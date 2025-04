Los Lakers sufren la derrota por los playoffs del Juego 1 para los Timberwolves

Antes del primer juego de la postemporada de los Lakers, el entrenador en jefe JJ Redick se apretó mientras hablaba, una persona muy seria actuando aún más en serio de lo habitual.

El momento frente a él y su equipo fue grande, un abridor de la serie dentro de su edificio por primera vez desde 2012, el optimismo que se extendió más allá de una sola victoria hasta 16, creyendo que su primera carrera en los playoffs con Luka Doncic podría ser algo especial.

Y eso es lo que parecía el sábado temprano, la multitud se balanceaba cuando Doncic mostró las formas en que podría llevar a un equipo en la postemporada, los pasos y los desajustes y los resultados en el tráfico.

Pero tanto como un comienzo de Doncic brillante puede ser los párrafos iniciales en la historia de una victoria de los Lakers, también puede ser una máscara. Porque mientras Doncic consiguió lo que quería, Austin Reaves luchó contra la presión de Minnesota, perdiendo tiros fáciles y el borde y luchando para ofender a los Lakers. LeBron James, a quien vimos la última vez en la cancha que se muecan después de una tensión flexor de cadera, no tuvo mucha explosión en la canasta o mucho toque en su disparo.

Y con Doncic en el banco después de un primer cuarto de 16 puntos, esa máscara salió. Los Lakers no pudieron anotar. No podían igualar la energía de Minnesota. No pudieron superar el movimiento de la pelota o perseguir rebotes. Y no pudieron detener una avalancha que los golpeó con el tipo de fuerza que eliminó toda la energía del edificio.

El juego, que Minnesota ganó 117-95, no terminó durante ese tramo, al menos no en un sentido oficial. Pero provocó todo lo que siguió cuando los Timberwolves anotaron 64 de los próximos 90 puntos del juego.

El gran momento tardó 19 minutos en desentrañar el gran momento, para que se fuera del alcance, para que la temporada se sienta en el peligro real por primera vez desde mucho tiempo antes de que Doncic fuera parte de ella.

Las preocupaciones para los Lakers que avanzan se pueden encontrar en todo el puntaje de la caja final, la ventaja de 19 puntos en puntos rápidos que muestran cuánto jugó Minnesota más rápido. Los 21 puntos de segunda oportunidad que los Lakers permitieron mostraron la determinación de los Timberwolves. Los 48 puntos combinados para Jaden McDaniels y Naz Reid mostraron cuán capaces son las coprotagonistas de Anthony Edwards y Julius Randle.

Los Lakers mantuvieron a Edwards a solo 22 puntos en 22 tiros. Y perdido. Los Lakers mantuvieron a Randle hasta 16 y Rudy Gobert a solo dos. Y perdido.

Los Lakers obtuvieron 37 puntos de Doncic. Y perdido.