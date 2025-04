‘Un poco extraño’ – Razón inusual por la cual surge Cole Palmer que sale corriendo de Stamford Bridge

La estrella del Chelsea, Cole Palmer, dejó a los fanáticos sorprendidos cuando fue visto corriendo por Stamford Bridge después del partido del sábado con Everton.

Los partidarios de los Blues no podían creer la vista de Palmer, de 22 años, con una sudadera con capucha negra con un teléfono en la oreja y otro en la mano, trotando del estadio frente a la multitud.

3 La estrella del Chelsea, Cole Palmer, dejó a los fanáticos aturdidos cuando fue visto corriendo afuera de Stamford Bridge

3 Palmer estaba corriendo para recolectar un par de botas en una estación de servicio

3 Palmer decepcionado por Chelsea contra Everton

Un clip que muestra el extraño incidente hizo las rondas en las redes sociales y los fanáticos intentaron entender lo que estaba sucediendo.

Y resulta que el internacional de Inglaterra tenía prisa por encontrarse con un reparador para recolectar un par de zapatos Prada en una estación de servicio.

Una cuenta de Tiktok del repartidor publicó un video de Palmer recibiendo el calzado caro.

En un video explicaron el largo viaje para hacer la entrega: “Anoche recibí un mensaje cuando estaba en el Medio Oriente.

“Touchdown en Londres esta mañana, tuvo que resolver todo súper último minuto.

“Atrapó un poco del juego en la televisión. Escucha, si sabes cómo hacemos las cosas aquí, siempre entregamos. Revisando la pareja y asegurándose de que todo esté bien.

“Se puso absolutamente invadido por los fanáticos que conducían el juego. Aquí está firmando su mejor momento para mí, siempre muy fácil de tratar, ¡y sí, muchachos, como siempre, ordenados!”

La noticia de lo que estaba haciendo Palmer ha llevado a una reacción mixta de los fieles del Chelsea.

Un fan tuiteó: “Un poco extraño que en una gran jornada, Cole está pensando en zapatos y no en 3 puntos. Todavía lo amo pero como”.

Otro comentó: “Espera, ¿qué?”

Un tercero escribió: “¿Primer caso en el que un futbolista legítimamente recibió una llamada y tenía prisa, y no solo evitando a los fanáticos?”

Este fan dijo: “Qué muchacho”.

Y ese publicó: “Solo cosas de Palmer”.

Chelsea logró obtener una importante victoria por 1-0 sobre Everton, pero Palmer continuó su racha de forma, ganando el La peor calificación en las clasificaciones de jugadores de Sunsport para el juego.

Nicolas JacksonLa huelga fue suficiente para ganar los londinenses del oeste Los tres puntos, pero el delantero puso una exhibición particularmente pobre por sus generalmente altos estándares.

Otro en blanco significa que el ex as de Manchester City ahora no ha logrado anotar en sus últimos 17 juegos.