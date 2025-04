Aday Mara habla sobre por qué partió de UCLA para Michigan

Casi cada vez que Aday Mara tocaba el balón durante los últimos meses de la temporada, un murmullo de anticipación llenó el Pabellón de Pauley.

¿El centro de 7 pies 3 mostraría sus extraordinarias habilidades de pase, arrojando la pelota a un compañero de equipo para una bandeja de puerta trasera? ¿Giraría alrededor de su defensor por una volcada? ¿Usaría su tamaño mítico para salir de un gancho de cielo desbloqueable?

Casi todo lo que hizo el estudiante de segundo año de la UCLA después de convertirse en una parte regular de la rotación a fines de enero cautivó a los fanáticos que lo deleitaban igualmente con sus vítores ensordecedores.

Ese apoyo fue una de las razones por las cuales Mara no quería ir en silencio en su camino a Michigan. Para uno de sus actos finales antes de salir del campus, Mara contactó a los Times para discutir la lógica detrás de su transferencia y dejar el récord sobre un informe que indicaba que había hecho demandas escandalosas como un requisito para que él siga siendo un Bruin.

La sonrisa que nunca parece dejar la cara de Mara desapareció cuando se trataba de su partida de un lugar que amaba.

“Fue una decisión difícil dejar a UCLA”, dijo Mara el viernes por la noche a través de FaceTime: “Debido a que viste todos los juegos: lo estaba disfrutando, estaba súper feliz porque vi a toda la multitud animándome, ayudándome mucho. Los Ángeles es como un lugar muy, muy bueno, Westwood, así que voy a extrañar eso y quise decir eso porque fue una decisión difícil porque es dos años muy, más allá de dos años que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que he pasado mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo que pasé mucho tiempo.

Aday Mara de UCLA, a la izquierda, y Lazar Stefanovic, los cinco, sobre su compañero de equipo, Dylan Andrews. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Entonces, ¿por qué se va?

Mara dijo que no era el jugador de baloncesto que esperaba ser hace casi dos años cuando pisó el campus por primera vez, incluso si su impacto en los últimos meses superó con creces sus promedios de temporada de 6.4 puntos, 4.0 rebotes y 1.6 bloqueos en 13.1 minutos por juego. Comenzó solo un juego, como reemplazo de lesiones para Tyler Bilodeau.

El entrenador Mick Cronin explicó durante la temporada que el uso de Mara estaba limitado por enfrentamientos, acondicionamiento y algunas enfermedades. Mara reconoció que había momentos en que pidió salir de los juegos porque gastó plena energía en breve brotes.

“Sabía que no iba a jugar mucho”, dijo Mara, “así que iba como al 100%, por eso me estaba cansando porque sabía que iban a ser seis minutos [of playing time] Y si juego bien, iban a ser 15, así que iba como al 100% y, a veces, sí, dije como: ‘Estoy cansado, necesito un poco de descanso’, ¿sabes? Pero creo que es algo común si te esfuerzas y juegas duro “.

Después de una gran actuación de 22 puntos contra Wisconsin a fines de enero, Mara se convirtió en una parte más grande de la rotación, sus promedios aumentan a 8.6 puntos, 4.9 rebotes y 2.3 bloqueos en 17.1 minutos durante los últimos 16 juegos. Aún así, no fue suficiente para convencer a Mara de que debería regresar para una tercera temporada en Westwood.

“Tenía expectativas cuando vine aquí que no logré”, dijo Mara, cuya llegada a UCLA requirió una separación desordenada de su equipo profesional español. “Además, creo que sentí que estaba jugando bien, practicando bien, practicando duro, ya sabes, trabajando extra y hasta Wisconsin nunca tuve la oportunidad de demostrar que pude jugar, ¿sabes? ¿Y una vez? [Cronin] Vi la oportunidad, no mucho, pero vi lo que podía hacer, así que esas son las dos razones “.

Después de que los Bruins perdieron ante Tennessee en la segunda ronda del torneo de la NCAA, Mara regresó a España para discutir su futuro con sus padres. Aunque ofrecieron apoyo y orientación, dijo Mara, la decisión de irse fue solo.

“Siento que tuve que cambiar”, dijo Mara, “pero no quería”.

