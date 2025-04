Arsenal Archivos: los artilleros alinean £ 55 millones de jules Kounde Bid con Mikel Arteta listo para frotar sal en las heridas de transferencia de Chelsea

El Arsenal no se prepara solo para el mayor choque europeo en su historia moderna, sino también para una ventana de transferencia ocupada.

Los Gunners pueden estar a 120 minutos de ganar un lugar en la final de la Liga de Campeones, pero están a kilómetros de los rivales del título de la Premier League Liverpool.

5 Mikel Arteta y su equipo del Arsenal se están preparando para una semifinal de la Liga de Campeones el martes por la noche Crédito: Alamy

Mikel Arteta y su equipo ya están trabajando duro para encontrar los reclutas adecuados para acercar al Arsenal a terminar su espera para un título de liga la próxima temporada.

En la edición de esta semana de Arsenal Files, Jordan Davies y Martin Lipton de Sunsport levantan la tapa de posibles nuevos fichajes y la acumulación de martes MASIVO Semifinal de la Liga de Campeones.

Corona jules

Jules Kounde de Barcelona se ha convertido en un objetivo defensivo potencial cuando Mikel Arteta busca reforzar su equipo.

France Ace Kound es ahora la primera opción establecida en el Camp Nou después de unirse desde Sevilla en un movimiento de £ 42 millones cuando rechazó una oferta de Chelsea para quedarse en La Liga.

Pero el parisino de 26 años había señalado previamente su preferencia por jugar en el medio de la defensa, una versatilidad que tiene un atractivo masivo para Arteta que está lista para hacer una oferta de £ 55 millones si siente un acuerdo es posible.

Otro punto más a favor de Kounde es su registro de acondicionamiento físico.

Había jugado 104 juegos consecutivos para el Barça antes de finalmente descansar para la victoria a mitad de semana sobre Mallorca, pero regresará para la final de la Copa Del Rey de este fin de semana contra el Real Madrid y el partido de ida de semifinal de la Liga de Campeones con Inter.

Hacer a Kounde de Cataluña podría ser difícil con el entrenador del Barça, Hansi, al ver su ritmo en una línea defensiva alta como un activo vital y su contrato tiene dos años más para correr.

Pero el euro de Arsenal y las casi malas maletas podrían ayudar a cambiar la cabeza del defensor si busca un cambio de paisaje.

LABIA

Si bien la atención de muchos fanáticos de los Gunners ha estado en quién podría venir este verano, parece que Mikel Arteta está haciendo movimientos para garantizar que uno de sus tenientes clave en el campo sea un compromiso a largo plazo.

El Arsenal está listo para comenzar nuevas conversaciones de contratos con Gabriel este verano, a pesar de la importante lesión en los isquiotibiales que puso fin a la temporada de Brasil.

En sus cinco años desde que llegó de Lille, la influencia de Gabriel ha crecido, aún más desde la llegada del entrenador de la pieza Nicolas Jover.

Antes de sufrir su lesión en la temporada contra Fulham, había anotado cinco esta temporada, incluido el ganador del derby del norte de septiembre de Londres en los Spurs, llevando su cuenta del Arsenal a 20.

La asociación defensiva central de Gabriel con William Saliba ha sido una piedra angular de la aparición de los Gunners como parte de la nueva Prem y Euro Elite.

De hecho, sin su amigo sudamericano, Saliba ha parecido recientemente un poco menos seguro, cometiendo errores costosos contra el Real Madrid y el Palacio Crystal.

Gabriel, de 27 años, ha sido atacado por clubes de la Liga Pro Saudi, incluida la Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Pero el Arsenal cree que quiere quedarse en los Emiratos y está listo para instigar conversaciones de extensión a pesar de que todavía le quedan dos años en su acuerdo actual.

