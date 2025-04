Matty Beniers de Kraken, Joey Daccord crea el equipo nacional de EE. UU.

Matty Beniers de Kraken y Joey Daccord estuvieron entre los primeros 18 jugadores del jueves nombrados para el equipo nacional masculino de los Estados Unidos de 2025, que competirá en el Campeonato Mundial Masculino del IIHF del 9 al 25 de mayo en Herning, Dinamarca y Estocolmo, Suecia.

“Tenemos un grupo con una experiencia internacional significativa”, dijo Jeff Kealty, gerente general del equipo y gerente general asistente de los Depredadores de Nashville, “y sé que nuestros jugadores están entusiasmados por representar a nuestro país en el escenario mundial y competir por una medalla de oro”.

El equipo de Estados Unidos entrenará en Düsseldorf, Alemania, a partir del 2 de mayo y jugará un juego previo al torneo allí contra Alemania el 4 de mayo. Estados Unidos abrirá el juego el 9 de mayo en Herning contra el anfitrión de Dinamarca a las 8:20 pm hora local (11:20 am PT). Todos los juegos estadounidenses en el torneo se transmitirán en vivo en NHL Network.

Silvertip DuPont gana el novato del año

El defensor de Everett Silvertips, Landon DuPont, ganó el Trofeo Jim Piggott Memorial para el Novato del Año de la Liga de Hockey Occidental, se anunció.

Dupont, un nativo de Calgary, Alberta, nacido en 2009, otorgó un estatus excepcional para 2024-25, lideró a todos los novatos en anotaciones con 60 puntos en 64 juegos jugados esta temporada.

Sus 17 goles fueron noveno más entre los revestimientos azules de la liga. DuPont terminó con una calificación defensiva +31, tercero entre todos los novatos.

Baloncesto masculino

• Junseok Yeoun delantero de 6-8, se transferirá de Gonzaga a la Universidad de Seattle la próxima temporada. Yeo se une a los Redhawks como senior. Yeo apareció en 39 juegos, promediando 2.1 puntos y 1.0 rebotes en seis minutos por juego en dos temporadas para los Zags.

Fútbol americano universitario

• El fútbol WSU obtuvo dos compromisos más, uno del esquinero de transferencia de SMU AJ Davis y uno del estado defensivo de transferencia del estado de Nuevo México Buda Peleti. Una fuente confirmó el compromiso de Davis con la revisión del portavoz, mientras que Peleti anunció su decisión.

Esas dos adiciones, emparejadas con el tackle defensivo de transferencia estatal de Nuevo México Malaki Ta’aseEl compromiso, hace cuatro nuevos pumas para unirse al programa esta primavera. Se unen a la transferencia de liniero ofensivo de Idaho Sone falaaloquien compartió su decisión el lunes.

Tenis femenino

• WSU No. 3-Sembra registró una victoria por 4-0 sobre el No. 6 Portland en un partido de cuartos de final del campeonato de la Conferencia de la Costa Oeste en el Centro de Tenis Aztec en San Diego. Los Cougars (17-7) avanzan a un enfrentamiento semifinal contra San Diego No. 2, el viernes por la mañana.

• No. 3-Sembra UW venció al No. 6 USC 4-1 en el campeonato Big Ten. Los Huskies jugarán el estado número 2 de Ohio en las semifinales el viernes en Ojai, California.

Menores

• El Everett Aquasox derrotó a los canadienses de Vancouver 4-3 de moda en el camino frente a 2,602 fanáticos de la temporada en Funko Field. Liderando la parte inferior del noveno, jugador de cuadro Michael Arroyo Rompió un jonrón de 377 pies hacia el campo de la derecha para ganar el juego.

• Los Tacoma Rainiers cayeron 7-6 en 10 entradas para azúcar en el estadio Cheney.