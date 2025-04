El campeón de UFC deja a Eddie Hall sintiéndose como una ‘niña’ en combate por delante de Mariusz Pudzianowski Choque en KSW 105

Eddie Hall se sintió como una “niña” después de una brutal sesión de combate con un campeón británico de UFC.

The Man Mountain hace su debut profesional en artes marciales mixtas contra el ganador del hombre más fuerte de su compañero World Mariusz Pudziansowski el sábado por la noche en el evento principal de KSW 105.

4 Eddie Hall lanzará con Mariusz Pudzianowski en KSW 105 el sábado Crédito: KSW

Hall, de 37 años, renunciará a 16 años de experiencia en MMA a su compañero ex hombre fuerte

4 Hall ha buscado el consejo del campeón interino de peso pesado de UFC Tom Aspinall antes de la pelea Crédito: YouTube@Eddiehall

4 Aspinall dejó a Hall sintiéndose como una “niña” durante sus sesiones de entrenamiento Crédito: YouTube@Eddiehall

Hall se dará cuenta de cerca de 16 años de experiencia en combate a Pudzianowski en el golpe de polaco y ha intentado cerrar la brecha con la ayuda del campeón interino de peso pesado de UFC Tom Aspinall.

Y Aspinall, que se está preparando para un choque con Jon Jones, no se ha llevado con calma durante ninguna de sus sesiones de entrenamiento durante el último año.

Durante una entrevista con Codo sangrientoHall recordó: “Simplemente te sientes como una niña.

“Incluso un hombre de mi tamaño, él solo usa tus fortalezas contra ti y sus manos son muy rápidas.

“Su juego de pies es simplemente increíble.” Simplemente tienes ganas de que te das cuenta de ir al ring y hacer negocio con Tom Aspinall.

“Y ese soy yo, eso es como un hombre más fuerte del mundo que dice eso.

“Es una experiencia muy humillante en el ring con Tom”.

La experiencia de combate de Hall se limita a un partido de boxeo contra el compañero forzudo Hafthor Bjornsson y A Freak Show 2-1 MMA combate.

Así que sus nervios están bien y verdaderamente aturdidos por delante de su choque con el veterano de KSW Pudzidanowski.

El hombre de 37 años dijo: “Creo que tener miedo es un rasgo muy natural.

“Incluso entrando en mi hombre fuerte, estarías asustado, estarías nervioso.

“Si no tienes miedo, no estás nervioso, entonces algo no está bien.

“Tengo mucho de qué tener miedo”. Seamos sinceros, me enfrentaré a Mariusz Pudzianowski; 26 peleas profesionales, cinco veces el hombre más fuerte del mundo.

“Es un hombre feroz y feroz y para meterse en la jaula e intercambiar cuero con un hombre cuyas 26 peleas. ¡He tenido una!

“Así que tengo mucho de qué tener miedo y las rondas de cuatro minutos han sido algo difícil para mí también aceptar.

“Tiene muchas ventajas, pero he dicho ‘Sod it’, ¿por qué no dejar que tenga rondas de cuatro minutos? Vamos a hacer esto”.