El novato Ingrid Lindblad retiene el campo para ganar el campeonato JM Eagle LA de LPGA

Ingrid Lindblad creció patinaje artístico. El deporte dinámico del equilibrio y la precisión probó sus límites antes de que finalmente entregara el hielo para el verde a tiempo completo.

La individualidad, superarse a sí mismo en lugar de un oponente para lograr sus objetivos, impulsó al golfista sueco como un joven atleta, y para superar el estatus de aficionado en el estado de Louisiana. Como uno de los dos novatos de LPGA sobre el JM Eagle LA Championship Board El domingo por la tarde, Lindblad necesitaba canalizar su éxito, lo que la impulsó a convertirse en la ganadora del Premio Honda 2024 para Golf, el mismo conjunto de habilidades de subpresura que la ayudó a calificar para el LPGA Tour en primer lugar.

Lindblad, de 25 años, convirtió seis birdies el domingo, lo suficiente para resistir el campo y ganar el campeonato de Los Ángeles en El Caballero Country Club en Tarzana, su primera victoria de LPGA en su tercer inicio de gira de carrera. Lindblad, quien se perdió el top 10 en sus dos primeras aperturas, cargó en la conversación el viernes con una carrera de nueve bajo 63 para empatar el récord de puntuación del torneo. Ella reservó la segunda ronda con actuaciones de cuatro bajo en la primera y tercera ronda.

Lindblad no se dio cuenta de su primera victoria hasta que las cámaras la pulularon mientras se burlaba nerviosamente frente a la casa club. Su expresión sorprendida se volvió hacia Glee cuando su madre, Cecilia, y los compañeros celebraron su momento de hito.

El final del domingo no estaba en sus manos. El compañero novato Akie Iwai se perdió un putt de 13 pies en el hoyo 18 que habría forzado un playoff después de empatar el marcador a 21 bajo con un birdie de 16º hoyo.

“Esperas que tu oponente haga, haga el chip, haga el putt”, dijo Lindblad. “Ella también jugó muy bien esta semana. Esperaba que ella lo hiciera”.

Iwai, quien jugó junto a su idéntica hermana gemela, Chisato, el sábado, curvó un disparo de última oportunidad desde detrás de un árbol para tratar de cortar la delantera para establecer su putt birdie.

“Vi Ingrid [was ahead]”, Dijo Akie Iwai, quien terminó 20 bajo como subcampeón.” Debo ponerme al día … así que lo intentaré. Fue un buen tiro “.

Anteriormente en la ronda, Iwai, quien entró el domingo empatado con Lindblad y la veterana de la gira Lauren Coughlin a 17-under, se detuvo después de su bogey de sexto hoyo.

Lindblad también perdió vapor, decidiéndose por la par en cada hoyo después del 11. Pero encontró un toque afortunado para mantener su liderazgo. En el octavo hoyo, después de conducir la pelota hacia el áspero, un parche de arena cerca de una zona de visualización de ventiladores, Lindblad saltó una pelota a unos 50 yardas en el green para crear una oportunidad corta de putt.

Ella hundió el birdie, su quinto del día, para colocarla a los 20 bajo y una ventaja de dos tiempos con 10 hoyos restantes.

Incluso cuando sus impulsos dejaron mucho que desear, luchando por encontrar la calle en múltiples agujeros, Lindblad ahorraría la par para mantener la distancia entre el segundo lugar. Lindblad cortó una pelota en el hoyo 13 que navegó muy ancho y fuera de un árbol.

“No siempre fui amigo de mi conductor”, dijo Lindblad.

La pelota, sin embargo, rebotó en el árbol y hacia la calle en lugar de fuera de los límites. Lindblad finalmente hizo par.

El hoyo décimo, un par cuatro, parecía ser un fogey potencial después de que Lindblad dejó la pelota a la altura del verde y en un búnker en su segundo tiro. Pero después de un ingenioso chip, pudo mantener la par con un putt de 15 pies.

Fueron disparos como su arena de décimo hoyo que era una prueba de que podría ser el día de Lindblad en Tarzana.

“Sé que mis salvamentos de arena no son el mayor porcentaje este año hasta ahora”, dijo Lindblad. “Hacer eso arriba y abajo en ambos [the second hole] Desde el búnker y el 10 del búnker, estaba feliz de hacer la par ”.

Lindblad superó a los intentos de cortar su liderazgo de los mejores golfistas femeninos. Nelly Korda, No. 1 en el mundo, comenzó el día empatado en tercer lugar y terminó a los 14 años debajo. Justo debajo de Korda en el ranking, Jeeno Thitikul hizo una carrera hacia la parte superior de la clasificación al birdie sus primeros cuatro hoyos, pero finalmente se instaló en un empate para el noveno lugar que ocupa 16 años.

La australiana Hannah Green, quien ganó los últimos dos campeonatos de Los Ángeles, también terminó novena. Ella donó $ 1,000 por águila y $ 500 por birdie para los esfuerzos de alivio del fuego de Los Ángeles. Green donará $ 10,500 después de agregar seis birdies a su cuenta el domingo.

“Anoche hice un poco de cuenta”, dijo Green sobre sus donaciones. “Esperaba que fuera un curso donde hiciéramos un montón [of eagles and birdies]y obviamente lo ha sido. … Estoy agradecido de haber hecho la cantidad que hice “.

Coughlin, quien formó parte del primer empate para comenzar el domingo, terminó el Campeonato de Los Ángeles empatado en tercer lugar a los 19 debajo con Esther Henseleit y Miyu Yamashita.

El Campeonato de Los Ángeles, que generalmente se celebra en el Wilshire Country Club, se mudó a El Caballero en 2025 debido, por supuesto, renovaciones en Wilshire. El LPGA Tour planea regresar a Wilshire la próxima temporada.

Con el Campeonato Chevron, el primer mayor de LPGA del año, la próxima semana, Lindblad dijo que puede ser hora de reevaluar sus goles de la temporada de novato después de su primera gira. Y con los $ 562,500 en premios ahora a su nombre, solo bromeó una cosa en su mente.

“Dije, si gano, me voy a subir a la primera clase mañana”, dijo Lindblad, bromeó el sábado. “Pero no hay asientos en la primera clase mañana”.

Lindblad aún puede estar pensando en la primera clase, pero después del domingo necesitará revisar una bolsa extra para su trofeo de plata del campeonato de Los Ángeles.