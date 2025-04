¿Podría mover a Eric Dailey Jr. a un pequeño avance ayudar a UCLA a dar un salto gigante?

El equipo de baloncesto de UCLA podría reducir su alineación en un intento de acelerar el éxito.

Eric Dailey Jr. dijo el miércoles que el plan la próxima temporada fue que se mudara a un pequeño delantero, lo que presumiblemente implicaría Tyler Bilodeau Cambiar a la energía hacia adelante para tomar el lugar desocupado de Dailey.

“Es mi posición natural”, dijo Dailey después de un evento de nombre, imagen y semejanza en la tienda de estudiantes en el campus. “Jugamos un poco de bola pequeña con Tyler en los cinco el año pasado y con nuestros nuevos reclutas entrando, tenemos más tamaño en las posiciones de avance y avance”.

Las salidas de Kobe Johnson y Lazar Stefanovic han creado un vacío que Dailey podría llenar. Pero una alineación con el Dailey de 6 pies 8 pulgadas en Small Forward y 6-9 Bilodeau en Power Forward necesitaría un nuevo centro. Los Bruins trajeron a los grandes hombres de transferencia Xavier Booker del estado de Michigan y Steven Jamerson II de San Diego a Man the Middle después de las salidas de Aday Mara y William Kyle III.

Otras opciones para jugar alantero pequeño podrían incluir al estudiante de primer año de camiseta roja Eric Freeny, el estudiante de segundo año Trent Perry, el estudiante de segundo año de camiseta roja Brandon Williams y Jamar Brown, una transferencia de Missouri-Kansas City.

Dailey sugirió que un anotador talentoso naturalmente dotado que puede crear su propio disparo, sugirió que defender a los jugadores más pequeños que él como un delantero de poder la temporada pasada no sería un problema, especialmente porque jugó las cinco posiciones como estudiante de primer año en el estado de Oklahoma.

“Es realmente lo mismo para mí”, dijo Dailey, quien promedió 11.4 puntos y 4.0 rebotes la temporada pasada para los Bruins, quienes terminaron 23-11 después de perder ante Tennessee en la segunda ronda del torneo de la NCAA. “Lo que no saben es que jugué a la guardia toda mi vida: en realidad jugué armador, jugué contra el escolta, realmente hasta que la universidad y yo comencé a tocar la posición delantera solo por mi altura, pero [coach Mick] Cronin me ha visto tocar la posición de guardia antes y sabe que puedo hacerlo. Ser ese ala, solo estar en transición y volar a la defensiva es mi trabajo aquí “.

Los Bruins podrían hacer todo más rápido la próxima temporada después de aterrizar Donovan Dent, el jugador del año de la Conferencia Mountain West, que quizás fue el mejor armador en el portal de transferencia. El recién llegado impresionó rápidamente a sus nuevos compañeros de equipo la semana pasada durante una visita al campus.

“Es un tipo muy sencillo y humilde, y realmente solo quiere trabajar”, dijo Perry. “Ustedes lo han visto [when Donovan helped New Mexico beat the Bruins in November] – El juego cuesta abajo, puede disparar la pelota, por lo que será una gran adición “.

Dailey dijo: “Definitivamente ese factor que necesitamos que pueda ser cuesta abajo y rociar la pelota a los tiradores y encontrar muchachos y empujar la pelota por la cancha”.

Perry indicó que estaba listo para realizar el trabajo necesario para dar un salto masivo en la producción después de promediar 3.7 puntos en 11.4 minutos por juego la temporada pasada.

“Todos tenían grandes expectativas de mí posiblemente yendo al [NBA] Draft este año, yo posiblemente jugando más, ya sabes, qué pasa si “, dijo Perry,” pero no sucedió porque estaba detrás de DA [Dylan Andrews]Estaba detrás de Skyy [Clark] y aprendí de eso; Tuve que quedarme paciente, tuve que seguir trabajando, mantener la cabeza baja, así que el salto más grande para mí es básicamente permanecer encerrado. Sabes, sé lo que puedo hacer, sé que puedo afectar el juego, pero voy a tener que hacerlo a un alto nivel el próximo año. … Tengo que producir tres veces más que este año “.

Las expectativas son altas para UCLA la próxima temporada, tanto interno como externamente: ESPN clasificó a los Bruins No. 14 a nivel nacional después de que el portal de transferencia cerró esta semana.

“Solo queremos mejorar lo que ya hemos construido”, dijo Dailey. “Tenemos el mismo núcleo, tenemos algunas piezas adicionales y realmente vamos a iniciar las cosas el próximo año. Será más grande”.

Eso también podría incluir el iniciador en el delantero pequeño.