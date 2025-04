Entrenamiento con cáncer, Michael Boehle tiene un sistema de apoyo en su lugar

El día antes de que comenzara la práctica del voleibol en enero, el entrenador del Salón de la Fama, Michael Boehle, habló con sus jugadores en Loyola High para informarles sobre las expectativas para la próxima temporada.

“Una de las cosas de las que hablamos es del cáncer dentro de un equipo y cómo hay momentos en que el cáncer realmente puede afectar muchas cosas y no es curable y se propaga”, dijo. “Usamos esa analogía hablando de malos compañeros de equipo”.

Los jugadores no tenían idea de lo que estaba a punto de salir de la boca de su entrenador.

“Desafortunadamente, hoy estoy aquí para decirte que tu entrenador tiene cáncer”.

Como si eso no fuera lo suficientemente impactante, entonces llegó una advertencia.

“Tienes que mantenerte paciente conmigo. No sé si voy a faltar prácticas, juegos o haberme ido por un mes”, dijo. “Todo lo que puedo pedirte que hagas es decir una oración extra para mí. El entrenador es un luchador. Eso es todo lo que tengo. Nos vemos mañana”.

Boehle agarró su botella de agua y bajó la cabeza. Hubo silencio. Cuando finalmente levantó la vista, vio a los jugadores alineados en un solo archivo ofreciendo abrazos y diciéndole: “Vamos a ganar esta batalla juntos”.

Boehle, de 58 años, descubrió que tenía cáncer de próstata después de que un análisis físico y de sangre de rutina en octubre pasado alertó a sus médicos para que investigara más. Una exploración de resonancia magnética justo antes de Navidad reveló un lugar en la próstata. Luego vino una biopsia en enero para confirmar un diagnóstico de cáncer.

Como se descubrió temprano, el pronóstico es bueno. La cirugía está programada para julio después de que Boehle termina de entrenar voleibol del club.

A medida que los playoffs de la Sección Sur comienzan el miércoles y los Cachorros de campeones de la Liga de la Misión buscan su octavo título de la División 1 bajo Boehle, aceptó discutir las emociones que atravesó y alentar a otros a ser revisados ​​por una enfermedad que no solo sea solo de cáncer de piel en los hombres que afectan.

Recuerda el día después de que su confirmación de cáncer llegó a la escuela, cerró la puerta de su oficina y llora.

“Tenía miedo de muerte de la propagación”, dijo. “Bajé por la madriguera del conejo y comencé a buscar todos los diferentes cánceres”.

En febrero se sometió a un escaneo que utiliza trazadores radiactivos para ver si se había extendido. Nunca olvidará el día en que su médico interrumpió su práctica con una llamada telefónica para revelar los resultados.

“Se supone que no debo saber durante aproximadamente una semana”, dijo Boehle. “Y es mi médico. Corrí a la cubierta de la piscina. Él dice: ‘Michael tu informe ha vuelto y, como sospechamos, no hay enfermedad metastásica’. Literalmente dejé caer el teléfono en la cubierta de la piscina. Dije ‘No tengas una propagación.

“Estaba muy aliviado. Esa era la noticia más grande de mi diagnóstico de cáncer, escucharlo no se había propagado. Eso es lo que necesitaba escuchar. Estaba en un mal lugar. Necesitaba escuchar eso”.

Con el apoyo de su familia, jugadores, amigos y colegas entrenadores, Boehle ha podido avanzar y aceptar el juicio de sus médicos de que todo estará bien. Está comiendo mejor y está trabajando para estar en la mejor forma posible para su cirugía.

Quiere asegurarse de que otros entiendan que a pesar de que no ha habido cáncer en su familia, tener un análisis de sangre de rutina es imprescindible para ayudar a descubrir problemas antes de que empeoren.

“El apoyo y el amor que recibí de la comunidad de voleibol ha sido sobresaliente”, dijo. “Mi mensaje era que tenía una gran salud. Solo porque no tienes eso en tu familia no significa que no debas hacerte la prueba. Muchas personas no están haciendo un físico. Es una prueba realmente fácil”.