Mara dijo que informó a Cronin sobre sus intenciones después de regresar al campus a fines del mes pasado, sabiendo que el cuerpo técnico necesitaba pivotar rápidamente a un reemplazo. Luego ingresó al portal de transferencia y comenzó a discusiones con Michigan.

Una cosa que Mara dijo que no hizo era exigir más dinero o presentar una serie de demandas que se les debería satisfacer para que permanezca en UCLA. Entre las supuestas demandas detalladas por Bruin Report Online estaban Mara que permanecieron en España durante el verano y regresaron a su país de origen cuando lo desee, sin mencionar la capacidad de dictar su propio horario de práctica y salir de los juegos cada vez que lo desee.

“Siento que eso es una locura”, dijo Mara sobre las presuntas demandas. “Para un jugador que tiene 20 años pidiendo a un entrenador que no practique o juegue cuando quiera, siento que es una locura. Si alguien hace eso, es porque, no lo sé, pero nunca diría eso. No es cierto … si alguien que tiene 19, 20 o 21 dice eso, es porque no le gusta el baloncesto y me encanta el baloncesto, eso es una locura para mí”.

Mara dijo que le preguntó a Cronin si podía continuar haciendo ejercicio con Dave Andrews, el director de rendimiento deportivo del equipo que lo había ayudado a rodear desde una lesión en el pie fuera de temporada.

“Dave hizo un trabajo increíble conmigo”, dijo Mara. “El tiempo que pasó, el trabajo que hicimos, que realmente me ayudó este año, así que lo sabía, porque pensé que iba a quedarme aquí durante dos meses hasta que terminé la escuela, así que eso es lo que le pregunté porque sabía que dos meses con él haría una gran diferencia para mí, así que eso es lo único que le pedí que trabajara con Dave. Dije que puedo, dejarme saber. [Cronin] me dijo que [Andrews] estaba trabajando con los chicos que se quedaban aquí, así que estaba bien ”.

UCLA Center Aday Mara hace un trabajo frente al entrenador de fuerza Dave Andrews. (Jan Kim Lim / UCLA Athletics)

Mara pronto se retiró de las clases, dándole solo 15 días antes de que expirara su visa de estudiante. Está programado para volar a España el domingo y pasar aproximadamente un mes en su país de origen antes de informar a Michigan para los entrenamientos de verano.

¿Por qué Mara decidió convertirse en un hombre de Michigan? Dijo que estaba impresionado por la forma en que el entrenador Dusty May utilizó Vladislav Goldin y Danny Wolf de 7 pies y Danny Wolf, quienes intimidaron a los Bruins durante la derrota 94-75 de los Wolverines en enero en Pauley Pavilion. Mara dijo que también fue atraído por el ritmo rápido de Michigan bajo mayo, a quien le gusta usar a sus grandes hombres en transición. Con Goldin y Wolf saliendo, Mara se unirá en la cancha delantera la próxima temporada por Illinois Transfer Morz Johnson Jr.

“Estoy muy emocionado de ir a Michigan”, dijo Mara, “para tratar de mostrarles a todos que puedo jugar a un buen nivel, que puedo seguir mejorando y sé que es un equipo de Big Ten, tan emocionado de jugar contra UCLA”.

Mara fue uno de los seis jugadores de UCLA en ingresar al portal de transferencia después de la temporada, uniéndose al centro William Kyle III, el delantero Devin Williams y los guardias Dylan Andrews, Sebastian Mack y Dominick Harris. Los Bruins han agregado cuatro transferencias en el armador Donovan Dent, Wing Jamar Brown y los centros Xavier Booker y Steven Jamerson II.

“El portal de transferencia es parte de nuestro mundo ahora”, dijo Cronin, cuya lista también se beneficiará del regreso del guardia Eric Freeny y el delantero Brandon Williams de una temporada de camiseta roja. “Lo aceptamos y lo entendemos. Deseamos bien a todos los muchachos y un crecimiento continuo como hombres jóvenes”.

Si todo va bien, Mara podría representar a España como parte de un regreso triunfante a Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de Verano 2028. La próxima temporada, volverá a ver a sus viejos compañeros de equipo, presumiblemente en Ann Arbor.

“Realmente los voy a extrañar”, dijo Mara, su sonrisa regresó. “Son buenas personas, buenos jugadores. Supongo que nos volveremos a ver en Michigan”.