5 Mikel Arteta está ansioso por firmar a Gabriel con un nuevo acuerdo Crédito: Getty

Hechizo estéril

El jefe del PSG, Luis Enrique, mostró hechices de semifinales de la Liga de Campeones después de ser investigado sobre la sequía actual de gol de Sobre-Dembele.

La asombrosa racha de 24 goles de 24 goles de Barcelona Bread-Man Dembele en 18 juegos en tres competiciones incluyó vitales vitales de la Liga de Campeones contra Manchester City y Liverpool.

Pero Dembele, de 27 años, ha ido cinco sin encontrar la red desde que anotó en la victoria por 3-1 sobre Marsella el 16 de marzo, incluidas ambas piernas de cuartos de final contra Aston Villa mientras PSG se tambaleaba en Villa Park.

Fue enganchado después de apenas una hora del sorteo entre semana en Nantes y aparentemente no impresionado con la decisión de traerlo.

Presionado sobre el estado de ánimo del jugador antes del primer partido de la semifinal de la próxima semana en el norte de Londres, Luis Enrique reaccionó con fuerza, acusando a su inquisidor: “No lo sé. A veces inventa historias.

“Todos manejan sus emociones como quieran, pueden y saben cómo”.

Ousmane Dembele es el máximo anotador en la Ligue 1 esta temporada

Niños nuevos en la caja

Ethan Nwaneri rompió otro hito en la victoria 4-0 del Arsenal en Ipswich el fin de semana pasado.

El joven de 18 años agregó un objetivo a su creciente cuenta en una espectacular temporada de avance en el lado senior, lo que lo convierte en nueve goles en 34 apariciones en todas las competiciones.

Pero quizás aún más impresionantemente, habló con periodistas en la zona mixta en Portman Road Post-Match por primera vez.

Nwaneri manejó lo que puede ser un momento estresante brillantemente.

Habló con calma pero apasionadamente, abriendo y mostrando un lado que no muchos fuera del club han visto, rompiendo una sonrisa con respuestas consideradas y reflexivas, entrando en detalles sobre cómo ha manejado ser empujado en el centro de atención bajo Mikel Arteta, dejándonos con ganas de más.

Como uno de los tres periodistas para conversar con él, fue notable incluso considerar que aquí había un adolescente que no fuera de la escuela, que lo había navegado tan bien y, aparentemente, con poco alboroto.

En nuestra conversación, inevitablemente se habló de su amigo de la infancia y compañero de equipo Myles Lewis-Skelly, y cómo su vínculo ha dado su paso al primero en el primero que es un poco más especial.

Lewis-Skelly, el más extrovertido de los dos, ya ha participado en su parte justa de las tareas de los medios, incluida una zona mixta en los Emiratos a principios de la temporada.

Pero Nwaneri está creciendo en confianza todos los días cuando se trata de expresarse, no solo con los medios de comunicación, sino en el campo de entrenamiento y con sus compañeros de equipo.

El Arsenal está inmensamente orgulloso del dúo, no solo por su impacto en el campo, sino también.

El club toma increíblemente en serio la responsabilidad de preparar a jóvenes jugadores de la Academia de por vida lejos de las paredes de Londres Colney, y eso incluye el entrenamiento de medios, especialmente para aquellos que se encuentran en los U18 y los U21.

El gerente de la academia Per Mertesacker es un gran defensor de esto, tratar la preparación fuera del campo tan importante como la inteligencia táctica o el trabajo en el gimnasio.

Y cuando se trata de buscar modelos a seguir para aprender en zonas mixtas, Mikel Merino, Oleksandr Zinchenko, David Raya, Declan Rice y William Saliba, por nombrar algunos, son altavoces regulares después del partido.

Nwaneri reveló en Ipswich: “Es un testimonio de la forma en que los jugadores nos tratan.

“Nos tratan como si somos hombres, desde que entramos por primera vez. Nos han tratado bien, como si fuéramos parte del equipo, así que así es como nos sentimos ahora.

