La estrella del ex West Ham Dimitri Payet me venció y me hizo filmar actos de sexo enfermo, ex amante le dice a los policías mientras Ace enfrenta investigación policial

La ex estrella de West Ham, Dimitri Payet, ha sido acusada de “violencia física, moral, psicológica y sexual” durante un asunto de siete meses.

La ex amante de Larissa Ferrari informó que el centrocampista casado con la policía el mes pasado por afirmar que la obligó a filmar videos degradantes y la agredió durante una campaña de abuso.

7 La ex amante Larissa Ferrari acusó al ex as de la ‘violencia física, moral, psicológica y sexual’. Crédito: Newsflash

7 El futbolista introdujo una conversación con Larissa, de 28 años, sobre Instagram en agosto pasado usando un perfil falso, reclama Larissa Crédito: Newsflash

7 Larissa mostró el sol el domingo fotos de moretones, que también entregó a la policía

El abogado brasileño alegó que el ex Payet internacional francés, de 38 años, incluso la hizo participar en una boda falsa y usar un anillo para “demostrar su amor”.

Anoche, la policía en Río de Janeiro, donde ahora juega Payet, confirmó que han abierto una investigación sobre él.

Hablando en Río, la madre de dos Larissa le dijo a The Sun el domingo: “Es un monstruo enfermo. Tenía miedo de mi vida y todavía tengo miedo.

“No solo quiero justicia, sino también para ayudar a otras mujeres que permiten ciegamente a sus parejas abusar de ellas”.

Lea más sobre Dimitri Payet

Payet pasó 18 meses con West Ham antes de que Marsella le pagara £ 25 millones en enero de 2017. Luego se mudó a Río en 2023 después de firmar para Vasco de Gama.

El futbolista introdujo una conversación con Larissa, de 28 años, sobre Instagram en agosto pasado. Ella afirma que Payet, que tiene cuatro hijos con su esposa Ludivine en Francia, usó un perfil falso. Luego comenzaron a enviar mensajes en WhatsApp.

Larissa, que sabía que la estrella estaba casada, voló a 1,500 millas de su casa en el estado de Parana para encontrarse con él en el Hotel Windsor de Río, donde su equipo se quedaba antes de un partido.

Pidió ‘cosas raras’

Ella dijo: “Era muy dulce y romántico. Fue una cita muy intensa y al día siguiente fui a verlo jugar. Estaba muy atento y había muchos abrazos y besos. Pensé que parecía un hombre encantador”.

A medida que la relación crecía, comenzaron a permanecer juntos durante días a la vez.

Larissa dijo: “Le abrí a él. Le dije que acababa de salir de una relación y que era mentalmente frágil y que él era muy solidario. Sentía que era mi refugio”.

Sin embargo, Larissa dijo que en octubre comenzó a pedir “cosas extrañas” y le dijo que se vistiera de novia.

Ella dijo: “Tuvimos una boda falsa. Dijo que era un momento oficial de que entramos en una relación real.

“Nunca mencionó a su esposa y no me gustaba preguntarle por ella. Me pidió que comprara un anillo de bodas para usar y me dijo que nunca me dejaría”.

Larissa dijo que dejó de salir con otras personas y que actuaron como una “pareja normal”. Pero a principios de diciembre, el amigo de Larissa publicó en las redes sociales un chasquido de dos boletos de partidos que Payet les había dado.

Larissa afirmó que Payet se volvió agresiva y le gritó. Ella dijo: “Esta fue la primera vez que vi este lado de él.

“Dijo que era la única persona en la que podía confiar. Luego me dijo que me iba a castigar y que iría a Francia durante 30 días atrás a su familia. Me dijo que cuando regresara también sería castigado sexualmente”.

7 Payet pasó 18 meses con el equipo de la Premier League West Ham Crédito: PA: Asociación de prensa

7 Larissa vistiendo equipo nupcial para ‘ceremonia’

Cuando Payet regresó a Río en enero, Larissa fue a verlo.

Ella alegó que la pateó y la golpeó y luego tuvo sexo violento con ella.

Larissa mostró el sol el domingo fotos de moretones. También se los entregó a la policía.

Ella recordó: “A los pocos segundos de que llegó a su casa, dijo:” Ahora tu castigo comienza “.

“Sin embargo, sentí que lo merecía, ya que él me había manipulado para creer que necesitaba ser castigado para que nuestra relación continuara. Era vulnerable y no quería que me dejara.

