El ex delantero del Arsenal Yaya Sanogo ha tenido la tarea de una entrega de Amazon … después de unirse a un club en la selva brasileña.

El francés había estado sin un club desde que dejaba el lado chino Qingdao Red Lions pasado otoño.

Pero Sanogo, quien ganó la Copa FA 2014 con el Arsenal, ahora ha firmado un acuerdo de nueve meses con el club de segundo nivel brasileño Amazonas FC.

Fundados hace menos de seis años, tienen su sede en Manaus en el noroeste rural del noroeste de Brasil.

La ciudad capital del estado de Amazonas, con una población de dos millones, se encuentra junto al río Amazon en el corazón de la famosa selva tropical.

El club ha tenido un comienzo triste de su nueva temporada, perdiendo tres y atrayendo uno de sus primeros cuatro juegos.

Pero el presidente Weslley Couto anunció a los medios brasileños que ha logrado un golpe de estado al asegurar la firma de Sanogo.

El delantero nacido en París hizo 20 apariciones en el Arsenal, anotando un gol.

También tuvo hechizos con Crystal Palace, Charlton y Huddersfield, además de jugar para Ajax, Auxerre y Toulouse.

Sanogo se unió extrañamente al equipo armenio Urartu para la temporada 2023-24 antes de mudarse a China.

Marcó siete goles en 19 juegos para Qingdao, pero no se le ofreció un nuevo acuerdo.

El líder de Trotting Globe ahora ejercerá su oficio en un sexto país diferente.

Sanogo dijo en noviembre pasado: “Ahora estoy fuera de contrato y estoy abierto a cualquier cosa.

“He disfrutado estar en China, pero veamos qué proyecto buscaré.

“He tenido una serie de llamadas telefónicas, y los presagios son buenos, especialmente de los clubes de Europa.

“Espero arreglarme pronto. No me he establecido un objetivo definido, solo quiero disfrutarme y divertirme.

“Con todas las luchas que he tenido en mi carrera, ese es realmente mi objetivo ahora”.