La roca es una de las caras más reconocibles en la historia de la WWE.

Dwayne “The Rock” Johnson estuvo muy involucrado en la acumulación de WrestleMania 40, asociándose con Roman Reigns en el evento principal de la noche 1.

3 La roca no ha tenido un partido en el ring desde WrestleMania 40 Night 1. Crédito: Getty

3 Se rumorea que el jefe final aparece durante el evento principal de WrestleMania 41 Crédito: Splash News

3 John Cena (derecha) se puso del lado de la roca (izquierda) en la cámara de eliminación, y se enfrenta a Cody Rhodes en el evento principal de WrestleMania. Crédito: Getty

Ahora en un papel de autoridad, en lugar de uno en el ring, la roca trató de conseguir que el campeón indiscutible de la WWE Cody Rhodes le venda su alma antes de la cámara de eliminación.

Sin embargo, Rhodes se negó, y en cambio, John Cena sorprendió al mundo al convertirse en Rhodes y ponerse del lado de la roca, volviendo el talón por primera vez en su carrera en el proceso.

Hay rumores no confirmados de que un tercer hombre se unirá a Cena y la roca en su facción de autoridad, con nombres como Seth Rollins y Jey Uso se rumorean que se dirigen al talón para unirse al toro Brahma.

The Rock solo ha hecho un puñado de apariciones en WWE TV desde WrestleMania 40, en primer lugar para darle una nota a Cody Rhodes sobre el Raw después de WrestleMania.

Luego, el jefe final apareció en Bad Blood y levantó tres dedos.

Después de Bad Blood, apareció en un episodio de Raw, y episodio de NXT y un episodio de SmackDown antes de conmocionar el mundo con Cena en la Cámara de Elimination.

Sunsport puede revelar si la roca aparecerá en WrestleMania 41.

¿Es la roca en WrestleMania 41?

Actualmente, The Rock no está programado para competir en WrestleMania 41, pero su participación en la construcción del evento principal de Night 2 sugiere que puede aparecer.

John Cena vendió su alma a la Roca en la Cámara de Eliminación, y se enfrentará a Cody Rhodes en el evento principal de la noche 2.

Desde su último partido en WrestleMania 40, Dwayne Johnson ha aparecido más como una figura de autoridad que como un competidor en el ring.

Junto con su rumoreada aparición con Cena, hay rumores sobre quién puede ser el tercer hombre en su facción de autoridad, ya que ha brindado que otra persona le venda su alma.

Pero, cualquier aparición de The Rock en Wrestlemania aún no está confirmada, por lo que es posible que no aparezca en Las Vegas en absoluto.