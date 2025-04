Alijah Arenas de coma, muestra ‘signos significativos de progreso’

Alijah Arenas, un reclutamiento de la USC y la estrella de Chatsworth High Basketball, se despertó de su coma después de un serio accidente cibernético el jueves por la mañana y ha “mostrado signos significativos de progreso”, según un comunicado de su familia compartida con el Times.

Arenas permanece intubada, pero el hijo del ex jugador de la NBA, Gilbert Arenas, abrió los ojos y pudo comunicarse escribiendo en una hoja de papel.

“Recordó el humo”, decía el comunicado, y preguntó: “¿Alguien se lastimó?”

Alijah Arenas perdió el control de su Tesla Cybertruck poco antes de las 5 de la mañana del jueves, golpeando una hidrantes y un árbol de incendios. El auto destrozado se incendió mientras Arenas todavía estaba adentro. Arenas fue la única persona herida durante el accidente.

Un desmenuzado Telsa Cybertruck descansa adyacente a un árbol después de un accidente que involucra al recluta de baloncesto de USC Alijah Arenas. (Folleto)

La familia dijo el viernes que “individuos valientes” ayudaron a rescatar arenas del vehículo en llamas. Una persona que ayudó a las arenas recordó haber escuchado “golpear la ventana del automóvil, pero no pude ver nada porque el humo era muy grueso”, decía la declaración familiar. “Fue entonces cuando me di cuenta de que alguien estaba adentro. Traté de romper la ventana, pero no daba. Luego vi que una de las ventanas estaba lo suficientemente roto y usamos todo lo que teníamos que doblarlo para sacarlo. El auto estaba en llamas. Sabíamos que teníamos que sacarlo”.

La familia elogió “este acto de coraje, junto con la increíble voluntad de Alijah de sobrevivir”, llamándolo “nada menos que milagroso”.

Un video de la escena de la madrugada posterior a la mañana, obtenida por TMZ, mostró arenas tendidas boca abajo en la calle en unas pocas pulgadas de agua, mientras que la hidrante rociada rociaba agua en el aire. En el fondo, una persona grita en arenas repetidamente para “despertarse”.

Arenas era “estable” al ser llevado al hospital, según el oficial de LAPD Rosario Cervantes. Fue intubado y colocado en un coma inducido médicamente, que es un paso común para tratar la inhalación de humo severa.

No se sospechaba que las drogas y el alcohol fueran un factor en el accidente, una fuente con conocimiento de la investigación del accidente no autorizada para discutirlo públicamente a The Times.

El Cybertruck todavía estaba envuelto alrededor de un árbol horas después del accidente, con un letrero de “no estacionamiento” arrugado entre el vehículo y el árbol. El parabrisas se rompió, mientras que los restos de un airbag desplegado colgaban de la ventana del lado del conductor. Los trozos de metal y plástico se esparcieron alrededor del sitio del accidente.

Después de que fue retirado de la escena, el Cybertruck volvió a chocar en un patio de remolque cercano, una persona con conocimiento del incidente no autorizada para discutirlo públicamente le dijo al Times.

Arenas se unió al hospital por su madre, Laura Govan; padre, Gilbert Arenas; hermanos; y familia extendida.

“La familia continúa pidiendo las oraciones y el apoyo del público mientras su bebé milagroso se abre de regreso a la recuperación completa”, se lee en el comunicado, yendo a agradecer al equipo médico de Alijah Arenas por “atención excepcional”.

Arenas es un prospecto de baloncesto entre los 10 mejores a nivel nacional y la joya de la corona de la clase de reclutamiento 2025 de USC. Lideró a Chatsworth al juego de campeonato estatal CIF. Deja la escuela como el máximo anotador de todos los tiempos de la sección de la ciudad con más de 3,000 puntos.

Se esperaba que Arenas, que no se unirá oficialmente a la USC hasta el verano, desempeñara un papel importante para los troyanos la próxima temporada como estudiante de primer año.

El entrenador de los troyanos, Eric Musselman, dijo en un comunicado publicado en las redes sociales el jueves que “nuestros pensamientos y oraciones están con Alijah y su familia después del accidente de esta mañana. Por favor, manténgalo, sus compañeros de equipo y amigos y toda la familia de Arenas en sus oraciones”.

Los estudiantes de Chatsworth tuvieron el día libre de la escuela el jueves en observancia del Día de los Caídos del Genocidio Armenio.