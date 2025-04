Clippers promete cuidar mejor el baloncesto después del juego 1

Un día después, los Clippers no se escondieron de la causa principal de su desaparición en el Juego 1 de su serie de playoffs de la Conferencia Oeste contra los Denver Nuggets.

Veinte pérdidas de balón condenaron a los Clippers y los pusieron en un hoyo de 0-1 en la mejor serie de siete el sábado. Cuatro pérdidas de balón en los cinco minutos adicionales durante el tiempo extra dejaron los Clippers proclamando que deben hacer un mejor trabajo cuidando el baloncesto en el Juego 2 el lunes por la noche en Ball Arena.

“Es un poco frustrante, solo porque es autoinfligido y es que hemos sido realmente buenos en esto las últimas semanas”, dijo el guardia de los Clippers, James Harden, el sábado por la noche después del Juego 1. Pero pero [we’re] ENCUENTRO CUERRADO, ¿SABES A A qué me refiero? Vuelve en el Juego 2 listo para ir aún mejor “.

El entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, dijo que vieron el cine y su personal le mostró al grupo cómo ocurrieron algunas de las pérdidas de balón. Lue dijo que 11 de sus pérdidas de balón fueron “errores no forzados que no eran” poco característicos “de su equipo.

Kawhi Leonard tuvo siete pérdidas de balón, incluida una con 33.5 segundos restantes en el último cuarto y los Clippers por delante 96-95 y otro durante el tiempo extra.

Fueron las pérdidas de balón en el tiempo extra que deletreaba la diferencia.

Norman Powell dio la vuelta al balón con 3:36 restantes y el puntaje empató a 100.

Harden giró la pelota con 2:08 restantes y los Clippers bajaron 105-102.

Leonard giró la pelota con 49.3 segundos restantes y los Clippers bajaron 108-104.

Nicolas Batum renunció a su rotación después de sacar el balón de los límites y tuvo su pase destinado a Harden inclinado por Russell Westbrook de la mano de Harden con 9.1 segundos restantes y los Clippers bajaron 110-107.

“Lo más importante para nosotros fue nuestras pérdidas de balón y fueron las pérdidas de balón descuidadas”, dijo Lue el domingo. “Al igual que Denver está jugando, se están bombeando, son agresivos, su fisicalidad, por lo que tendrás 10 pérdidas de balón por eso. Pero no puedes tener 20, especialmente en el camino. Por lo tanto, muchas de esas pérdidas de balón fueron descuidadas. Solo tenemos que hacer un mejor trabajo de limpiar eso”.

Los jugadores poseían sus errores y prometieron ser mejores en el segundo juego.

“No hay mucho que decir”, dijo el domingo el centro de los Clippers Ivica Zubac. “Todos sabemos dónde cometimos errores. Hubo muchas pérdidas de balón no forzadas. Quiero decir, muchos de ellos fueron forzados por ellos. Jugaron muy bien después de ese primer trimestre. Entonces, todos sabemos que tenemos que ser mejores. No podemos dar la vuelta a la pelota tanto, así que no hay mucho que podamos decirnos.

Otro problema para los Clippers fue el rebote ofensivo de los Nuggets, especialmente en el tiempo extra.

Los Nuggets tuvieron cuatro rebotes ofensivos durante el período extra, dos cada uno de Aaron Gordon y Westbrook.

Los Nuggets tuvieron 12 rebotes ofensivos durante el juego, cinco de Gordon y cuatro de Westbrook.

Mentalmente, dijo Lue, su grupo todavía está en un buen espacio. Tienen margen de mejora y han visto el error de sus formas y cómo pueden limpiar esos problemas.

“Ayer ya está detrás de nosotros”, dijo Lue. “Tenemos que seguir adelante. Fue un juego y tuvimos que ser mejores en el segundo juego si queremos ir a casa con la serie vinculada a 1-1 y entendemos eso. Entonces, siendo mejores en todo el tablero. Sabemos que podemos hacer algunas cosas mejor defensivamente. Ofensivamente, tenemos el Blueprint y solo tenemos que ejecutarlo una y otra vez”.

Problemas de falta de Harden

Hasta cierto punto, dijo Lue, Harden se vio afectado por sus problemas de falta.

Harden jugó 42:48. Anotó 32 puntos y fue 11 para 22 desde el campo, cuatro para nueve desde un rango de tres puntos y seis para seis de la línea de tiros libres. Tuvo siete puntos en el tiempo extra, haciendo sus tres tiros.

Pero Harden terminó el juego con cinco faltas, retomando dos en el primer cuarto, tres a medio tiempo y cuatro a mediados del tercer cuarto.

Harden, un armador de 6 pies 5 pulgadas y 220 libras, fue asignado para defender el delantero de poder de 6 pies 8 y 235 libras, y Lue cree que puede haber sido parte de la razón de todas las faltas.

“Se podía ver algunas posesiones en las que no era tan agresivo”, dijo Lue. “Él abrió la puerta, abrió la puerta un poco no queriendo sentir esa falta. Pero lo necesitábamos en el piso. Entonces, cuando está bajo la lucha de la canasta con Gordon todo el juego, eso va a suceder. Solo tenemos que tener un poco de inteligencia. [Nikola Jokic] abajo en el bloque. “