia los Marineros en la primera línea de base. Raleigh fue el único con la oportunidad de llegar a la pelota de falta, pero no pudo apretar el intento de captura de canasta.

Springer finalmente conectó un lanzamiento de 2-2 cuando la bola rápida de Woo se colocó sobre el medio del plato. Una caminata y una sola cargó las bases y Springer anotó en la mosca de sacrificio de Will Wagner.