“Declan [Rice] y bukayo [Saka] están muy cerca de nosotros. Nos ayudan, nos mantienen en tierra, nos levantan cuando lo necesitamos también. Han sido brillantes “.

5 Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri se han establecido como jugadores del primer equipo esta temporada Crédito: Getty

Tirar puntos de distancia

El Arsenal voló dos veces una ventaja con el empate con Palace a mitad de semana, tirando aún más puntos con el Liverpool listo para pasear cómodamente al título de la Premier League.

De todas las ironías, los Rojos podrían ganarlo el domingo contra los rivales del norte de Londres, Tottenham en Anfield.

Los Gunners están listos para terminar subcampeones por tercer año sucesivo, y solo tienen que culpar nuevamente, esta vez con demasiados empates.

El resultado del 2-2 del miércoles fue su 13º empate Prem: solo el Everton en el 13 ° lugar tiene más [14] – y su noveno de las posiciones ganadoras, dos más que cualquier otro lado.

Es lo más importante desde que los Spurs hicieron lo mismo en 2007/08 cuando terminaron 11º bajo Martin Jol y luego Juande Ramos, el mismo año en que levantaron su último trofeo en la forma de la Copa de la Liga.

También ahora se han caído 18 puntos de las posiciones ganadoras esta temporada.

Solo dos veces el Arsenal ha caído más en el premio [21 points in 2019-20 and 20 points in 2001-02 when they won the league]. En comparación, el Liverpool ha caído 11.

Si ambos equipos hubieran mantenido esos puntos, el Liverpool aún estaría cinco por delante, pero la carrera por el título habría sido mucho más apasionante y competitiva en las últimas semanas.

Al observar esos nueve sortes de Prem de las posiciones ganadoras, cinco de ellos han llegado a los Emiratos, con solo uno de manera controvertida: el sorteo 1-1 con Brighton en agosto después de que el extraño envío de Declan Rice se envió por negar la toma de un tiro libre.

De los otros cuatro fuera de casa, solo una penalización dudosa contra William Saliba le ganó a las Gaviotas otro punto en enero.

Arteta puede señalar con razón a las lesiones y las desafortunadas cartas rojas y las decisiones de arbitraje que obstaculizan su lado, pero también han sido sus propios peores enemigos a veces.

5 El Arsenal ha caído 18 puntos de las posiciones ganadoras esta temporada Crédito: Alamy

Keeper It Simple

El jefe del Palacio, Oliver Glasner, reveló el miércoles que sus analistas habían señalado previamente que David Raya a menudo estaba en lo alto de su línea, algo que mostraron a los jugadores como algo para explotar potencialmente.

Hicieron exactamente eso. Raya fue atrapada de su línea y lejos de la mitad de su objetivo cuando Jean-Philippe Mateta abalanzó el error de Saliba con el francés y luego atravesó la barra en una red vacía.

Mateta también dijo a tiempo completo: “Cuando comencé en el banco, vi la primera mitad. Él [Raya] Estaba muy alto, así que sabía que si ganábamos el balón, podría intentarlo, así que lo hice y anoté “.

Esto no fue una casualidad, y Raya casi quedó atrapado en la primera mitad, ya que Adam Wharton solo fue interceptado por Adam Wharton para que el mediocampista fuera bloqueado por Thomas Partey.

Raya, con razón, ha sido aclamado no solo por sus habilidades de salvación de este término, sino también por su comodidad con la pelota a los pies, comenzando los ataques desde las profundidades y corriendo de su caja para cortar las amenazas.

¿Pero es esto una vía en la armadura a prueba de balas hasta ahora que los equipos de oposición buscarán apuntar a partir de ahora?

Se entiende que Arteta ve esto como un error vergonzoso único en lugar de un tema preocupante que requiere cambios importantes en esta etapa tardía de la temporada.

De todos modos, apostará que el jefe de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, habrá visto el juego con interés antes de su primer partido de la semifinal de la Liga de Campeones en los Emirates el martes.