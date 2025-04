El receptor de los Seahawks desde hace mucho tiempo llega a un acuerdo con los titanes

Después del juego final de la temporada 2024, Tyler Lockett dijo: “Siempre seré un Seahawk de principio a fin”.

Pero para la temporada 2025, Lockett será un Titan de Tennessee.

El propio Lockett anunció a través de las redes sociales el miércoles por la noche que ha llegado a un acuerdo para jugar la próxima temporada con Tennessee.

“¡Estoy emocionado de ser un titán de Tennessee!”, Escribió Lockett. “Estoy muy agradecido y agradecido. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Dios, obtienes toda la gloria! ”

La NFL Network y ESPN informaron cada uno que Lockett acordó un contrato de un año con un valor base de $ 4 millones con la oportunidad de ganar $ 6 millones.

Lockett fue liberado por los Seahawks el 5 de marzo en un movimiento que ahorró $ 17 millones en espacio salarial para la temporada 2025.

Dirigirse a Tennessee significa que Lockett tendrá la oportunidad de reunirse con los Seahawks en 2025, ya que los Titanes recibirán a Seattle. Se espera que las fechas y los tiempos de juegos se establezcan a principios del próximo mes.

Ir a Tennessee también significa que Lockett probablemente jugará con el ex mariscal de campo de la WSU, Cam Ward, a quien se espera que los Titanes tomen primero en el Draft de la NFL, que comienza el jueves.

Lockett se une a un grupo receptor en Tennessee que también incluye al veterano Calvin Ridley, un joven de 30 años que dirigió a los Titanes la temporada pasada con 64 recepciones para 1,017 yardas, y el firmante del agente libre Van Jefferson.

El receptor ha sido considerado como una de las mayores necesidades de un equipo de Tennessee que tiene muchos de ellos, ya que terminó 3-14 en 2024 bajo el entrenador de primer año Brian Callahan.

Lockett jugó 10 temporadas con los Seahawks y ocupa el segundo lugar en la historia del equipo detrás del Salón de la Fama Steve Largent en Recepciones (661), recibió yardas (8,594) y reciben touchdowns (61). Lockett también ocupa el segundo lugar en yardas de retorno de despeje (1,078), así como yardas promedio por devolución de patada de salida (25.1) y los inicios de patadas regresaron para touchdowns (dos).

El tiene 10th En la historia de la franquicia en los juegos jugados (161) y es tres veces ganador del Premio Steve Largent, votado por jugadores y entregado al jugador o entrenador que mejor ejemplifica el espíritu, la dedicación y la integridad de los Seahawks.

Ganó el premio en las últimas dos temporadas y en 2021.

Lockett, quien cumple 33 años en septiembre, fue liberado después de una temporada en la que todas sus estadísticas cayeron: sus 49 recepciones fueron la menor desde su tercera temporada con el equipo en 2017, al igual que sus 600 yardas de recepción y dos touchdowns.

La caída de la producción de Lockett se produjo cuando el receptor de segundo año, Jaxon Smith-Njigba, tuvo una temporada de trabajo, empatando el récord de equipo de una temporada de Lockett con 100 recepciones.

Lockett fue liberado el mismo día, se informó que DK Metcalf había solicitado un intercambio. Metcalf finalmente fue tratado a los Steelers. Si bien el gerente general John Schneider había dicho que la puerta no estaba completamente cerrada en un regreso de Lockett a Seattle, los rápidos movimientos de los Seahawks para firmar a Cooper Kupp y Márquez Valdes-scantling indicaron que los Seahawks estaban avanzando.

“Tyler y yo habíamos hablado hace mucho tiempo sobre lo que está sucediendo allí”, dijo Schneider la semana después de que Lockett fue lanzado. “Uno de mis favoritos de todos los tiempos, obviamente. Él va al ring de honor [someday]. Solo una persona fenomenal “.

Lockett había devuelto el sentimiento antes, diciendo que después de su último partido contra los Rams en enero que se iría sin voluntad.

“Siempre digo [general manager] John [Schneider] Qué agradecido estoy de que haya podido encontrar formas de mantenerme aquí [for 10 years]”, dijo Lockett, quien reestructuró su contrato la primavera pasada para permitirle quedarse en Seattle de la temporada 2024. “Cuando Pete [Carroll] Estuve aquí el año pasado, le dije lo mismo. Me reuní con ambos y les dije que aprecio todo lo que han hecho por mí porque, nuevamente, el año pasado pensé que ese podría haber sido el último viaje con poder estar aquí en un equipo. Y así, de nuevo, me gusta que no hay hostilidad. No hay, como, nada. Siempre hay amor de mi lado de las cosas “.

Pero Lockett, que había reconocido al final de la temporada que sabía que podría estar jugando su última temporada con Seattle en 2024, insistió en todo lo que quería seguir jugando si con los Seahawks u otro equipo y sintió que aún podía jugar a un alto nivel.

“Entonces, sí, me apesta para mí como jugador cuando escuchas a la gente decir: ‘Oh, él es demasiado viejo, o es lavado, o no es el mismo tipo de jugador'”, dijo Lockett durante la última semana de la temporada. “Te prometo, si vas a ver la película, ese no es el caso, ¿sabes lo que estoy diciendo? … así que estoy bien con poder apoyar eso porque mucha gente en esta organización y muchas personas, ya sean los jugadores o los entrenadores, entienden el sacrificio que hice para tratar de hacer que este equipo sea el mejor equipo posible que puedan ser. ” ”.

Tendrá la oportunidad de demostrarlo en Tennessee y al mismo tiempo cumplir con el deseo de poder compartir su carrera con su hijo. Lockett y su esposa Lauren esperan el nacimiento de su primer hijo, una hija, en mayo.

“Solo estoy deseando que llegue”, dijo en diciembre. “Puedo disfrutar del fútbol, ​​puedo jugar todo el tiempo que puedo, y tengo la oportunidad de poder tomar fotos con mi hijo y cosas diferentes como esa para que nunca lo entiendan realmente, pero a medida que envejecen serán como,” oh, jugaste al fútbol “, porque pude tomar fotos con ellos”.