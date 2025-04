Los Dodgers extienden la colaboración de mercadería con el artista japonés Takashi Murakami

Hace un mes, el equipo de los Dodgers adornado con flores coloridas en los diseños inconfundibles del aclamado artista japonés Takashi Murakami Se agotó en minutos en una ventana emergente en Fairfax Ave. Un par de cientos de ángeles se alinearon durante la noche para comprar equipo, generando $ 40 millones.

La ventana emergente, llamada el Colección de la serie MLB Tokioprecedió a la serie de dos juegos de apertura de temporada en Japón entre los Dodgers y los Cachorros de Chicago, y los artículos pronto llegaron al mercado secundario por cuatro veces el precio de compra.

La mercancía era tan popular que Murakami y los Dodgers respondieron aproximando las famosas palabras del campocorto del Salón de la Fama Ernie Banks: “”¡Juguemos dos!“

Una nueva colección estará disponible el 28 de abril durante Noche de patrimonio japonés En Dodger Stadium y Dodger Clubhouse Store, solo se puede comprar en línea. Murakami, de 63 años, tirará el primer lanzamiento ceremonial como lo hizo Antes de una exposición entre los Dodgers y los Gigantes de Yomiuri en el Tokio Dome el 15 de marzo.

“Han pasado dos meses desde que comencé a practicar para el primer lanzamiento en Tokio, pero dada mi edad, no es tan fácil recoger nuevas habilidades”, dijo Murakami juguetonamente en una entrevista con The Times. “Aún así, en comparación con el primer día en que no pude lanzar la pelota, he mejorado significativamente.

“Mi esperanza esta vez es lanzar la pelota sin que rebote”.

Murakami es indudablemente experto Con un pincel, un bolígrafo o una computadora, creando arte icónico que presenta manga, anime, dibujos animados y flores de cereza antropomórficas de colores brillantes, champiñones y flores variadas. Comenzó a entregar proyectos comisionados para marcas de lujo y celebridades hace 20 años, y se produjo un pináculo financiero en 2008 cuando su provocativa cifra de tamaño realista “Mi solitario vaquero” Vendido por $ 15.1 millones en una subasta.

Desde entonces, Murakami ha integrado su arte en Bolsos de Louis Vuittonun kanye oeste portaday la colaboración de los niños Cudi Los niños ven fantasmas. También tuvo una exposición individual en 2022 en la amplia titulada Takashi Murakami: pisando la cola de un arco iris Eso incluía escultura, pintura, papel tapiz e instalaciones inmersivas.

Ahora su atención se ha centrado en el béisbol. La colección de la serie MLB Tokio tenía su flora de colorida y familiar fluida a través de camisetas, murciélagos, bolas, sudaderas con capucha, chanclas y un Shohei ohtani bobblehead. El medio sorpresa podría haber estado colaborando con topps en las tarjetas de béisbol.

“Desde 2023, he estado creando tarjetas comerciales y juegos de cartas de intercambio con mi equipo, así que sentí que abordé este proyecto con una buena comprensión del contexto”, dijo Murakami. “Pero cuando filmamos el evento de Unboxing para la serie Topps Complex y la serie Tokio en YouTube, reconocí de nuevo cuán profundo es el mundo de las tarjetas comerciales deportivas estadounidenses, que me sacudieron de emoción”.

El éxito general de la colección de la serie Tokio deleitó a Murakami, quien dijo que recuerda haber jugado a Catch con su padre cuando era niño.

“Honestamente, pensé que el béisbol no era un deporte tan importante en Japón en estos días, así que me sorprendió la respuesta abrumadora”, dijo. “Recibí mensajes de amigos de la infancia y luego me acercaron los vecinos, lo que me hizo darme cuenta de que el béisbol sigue siendo el amado deporte entre el público japonés”.

La adición de megastars japoneses Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki hicieron que la colaboración con los Dodgers sea natural. La popularidad del equipo en Japón nunca ha sido mayor.

“Los Dodgers son el equipo que Hideo Nomo se unió cuando jugó por primera vez al béisbol de las Grandes Ligas, superando varios obstáculos”, dijo Murakami. “Su éxito tuvo un impacto significativo en los jugadores japoneses que ingresaron a las mayores, y sus logros son vívidos en mi memoria.

“Shohei Ohtani uniéndose a los Dodgers se siente como una historia fatídica para el béisbol japonés, y estoy profundamente conmovido por eso. En ese sentido, me considero fanático de los Dodgers”.

Murakami agregó que se ha sentido cómodo en Los Ángeles desde su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en 2007-2008.

“Creo que mi carrera como artista en el mundo del arte contemporáneo despegó en Los Ángeles”, dijo. “El [MOCA] exhibición, curado por Paul Schimmelfue fundamental para establecer mi carrera en Estados Unidos. Cada vez que visito Los Ángeles, siento una fuerte conexión, como si fuera mi segunda ciudad natal, con los fanáticos me saludan en la ciudad. Así que estoy especialmente agradecido por esta nueva relación con los Dodgers en Los Ángeles “.