“Sabía que estaba siendo herido, pero no podía detenerlo, ya que se sentía como una condición para que nos mantuviéramos juntos”.

Al día siguiente, Larissa dijo que Payet la “recompensó” y envió a un conductor para llevarla a verlo jugar desde una caja VIP.

Dijo que ya sabíamos que era una ‘puta’ y que necesitaba demostrarle con videos que reflejan eso. Larissa Ferrari

El 22 de enero, otro futbolista se acercó a Instagram y comenzaron a enviar mensajes, pero Larissa insistió en que era amigable y que le dijo a Payet.

Larissa se limpiaba las lágrimas de los ojos: “Se enojó mucho y comenzó a llamarme una” perra “. Dijo que lo estaba engañando.

“Me dijo que tenía siete días para demostrar que realmente lo amaba. No sabía qué hacer para demostrarle. Dije que me haría un tatuaje de su nombre, pero él dijo que no era suficiente.

“Dijo que no estaba conmigo ya que estaba en Río y que yo estaba en casa, así que necesitaba castigarme a mí mismo, ya que no estaba aquí para hacerlo”.

“Dijo que ya sabíamos que era una ‘puta’ y que necesitaba demostrarle con videos que reflejan eso”.

En los mensajes de texto vistos por el Sol el domingo, Payet solicitó videos sexuales “humillantes” de Larissa. Los mensajes de WhatsApp también muestran a Payet pidiendo “actos desagradables” para demostrar su amor.

7 Payet y su esposa Ludivine, una madre de cuatro Crédito: AFP

7 Larrisa afirma que Payet la hizo usar un anillo de bodas

Larissa dijo que envió videos impactantes a Payet de su degradándose, ya que estaba desesperada por su aprobación y “realmente lo amaba”.

Ella agregó: “Eran cosas realmente horribles como poner mi cabeza en el baño. Al principio parecía feliz que había enviado los videos que quería, pero luego seguía pidiendo más”.

Larissa dijo que alquiló un apartamento en Río en febrero para estar cerca de él, solo para que él la dejara magullada una vez más.

Ella dijo: “Él dijo que era un” escoria “porque soy una mujer brasileña. Lo que me asustó fue que comencé a creer que lo merecía todo.

“Ninguna de mis familiares o amigos sabía lo que estaba sucediendo”.

Las imágenes vistas por el sol el domingo y la policía muestran moretones en las nalgas, piernas y brazos de Larissa.

Finalmente ganó el coraje de terminar la relación el mes pasado después de asistir a la terapia después de un ataque de pánico.

Larissa dijo: “Era emocionalmente frágil y él sabía que era como pudo manipularme para poder hacer lo que quisiera conmigo.

“Pagué cada boleto de avión y cada estadía para ir a verlo.

“Una semana tuve que tomar un autobús en lugar de un avión y, como era más largo de lo que quería, comenzó a abusar de mí por teléfono.

Cuando salí del autobús en Río, me derrumbé y tuve un ataque de pánico.

Algo en mí se rompió y comencé a tener una terapia que me ayudó a darme cuenta de que no merecía esto. Larissa Ferrari

“Me subí al primer avión de regreso a mi ciudad natal sin verlo.

“Algo en mí se rompió y comencé a tener una terapia que me ayudó a darme cuenta de que no merecía esto”.

Larissa dijo que el comportamiento de Payet cambió y que se volvió “muy dulce” e incluso le pidió que viviera con él.

Ella agregó: “Sentí que tenía que tratar de protegerme. Fui a un periódico en Brasil para contarles sobre nosotros, pero en este punto no mencioné el abuso ya que quería ir primero a la policía”.

Las noticias se supo de su presunto asunto el 22 de marzo y una semana después, Larissa contactó a la policía.

Documentos vistos por The Sun en Show Sunday Hizo un informe en línea alegando que sufrió “violencia física, moral, psicológica y sexual”.

Según el informe oficial, el abogado de Larissa dijo que fue “agredida por Dimitri Payet, que dejó marcas en su cuerpo”.

El 30 de marzo, Larissa presentó un informe policial adicional en Parana en una estación especializada en ayudar a las mujeres que solicitan “medidas de protección de emergencia” contra Payet.

Se realizó un examen forense y psicológico y la policía abrió una investigación sobre sus reclamos el 30 de marzo.

Desafiante Larissa dijo: “Quiero enseñar a las mujeres las señales que a veces no vemos, especialmente si eres una niña que se enamora de un hombre rico poderoso”.

Payet fue contactado para hacer comentarios.