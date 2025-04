‘Soy la esposa’ – La presentadora de Dazn, Diletta Leotta, advirtió por la pareja celosa de colega después de ‘ponerla una mierda en su cara’

La estrella de Dazn, Diletta Leotta, ha sido advertida sobre su comportamiento, después de “ponerla un ***” en la cara de un colega.

El impresionante presentador italiano está casado con la ex estrella del Liverpool Loris Karius.

4 La presentadora de Dazn, Diletta Leotta, fue advertida por la pareja celosa de su colega Crédito: Getty

4 Leotta solía trabajar con el ex jugador Federico Balzaretti en Dazn Crédito: Getty

4 La pareja cubrió la Serie A para la red Crédito: Getty

4 Pero la esposa de Federico, Eleonora Abbagnato (derecha), afirma que estaba celosa de su coprotagonista Crédito: Getty

Pero eso no impidió que la celosa esposa de Federica Balzaretti arrojara sombra a Diletta en una entrevista reciente.

Balzaretti, una ex estrella de la Serie A, se asoció con Diletta en Dazn como presentadora en 2019.

El futbolista está casado con Ballerina Eleonora Abbagnato, quien reveló que encontró la belleza de Diletta intimidante.

Abbagnato apareció en el programa de televisión Truth or Dare, alegando que una “mujer hermosa” la había puesto “celosa”.

Más tarde confirmó a la revista Storie di Donne Al Bivio que la mujer en cuestión “era Diletta Leotta”.

Abbagnato dijo: “Amo a mi esposo como el primer día y estoy celoso [of Diletta].

“En Milán, hace algún tiempo, conocí a Leotta, quien, trabajando en Dazn con Federico, parecía tener una familiaridad excesiva con él.

“Inmediatamente me fui y me presenté de una manera muy formal: ‘Encantado de conocerte, soy su esposa’.

“Diletta tiene esas curvas que no tengo, pero fueron los memes los que circulaban en la web, representando a ella y a mi esposo enamorado, lo que me volvió loco.

“Respeto a mi esposo, confío en él, él me ama cuando nos conocimos.

“Pero somos tan buenos juntos también porque tengo mucho cuidado con cualquier cosa que pueda alterar nuestra comprensión.

“Entre ella y Federico nunca ha habido otra cosa que el trabajo.

“Pero Diletta es una mujer exuberante, segura de su encanto y quería aclarar las cosas de inmediato. La esposa soy yo y eso es todo”.

Durante su aparición en el programa, Abbadnato afirmó que un incidente la dejó celosa de ira.

La bailarina se rió: “Ella la puso una mierda en su rostro”.

Leotta se casó con Karius en junio del año pasado en Sicilia.

El golpe de tiro actualmente juega en la Bundesliga.2 para Schalke.

Explicando su relación a larga distancia, dijo: “Por supuesto, ella esperaba un poco [me to join an Italian club].

“Se lo expliqué. Ella me desea lo mejor de mi carrera y dijo que está completamente detrás de él.

“Milán no está muy lejos. Podemos encontrar formas de resolverlo. Ella también tiene mucho que hacer, por lo que ambos viajaremos un poco de ida y vuelta”.

Mientras tanto, Balzaretti se mudó a la cobertura de la Liga de Campeones de Dazn antes de unirse a su antiguo equipo Roma como director en enero.