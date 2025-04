Los cargadores tienen 10 selecciones en el draft de la NFL 2025. ¿Cuáles son sus necesidades?

En comparación con su primer draft de la NFL como gerente general cuando poseía la quinta selección general, el teléfono de Joe Hortiz ha estado inquietantemente en silencio esta temporada de draft. Así es como el gerente general de Chargers sabe que su estrategia está funcionando.

“Vamos a tratar de elegir tan tarde como podamos todos los años”, dijo Hortiz.

La selección general 22 en el Draft de la NFL del jueves ha atraído menos propuestas comerciales que la selección del año pasado, admitió Hortiz, pero está feliz de seguir eligiendo más tarde en la primera ronda si eso significa que los Chargers pueden construir en su temporada de 11 victorias el año pasado. Hortiz puso la mesa para su exitosa temporada de debut como gerente general de la NFL al aclarar su primer draft y espera hacer un seguimiento con un bis igualmente impresionante esta semana.

El draft de la NFL de tres días trae un brillo raramente visto al ojo de los ex exploradores de Baltimore Ravens. Esto es, como Hortiz lo llamó, “el Super Bowl Scout”.

Con 10 selecciones en el draft, el plan de Hortiz para su gran juego está determinado por la primera ola de agencia libre del equipo que trajo a 12 jugadores. Si bien las transacciones no llegaron a los principales titulares nacionales, les dio a los Chargers una base sólida que ingresó al draft, donde podían agregar talento a la línea ofensiva y defensiva, el receptor, el corredor, el corredor de borde o el ala cerrada.

“Tienes que tomar decisiones inteligentes, decisiones calculadas, tratar de construir tu lista lo más profundo posible en el draft”, dijo Hortiz, “para que puedas sentarte allí, dejar que el draft llegue a ti y elegir el mejor jugador disponible”.

Los Chargers abordaron preguntas en el interior de la línea ofensiva al firmar el guardia derecho Mekhi Becton y el ex centro titular de los Raiders, Andre James. Al volver a firmar el centro de regreso Bradley Bozeman, Hortiz espera tener una temporada baja competitiva para fortalecer una línea ofensiva que cedió cuatro capturas en una derrota por los playoffs ante los Houston Texans.

La línea defensiva que perdió a Poona Ford y Morgan Fox, quienes firmaron con los Rams y los Halcones de Atlanta, respectivamente, se recargaron con Naquan Jones y Da’Shawn Hand. Pero el hecho de que Hortiz firmó a los veteranos probados en la agencia libre no significa que no almacenará más talento en las mismas posiciones a través del draft.

“Tal vez no sea una necesidad. Dos semanas después, puede ser una necesidad”, dijo Hortiz. “Así que solo tomas el mejor jugador disponible y él estará aquí durante cuatro o cinco años o incluso más y él va a ayudar a ganar juegos”.

En lugar de tener que buscar ayuda específica de posición en el borrador impredecible, Hortiz y el asistente del gerente general Chad Alexander aprendieron a enfocar su borrador de estrategia en las mejores perspectivas mientras trabajaban para los Ravens. Funcionó sin problemas el año pasado cuando los Chargers levantaron las cejas eligiendo dos esquineros en la quinta ronda.

Tarheeb Still y Cam Hart demostraron ser titulares dignos cuando las lesiones diezmaron la secundaria.

Después de firmar a la ex estrella de los Pittsburgh Steelers, Najee Harris, en la agencia libre, los Chargers podrían agregar otro corredor en un borrador que sea especialmente profundo en la posición. Además de Harris, los únicos corredores del equipo son los equipos especiales, Hassan Haskins, el ex selección de sexta ronda Kimani Vidal y el miembro del equipo de práctica Jaret Patterson.

Por tercer año consecutivo, los Chargers podrían tomar otro receptor abierto en los primeros dos días del draft con la esperanza de dar al mariscal de campo Justin Herbert más armas. La selección de segunda ronda del año pasado, Ladd McConkey, estableció los registros de franquicias de novatos para recepciones y yardas de recepción, mientras que 2023 First Round, Quentin Johnston, mostró una mejora marcada en todas las categorías estadísticas en su segunda temporada, pero aún luchó con la consistencia en grandes juegos.

Los receptores Tetairoa McMillan y Matthew Golden se encontraban entre las perspectivas reportadas que visitaron los Chargers antes del draft. McMillan, un imponente prospecto de 6 pies 4 pulgadas y 219 libras, es un alumno servite que atrapó 84 pases para 1.319 yardas que reciben en Arizona la temporada pasada. El dorado 5-11, 191 libras registró 4.29 segundos en la carrera de 40 yardas en la NFL Combine, el más rápido entre los receptores en el evento.

Aunque los Chargers se centraron en los receptores entre sus 30 visitas en persona permitidas por la NFL, no es una indicación segura de los planes de Hortiz para el día del draft. Los Chargers no recibiron a Joe Alt antes de elegir el tackle correcto con la selección general No. 5 el año pasado.

Todavía están radicando sobre la decisión.