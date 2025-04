Live: 2025 NFL Draft: Seahawks ‘Day 2 Picks y actualizaciones en vivo

Después de centrarse en su mayor área de necesidad a mitad de la primera ronda del jueves, los Seahawks están de vuelta en el reloj a lo grande el viernes.

¿En qué posiciones se centrarán con dos selecciones en cada uno de los segundos (Nos. 50 y 52) y las terceras rondas (Nos. 82 y 92)?

Siga todo el fin de semana mientras nuestros reporteros ofrecen lo último sobre los Seahawks y el resto de la liga durante el Draft de la NFL 2025.

Horario de borrador:

2 ° y 3 ° rondas: viernes, 4 pm PT

Rondas del 4º a 7º: Sábado, 9 am PT

TV/radio/transmisión:

ABC, ESPN, NFL Network, ESPN Deportes, ESPN Radio, ESPN Plus

Selecciones de draft de Seahawks:

Primera ronda, elección No. 18: Estado de Dakota del Norte OL Gray Zabel

2da ronda, elige No. 50

Segunda ronda, elija No. 52 (a través de Pittsburgh)

Tercera ronda, elección No. 82

Tercera ronda, elija No. 92 (a través de Las Vegas)

4ta ronda, selección No. 137 (compensatorio)

5ta ronda, No. 172

5ª ronda, No. 175 (compensatorio)

Séptima ronda, No. 223

Séptima ronda, No. 234