World Snooker Championship 2025: cronograma y resultados a medida que aparecen O’Sullivan y Trump, pero Wilson se bloquea

Todos los ojos estarán en el crisol durante las próximas dos semanas, ya que los mejores cueistas de todo el mundo luchan en el Campeonato Mundial de Snooker, y hay un enorme premio mayor de £ 500,000.

El ganador del año pasado, Kyren Wilson, entró en Sheffield como el mejor sembrado después de que él reclamó la corona con una victoria de 18-14 sobre Jak Jones en la final de 2024.

1 Kyren Wilson ganó el Campeonato Mundial de Snooker el año pasado, pero la maldición crisol se atravesó cuando se estrelló en la primera ronda Crédito: PA

Pero la leyenda del kettering sintió la balsa de la maldición crisol cuando se estrelló en la primera ronda a manos de la estrella china Lei Peifan.

El número mundial de No1, Judd Trump, estará muy propuesto para tomar el título este año, ya que el ACE tiene como objetivo agregar a su triunfo del Campeonato Mundial 2019.

El siete veces ganador del crisol Ronnie O’Sullivan no ha aparecido desde enero, pero está listo para regresar a Snooker en Sheffield.

John Higgins se dirige al campeonato mundial como el hombre en forma después de que el escocés ganó el campeonato del Tour a principios de este mes.

La competencia de este año promete ser un thriller, y Sunsport le brinda toda la información para que no se pierda un segundo del crisol.

¿Cuándo es el Campeonato Mundial de Snooker 2025?

El campeonato mundial de billar se puso en marcha en Sábado 19 de abril.

El torneo concluirá el lunes 5 de mayo.

El crisol en Sheffield será el anfitrión.

Cómo ver el Campeonato Mundial de Snooker 2025

BBC transmitirá el Campeonato Mundial de Snooker en BBC One, BBC Two y BBC Four.

La aplicación/sitio web de la BBC iPlayer y BBC Sport proporcionarán a los fanáticos la cobertura de cada pelota en maceta desde la ronda de apertura hasta la final.

TNT Sports and Discovery+ también se transmitirá el Campeonato Mundial de Snooker, pero debe tener una suscripción para ver su servicio.

Campeonato mundial de billar de billar 2025

Sábado 19 de abril (Ronda uno)

10 a.m.

Xiao Guoddong 10-4 Matthew Selt

10-4 Matthew Selt Kyren Wilson 9-10 Lei Peifan

2:30 pm

Neil Robertson 8-10 Chris Wakelin

Mark Williams 10-8 Wu Yize

7pm

Barry Hawkins 9-10 Hossein vafaei

Domingo 20 de abril (Ronda uno)

2:30 pm

Mark Allen 10-6 fan zhengyi

Lunes 21 de abril (Ronda uno)

10 a.m.

John Higgins 5-4 Joe O’Connor (primera sesión)

JAK JONES 4-10 Zhao xingong

2:30 pm

Ding Junhui 6-3 Zak Surety (primera sesión)

John Higgins 10-7 Joe O’Connor

7pm

Si Jiahui 6-3 David Gilbert (primera sesión)

Martes 22 de abril (Ronda uno)

10 a.m.

Zhang Anda 5-3 Pang Junxu (primera sesión)

Shaun Murphy 7-2 Daniel Wells (primera sesión)

2:30 pm

Ronnie O’Sullivan 5-4 Ali Carter (primera sesión)

Ding Junhui 10-7 Zak Surety (segunda sesión)

7pm

Judd Trump 6-3 Zhou Yuelong (primera sesión)

Si jiahui 10-6 David Gilbert (segunda sesión)

Miércoles 23 de abril (Ronda uno)

10 a.m.

Zhang Anda 7-10 Pang junxu (segunda sesión)

(segunda sesión) Shaun Murphy 10-4 Daniel Wells (segunda sesión)

2:30 pm

Luca Brecel 5-4 Ryan Day (primera sesión)

Ronnie O’Sullivan 10-4 Ali Carter (segunda sesión)

7pm

Mark Selby vs Ben Woollaston

Judd Trump 10-4 Zhou Yuelong (segunda sesión)

Jueves 24 de abril (la segunda ronda a menos que se indique)

10 a.m.

Brecel de Luca 10-7 Ryan Day (segunda sesión)

1pm

Chris Wakelin 6-2 Mark Allen (primera sesión)

7pm

John Higgins 8-8 Xiao Guodong (primera sesión)

Viernes 25 de abril

10 a.m.

Hossein Vafaei 4-4 Mark Williams (primera sesión)

Chris Wakelin 12-4 Mark Allen (segunda sesión)

2.30 p.m.

Lei Peifan 3-5 Zhao xingong (primera sesión)

7pm

Hossein Vafaei 9-7 Mark Williams (segunda sesión)

Chris Wakelin 13-6 Mark Allen

Sábado 26 de abril

10 a.m.

John Higgins 13-12 Xiao Guodong (segunda sesión)

13-12 Xiao Guodong (segunda sesión) Lei Peifan 6-10 Zhao Xingong (segunda sesión)

2:30 pm

Ronnie O’Sullivan 6-2 Pang Junxu

7pm

Si Jiahui 5-3 Ben Woollaston

Luca Brecel 7-1 Ding Junhui

Domingo 27 de abril

10 a.m.

Shaun Murphy vs Judd Trump

Lei Peifan 6-10 Zhao xingong (tercera sesión)

2:30 pm

Ronnie O’Sullivan 6-2 Pang Junxu (segunda sesión)

Luca Brecel 7-1 Ding Junhui (segunda sesión)

7pm